外卖小哥说外卖太脏不如在家吃泡面 外卖后厨卫生堪忧

【物业锁外卖小哥车称人民的权力】在道路上经常能够看到外卖小哥忙于送餐的身影，同时这些外卖小哥的一些行为也深受热议。据媒体报道， 9 月 29 日在广东深圳，有网友爆料一外卖小哥在商场取餐回来发现自己的电动车被一名陌生男子锁住。期间面对外卖小哥的质疑，该男子不断重复回答这是人民的权利。