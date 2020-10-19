外卖小哥说外卖太脏不如在家吃泡面 外卖后厨卫生堪忧

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外卖小哥说外卖太脏不如在家吃泡面 外卖后厨卫生堪忧

2020-10-19 16:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:据北京民生报道，近日，不少消费者反映称北京部分外卖后厨卫生状况堪忧，洗好的菜盆放在垃圾桶上、食材堆到公厕门外、厨师不穿工作服、过道上食材和杂物混乱堆放等问题严重。

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根据实地探访，望京地区中食安康美食城、九龙山地铁站附近的食八方美食城等外卖后厨集中地均存在以上卫生问题。

甚至有外卖小哥称外卖太脏，点外卖不如在家吃泡面干净。希望商家能够重视食品卫生，呼吁相关部门加强监管，严防严管严控食品安全风险。

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