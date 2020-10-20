中兴通讯在四川成立终端公司，注册资本1亿

企查查APP显示，中兴终端有限公司于10月19日成立，登记机关为成都市双流区市场监督管理局。企查查工商信息显示，公司注册资本1亿元人民币，法定代表人为倪飞，经营范围含通信设备制造、软件开发、移动通信设备销售、通讯设备销售等，该公司由中兴通讯（000063）100%控股。
企查查APP显示，中兴终端有限公司于10月19日成立，登记机关为成都市双流区市场监督管理局。企查查工商信息显示，公司注册资本1亿元人民币，法定代表人为倪飞，经营范围含通信设备制造、软件开发、移动通信设备销售、通讯设备销售等，该公司由中兴通讯（000063）100%控股。
10月11日，中兴通讯副总裁、MKT及方案政企部总经理李晖表示，在5G无线基站、交换机等设备的主控芯片上，中兴自研的7纳米芯片已实现市场商用，5纳米还在实验阶段。
近日，在IMT2020（5G）推进组组织的北京怀柔外场毫米波测试中，vivo携手中兴通讯，基于vivo的5G毫米波手机，实测到下行4CC 2.06 Gbps的峰值速率，拉远测试距离达1.3km（受限于现场LOS距离限制）。vivo的5G毫米波手机，搭载了高通骁龙X55 5G调制解调器及QTM毫米波模组，按照IMT2020（5G）推进组的测试要求，配合中兴通讯毫米波基站，分别测试了基于中兴通讯宏站模式下的大覆盖和微站模式下的极限峰值微覆盖应用场景。在?
10月16日消息，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网集团”）对外发布公告称，下属子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）近日与中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）签署了《战略合作框架协议》（以下简 称“合作协议”），双方本着“共同发展，合作共赢”的原则，同意充分发挥各自领域的人才、技术及市场等资源优势，进行广泛战略合作，建立战略合作伙伴 关系。双方
9月21日消息，广州移动与中兴通讯在广州联合发布“全球首个5G智慧大交通示范城市”。据悉，“广州5G领航城市”计划是由广州移动与中兴通讯于今年4月联合启动，旨在积极推进广州5G网络建设与应用创新落地，以实现广州5G网络、应用和生态三大领先。目前，“广州5G领航城市”建设成果初显：高铁、地铁、公交、路政、网联驾驶等五大交通行业5G创新应用纷纷落地，包括全球首个5G智慧高铁应用；全球首个5G切片应用智慧地铁；
10 月 14 日， 2020 中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心开幕。中兴通讯以"简于形，精于心"为主题深入参与本届展会，诠释了"大道至简，云化无形，精准筑基，不忘初心"的理念；以"引领5G技术创新、匠心铸造精品网络、江山聚势行业创新、随心随行体验升级、精准云网筑路新基建、5G终端创新"六大区域，全面展示了中兴通讯5G综合实力、5G端到端解决方案、云网数字化，以及与产业链合作伙伴深入探索的5G多彩行业场景和优秀应用案?
9月27日消息，日前，中兴通讯发布公告称，中兴通讯股份有限公司拟作为有限合伙人出资不超过 4 亿元人民币认购珠海市红土湛卢股权投资合伙企业份额。公告显示，红土湛卢基金首期募集资金 3 亿元人民币，惠州红土、深创投、中兴通讯分别认缴出资 0.2、1.8、1 亿元人民币。首次交割日（即合伙协议生效日）起 6 个月为后续募集期，新的有限合伙人和现有有限合伙人可以参与认缴出资，直至合伙企业的总认缴出资额达到 10 亿?
网易养猪，京东养鸡，蚂蚁也变身为科技公司，有的让人摸不着头脑，有的让人直呼在理，在如今这个无限跨界的世界，永远有企业让你猜不到他们下一步要干什么，也让你期待这些新玩法能迸发出什么样的势能。正如云通讯领军企业容联发力视觉智能。基于通讯，扩容边界初听诧异，实则情理之中。2012 年前后，移动互联网刚刚兴起，早期大量兴起的 O2O互联网初创公司甚至传统企业急需便捷、便宜的通讯方式，然传统通讯的硬件设备昂贵、扩容?
