外卖小哥说外卖太脏不如在家吃泡面 外卖后厨卫生堪忧

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:据北京民生报道，近日，不少消费者反映称北京部分外卖后厨卫生状况堪忧，洗好的菜盆放在垃圾桶上、食材堆到公厕门外、厨师不穿工作服、过道上食材和杂物混乱堆放等问题严重。
根据实地探访，望京地区中食安康美食城、九龙山地铁站附近的食八方美食城等外卖后厨集中地均存在以上卫生问题。
甚至有外卖小哥称外卖太脏，点外卖不如在家吃泡面干净。希望商家能够重视食品卫生，呼吁相关部门加强监管，严防严管严控食品安全风险。
站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:据北京民生报道，近日，不少消费者反映称北京部分外卖后厨卫生状况堪忧，洗好的菜盆放在垃圾桶上、食材堆到公厕门外、厨师不穿工作服、过道上食材和杂物混乱堆放等问题严重。
根据实地探访，望京地区中食安康美食城、九龙山地铁站附近的食八方美食城等外卖后厨集中地均存在以上卫生问题。
甚至有外卖小哥称外卖太脏，点外卖不如在家吃泡面干净。希望商家能够重视食品卫生，呼吁相关部门加强监管，严防严管严控食品安全风险。
【外卖小哥载交警一路猛追酒驾男】据@荔枝新闻消息，近日，吉林长春。民警巡查中发现一车辆驾驶员有酒驾嫌疑，其以下车拿驾驶证为由，趁民警不备撒腿就跑。此时正好一名外卖小哥骑摩托车路过，他载着交警追上该驾驶员，将其制服。民警表示，“外卖小哥非常给力，也是一群可爱的人。”
据央视新闻报道，近日，新疆乌鲁木齐东区万和街十字路口，一位粗心的司机将车停在路边未拉手刹。其离开车辆后，在马路中央向后“倒车”，眼看就要撞上其它车，车里却空无一人。
【外卖小哥16秒停住失控汽车】日前一段外卖小哥 16 秒停住失控汽车的视频走红网络，关于外卖小哥 16 秒停住失控汽车在网上的关注热度也是相当之高的。
【物业锁外卖小哥车称人民的权力】在道路上经常能够看到外卖小哥忙于送餐的身影，同时这些外卖小哥的一些行为也深受热议。据媒体报道， 9 月 29 日在广东深圳，有网友爆料一外卖小哥在商场取餐回来发现自己的电动车被一名陌生男子锁住。期间面对外卖小哥的质疑，该男子不断重复回答这是人民的权利。
近日，江苏丹阳市一女子因为和外卖小哥发生冲突，并找多人共同报复，所作所为令人难以置信，最终被警方抓获。据介绍，8月初，该女子点外卖时，认为外卖小哥服务态度不好，双方发生争吵，结果都
近日，河南开封一位外卖小哥的服装引起了大家的关注。该外卖小哥身穿皇帝装，车挂关公刀、身佩桃木剑送外卖。对于自己的奇特装扮，外卖小哥表示现在的外卖员越来越多了，一般大家都穿的是正常的服装。
高校外卖堆积外卖员称月入两三万是怎么回事?据@一手Video 消息，成都双流某高校实施封闭管理， 9 月 23 日，学生挤在校门口取外卖，外卖堆积如小山，外卖员从门缝递。有外卖员称，干外卖比白领挣钱，一月两三万很轻松。
9 月底，王兴做了一个重大决定：在上海建立美团总部。这意味着，王兴终于要结束和大家挤在一个公共区域办公的历史了，大胆推测的话，新的美团总部应该会有一间单独的办公室给王兴了吧?
前不久外卖员这个职业因为一篇文章成为互联网热议的话题，那么外卖员的收入是如何的呢，近日有消息称，在成都某高校因为封闭原因，外卖点单数量大增，外卖员的收入也增加不少，有的外卖员表示，干外卖比白领挣钱，一月两三万很轻松。
最近，无聊刷B站的小编被推送了一条视频：《吃着 10 元的工地鸡腿套餐，我们两天挣了 16000 的工钱》。
由于疫情原因日本的旅游行业受到了巨大的冲击，出租车业务量也下滑严重，为了增加出租车业务收入，日本出租车现在也开始接受外卖订单配送，同时还可以缓解现在日本外卖配送人力不足的问题。
共享单车、共享充电宝都已经成为成熟的产业，你听说过共享笔记本电脑吗？9月27日消息，荣耀智慧生活官方微博宣布，今年国庆期间，荣耀与美团合作推出 “共享笔记本”服务。官方表
10月15日，据媒体报道，在美团大学一周年的活动现场，国内首批外卖运营师获得认证。报道称，据第三方数据显示，许多餐饮企业在经过外卖运营师的专业指导后，外卖交易额增长超过50%。现场外卖运
QuestMobile数据显示，从 2016 年 7 月开始，到 2020 年 7 月，新蓝领人群月活用户规模增长超过一倍，从 1548 万增长至 3379 万，年均增长21.5%。具体来看，一二线城市，新蓝领活跃度很高，不过，随着消费模式不断下沉，三线及以下城市也蕴含着巨大的增长潜力。
2020年10月4日，支付宝的小鸡宝宝考考你的问题再次更新了，这次的问题是“哪种塑料外卖打包盒可以放进微波炉加热？”这个算是比较容易回答的了，下面就来为大家详细的介绍一下答案是什么。
在疫情下很多行业都受到了冲击和影响，尤其是旅游、交通业的影响十分巨大，但疫情也让外卖等行业迎来了一波高增长。一边是缺少客源、另一边则是缺少外卖员配送食物，于是在近日，日本国土交通省宣布，出租车企业可申请在 10 月份后继续开展食品、饮料等外卖配送业务，也就是说以后日本出租车送餐将成为永久业务。