诸多证据表明，互联网新巨头字节跳动的触角正在伸向更多的领域。天眼查信息显示， 9 月 16 日，字节跳动申请了“幸福房产号”商标，国际分类为“38-通讯服务”。目前，该商标还在申请审核中。
天眼查信息显示，近日，字节跳动公司申请注册了多项「锤子写作」商标 ，商标国际分类分属“35 - 广告销售”、“9 - 科学仪器”、“42 - 设计研究”及 “38 - 通讯服务”等。目前，这些商标还在申请注册中。
微信通讯录好友删除怎么恢复?随着微信的广泛使用,微信好友也越来越多,而有些好友添加后如果没有改备注,时间久了当好友换了头像昵称后自然会被当作陌生人而删除,当有需要再联系时却发现在某一天的某一刻已删除了好友。那苹果手机如何恢复微信好友?不管你是误删也好,冲动删除也罢,想要重新加回删除的好友只需要牢记这几个方法。找回方法一:微信朋友圈找回 微信通讯录好友删除怎么恢复?一般来讲,虽然你删除了微信好友,但你之前发过的
为进一步完善邮箱功能，提升用户对邮箱的管理效率，近日西部数对企业邮箱功能进行了升级，新增了个人通讯录导出功能，与此同时，公共通讯名称也增加了自定义功能。新功能增加后，用户可更方便地对邮箱通讯录进行管理，提高办公效率。个人通讯录导出功能用户在使用企业邮箱的过程中，可能会遇到往来邮件联系人较多，无法对重要联系人的邮箱进行区别保存的情况。这时候，通讯录的导出功能就派上用场了！通过对通讯录进行导出，用户可
在移动通讯及网络设备行业中，大家都知道华为是可以自研7nm、5nm芯片的厂商，殊不知另一家公司中兴也可以。今天中兴通讯副总表示5G基站等主控芯片上已经实现自研7nm芯片商用。在今日召开的第三
近日，谷歌Play商店除了 17 款安卓应用，因为Zscaler的安全研究人员发现，这 17 个APP感染了名为Joker (又名 Bread)的恶意软件。
作为数字经济的核心基础设施,新基建一端连着巨大的数字化投资与需求,一端连着广阔的传统产业转型升级市场,已成为驱动经济增长,尤其是数字经济发展的新引擎。近期，中兴通讯作为通信设备提供商不断在新基建领域持续发力，为新基建整体发展贡献力量。在日前举行的媒体见面会上，中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔与中兴通讯副总裁、总裁助理崔丽接受了TechWeb采访，就中兴通讯在新基建领域发展规划以及未来产业布局做?
本月中兴首发屏下摄像头手机AXON 20 5G，该机起售价为2198元（6GB+128GB）。9月23日消息，知名YouTube博主Unbox Therapy上手了中兴AXON 20 5G。Unbox Therapy表示，中兴AXON 20 5G是一款十分
10月14日，由工信部主办的2020中国国际信息通信展览会在北京盛大开幕，这是我国泛ICT(信息通信)行业最具影响力的国际盛会，也是我国5G研发成果的一次大阅兵。中兴通讯携全球首款商用屏下摄像手机——中兴天机Axon 20 5G和多系列5G终端参展，全面展示了中兴引领5G技术创新的硬核实力。全球首款商用屏下摄像手机领衔，开启全面屏新时代在中兴通讯的5G终端展区，中兴天机Axon 20 5G手机是众人争相体验的主角。作为全球首款商用屏下摄?
9月29日消息，近日，中国移动启动2020年4G无线网主设备集采工作。本次项目集中采购FDD基站及蜂窝物联网(NB-IoT) 基站。预估采购规模：FDD约4.25万站 (约11.85万载频)，包括LTE FDD 900M新建基站0.76万站； LTE FDD 1800M新建基站3.49万站(其中宏基站2.96万、纷站0.35万、高铁站0.18万)；蜂窝物联网(NB-IoT) 基站：总计16万站(其中新建1.98万， 软件扩容14.02万)。此项目采用单一来源方式采购，供应商为诺基亚、爱立信?
去6月6日，工信部5G发牌给了四家运营商，除了移动联通电信之外就是广电。今天上午，中国广电网络股份有限公司正式在京成立，注册资本高达1012亿元，第四大运营商终于来了。对消费者来说，能有
9月9日消息，在2020 5G产业生态“绽放滨江”南京峰会上，中兴通讯股份有限公司总裁徐子阳表示，为了应对国际形势的急剧变化，以及新冠疫情全球化影响的不断扩大，国家为全行业数字化转型建设按下了加速键，新基建的加速必将引领新一轮信息化基础设施建设的高峰。徐子阳称，作为5G龙头企业，中兴通讯将始终坚持“合作伙伴优先，共建5G云网生态”的合作战略，立足成为数字经济筑路者。在核心技术方面，中兴通讯将继续坚?