现在点外卖几乎成了我们日常生活中的必备技能，越来越多的人愿意在网上点餐。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的最新报告，截止到今年 6 月，我国网上外卖用户已达4. 09 亿，较今年 3 月增长了 1124 万，占整体的43.5%;手机网上外卖用户达4. 07 亿，较 3 月份增长 1067 万，占手机网民的43.7%。
【外卖员无证驾驶被查假装韩国人】据媒体报道， 9 月 25 日，上海警方在杨浦区平凉路上拦下一名不戴头盔骑摩托的小伙。他既没有驾驶证，也没有戴头盔，连摩托车牌照也没有，此时，王某拿出一张“韩国驾驶证”，自称是韩国领事馆工作人员，并坚称自己在中国学过驾驶证，只是没有带在身上而已。
叫外卖成为很多人的日常，看马路上不停穿梭的黄衣服袋鼠小哥就知道了。目前，美团外卖会员月卡为15元，可享四大特权：1、每月享6张5元会员红包（会员红包即无门槛红包）。2、会员红包可升
9月29日，CNNIC第46次调查报告发布，在这份报告中显示我国的网民数量达到了9.4亿，其中约2成网民月收入在1000元及以下，但我国超4亿人叫外卖，这样的数据也形成了鲜明的对比。
近日，苹果官网公布了iPhone12系列其中两款手机屏幕更换费用，其中，iPhone12和iPhone12Pro的屏幕需要2149元。因iPhone12mini和12Pro Max暂未上架..
犯罪大师中有永恒之门的解谜谜题，一共是有五关，很多玩家还不清楚永恒之门这个谜题答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
10 月 11 日，由中国计算机学会主办的CSP-J/S2020 第一轮认证成功举行，来自全国 31 个省市自治区(含港澳)共计7. 7 万人报名参加，认证成绩也将于..
字节跳动将大力布局社区团购领域，并在今年下半年已经开始入局计划。新事业部可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。..
10 月 19 日， 2020 年第 83 届中国国际医疗器械博览会（CMEF）在上海国家会展中心拉开帷幕。本届博览会规模远超 2019 年，相较于上一年的 3000 家..
10月19日消息，据国外媒体报道，索尼将为苹果头戴式设备供应微型显示屏。该头戴设备最早将于明年上市。索尼外媒表示，索尼为了向苹果公司供货上述..
淘宝主播李佳琦可以说是电商直播带货的“一哥”，几乎每一位在淘宝直播频道的用户都知道李佳琪的名字，而作为现在的直播带货“一哥”，李佳琦在10..
10 月 16 日，大鹏教育联合广州市反诈中心启动了首次“反诈普法知识在线大课堂”的警民互动直播活动。这是继“反诈普法公益课”“反诈普法教育基地..
腾讯背靠微信流量用资本战投赋能互联网生态，小米同样基于巨大终端吞吐量，产业投资赋能和绑定上游零部件供应链生态，成为硬科技世界级资本生态。..
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双方合作在武汉国家网安基地构建滴滴全球安全出行数据后台基地”和“滴滴全国慢行交通业务数据中心”10 月 16 日，中金数据集团与滴滴出行集团在武..
iPhone 12、iPhone 12 Pro自10月16日开启预售之后，预订十分火爆。中金发布报告称，内地消费者对iPhone 12预购热情高涨，iPhone 12很可能成为iPho..
2020年10月15日，摩根大通发布了一篇评级报告，将蔚来汽车（NIO.US）由“中性”调为“增持”。当日，蔚来汽车大涨23.03%。10月16日，在美股普跌的..
10月7日，国际钢琴大师郎朗与海普诺凯1897携手“用爱成就”音乐盛典上发布了一首为新生而作献给孩子的原创钢琴曲《致爱心声》，并同步在网易云音乐..
自从接手家里装修后,看明白了一个道理,适合自己的就是最好的。作为一个无比热爱影视、电影的宅家达人,首要任务就是把家里布置成能舒服观影的地方,..
10 月13 日，万众瞩目的 iPhone12 系列发布。但令人惊讶的是，终于支持5G 的 iPhone12 不仅缩减了电池容量，更是依旧只支持最高20W 的充电功率，同..
“亲，您好!我是手艺人云梅，我现在到你家楼下了，是等一下上来还是立刻上来呢?”哪怕在确认订单后就已经跟用户打过电话、约定了一个大概的会面时..
2020 天猫双十一来了，带着数亿元超级红包和百亿补贴向你走来了!双十一购物狂欢节作为电商行业最重要的节日，小伙伴们一定是不能错过，不管今年的..
因社会发展迅猛，婚恋问题日益凸显，有需求就有供给，情感挽回机构应运而生。在广东有这样一家集挽回爱情，指导解决情感问题，劝退小三等情感服务..
随着2020年走入第四个季度，期待已久的华为 Mate40/ Mate40Pro 或成为本年度最后到来的 Android 旗舰设备。WinFuture 早前爆料称，Mate40Pro 配..