【TechWeb】9月10日消息，中兴通讯发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”） 友好协商，公司通过全资子公司深圳市仁兴科技有限责任公司（以下简称“仁兴科技”）受让集成电路产业基金所持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子技术 有限公司（以下简称“微电子”）24%股权，在仁兴科技收购微电子股权过程中，本公司及本公司下属合伙企业
2020年双十一购物狂欢节就要开始了，京东也要开启双11的预售活动了，很多朋友还不清楚京东的双十一预售的活动什么时候开启，下面就来为大家详细的..
上周，美国劳工部公布上周首次申领失业救济人数意外增加5. 3 万人至89. 9 万人，远多过预期回落至82. 5 万人。周内持续申领人数减少116. 5 万人至..
几乎每个孩子都曾幻想过，神秘莫测的宇宙里究竟有什么，星星为什么爱眨眼、月亮上真有玉兔吗？……正是这些小小的好奇，才会开启对知识的无限求索..
参与执导青春片《我的少女时代》的导演林子平亲自操刀，由刘敏涛、荣梓杉、谭凯领衔主演，刘人赫、郑颖娴等主演，陈楚生、斯外戈特别出演的励志电..
10 月 19 日上午，电视剧《亲爱的麻洋街》终于发布了定档预告，正式官宣定档了! 10 月 22 日智能电视用户可在当贝市场下载优酷视频TV版大屏观看。..
最近一部青春励志偶像剧《半是蜜糖半是伤》热播，其中主演白鹿在剧中的也让很多观众深受喜爱，近期白鹿和新生代艺人赖艺合作的《九流霸主》也定档..
10 月 16 日，长亭科技与光大科技签署战略合作框架协议，双方将共同组建“光大科技-长亭科技联合安全实验室”，充分发挥长亭科技在网络安全攻防领..
近日，太平人寿湖南分公司纪委结合当前业务冲刺关头和任前廉政谈话的实际情况，通过线上会议的方式，对近期 6 名新任四级机构负责人进行了任前廉政..
10 月 19 日， 2020 超级红人节线上盛典拉开帷幕， 知名博主@花总丢了金箍棒(下称“花总”)以“从杯子的秘密说起”为主题发表演讲，分享了自己在视..
iPhone12不支持双卡5G吗？日前据Reddit 上分享的一份内部培训文件显示，iPhone12 和 iPhone12 Pro 系列在刚发布的时候，在双卡模式下，并不会支持..
聚焦今年社会热议的健康话题，平安人寿于近期发起“惜命行为研究”活动，向广大网友传播科学、有效的“惜命”方式，以此倡导健康生活理念，提高公..
开口难、发音难、语法难是阻碍成人学习英语的三座大山。开言英语APP针对成人对英语口语的表达需求，其课程采用个性化的学习理念，通过五分钟的测试..
开言英语一款主打北美主播情景对话式英语学习App。一般采用的都是模拟真实场景对话，提倡场景化的学习，让语言学习在真实的情景下进行。力求通过营..
今日，SensorTower公布数据称， 2020 年 9 月腾讯《王者荣耀》全球吸金2. 4 亿美元，较 2019 年 9 月增长87%，重回全球手游收入榜榜首，中国玩家贡..
挑战一个月早餐不重样!为了证明自己城市早餐的丰富程度，经常可以在短视频看到类似的打卡活动。但地域性的名小吃总共就那么几种，有时还挺为博主们..
从常州起家的新城控股，在商业地产领域深耕9 年 12 载，在常州打造了四座吾悦广场，其中位于城市核心的天宁吾悦广场是常州吾悦体系内内的常州唯一..
最近，一款专注提升成人英语水平的App“开言英语”引起了许多人的关注。这款App基于权威的欧标语言体系设计课程，将不同英语水平用户划分等级，由..
集成灶是近年来新兴的厨电产品，它将燃气灶、吸油烟机、消毒柜、储藏柜等多种功能集于一体，不仅节约了厨房空间，提升了灶具的安全系数，有效地避..
近日，苏州警方接到大学生小陈报警称，自己遭遇到一个自称是京东客服打来的电信诈骗电话。该客服称，正协助相关部门处理学生贷账号事宜。据小陈介..
英语学习的好处不用多说，随着英语全球化的到来，学英语已经成为一场全民运动。每一名英语爱好者，都会在英语的学习道路上遇到难点痛点，简单传统..