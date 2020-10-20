线上维修的生意经：他创建了一款维修管理软件，年入百万美元

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线上维修的生意经：他创建了一款维修管理软件，年入百万美元

2020-10-20 08:46 · 稿源：站长之家

RepairDesk 是一款维修管理软件，主要帮助维修店可以用更少的时间内，完成更多的维修任务，服务更多的客户。（网址：www.repairdesk.co）

RepairDesk 让维修商店从诊断到创建维修订单只需几秒钟，并为客户提供最快捷的结账体验。另外，RepairDesk还可以跟踪库存水平，打印条形码和订购新零件，只需点击几下就能完成任务。

RepairDesk 创始人乌斯曼是在他哥哥的手机修理店工作时想出这个主意的。

他与一家网络设计公司合作开发了这个软件，并使这款SaaS的AAR（年收入）达到100万美元。下面一起来看看乌斯曼的创业经历，希望对你有所帮助。

你是谁?目前在做什么工作?

大家好，我是乌斯曼·巴特，是“RepairDesk ”的创始人兼首席执行官，今年34岁，来自巴基斯坦。我大学学的是信息技术专业，从职业上来说，我是一名销售人员、市场人员、商人。

2014年，我和我的团队一起创建了RepairDesk。当时，我想做一个维修软件，让店主安心进行维修任务。维修的产品范围包括:手机、无人机、电脑、洗衣机等等。

快进到今天，“RepairDesk”已经呈指数级增长。我们目前是世界领先的维修管理软件之一，核心理念一直保持不变。

在开发RepairDesk中，我扮演的主要角色是指挥团队需要做什么，以及洞察客户希望在我们的软件中看到什么。为此，我与客户保持了良好的沟通。我相信如果你要为一个人创造一些东西，它应该要解决一个问题。

与客户交谈中，让我了解到他们想要什么，以及我们如何才能帮他们解决问题。

当然，持续性交付的最佳方式是通过订阅模型。每个月向我们付费的客户为公司提供了动力。在我看来，我们实质上是在为维修店的老板提供服务，帮助他们更好地经营生意。

你是怎么想到这个主意的?

我觉得维修业普遍存在一种需求，于是我就构想出了“RepairDesk”。当时，我和哥哥一起在他的手机修理店工作时，就产生了这个想法。我们有很多修理工作要做，有很多库存要处理，需要一个系统来管理。作为一个it专业人士，我想用技术来解决这个问题。所以，我开始尝试我的想法，并开始寻找能帮助我的人。RepairDesk基本上就是这么开始的。

在我哥哥的店铺工作期间，我更好的了解到修理店需要什么，并利用这些知识来创建我的想法。比如需要记录分配的维修工作，维护客户记录，检查库存等。

我所需要就是找到一个可以合作的团队并发展的机会。幸运的是，当时我已经开了一家网页设计公司，所以，明确了能够完成任务的人。我向他们介绍了我的想法，设计了一个关于我们需要做什么以及如何去做的计划。

你是如何把想法变成产品的?

当我们开始的时候，并不知道会走向哪里，但我今天一样兴奋地沿着这条路走下去。

早期的时候，我总是随叫随到，熬夜解决问题，搜集一切可以在下次更新中改进的东西。最初的5人团队（包括我自己）迅速发展壮大，这也激励着我继续努力。我们的首批员工中有一些至今还在。

我记得最初的原型设计阶段大约花了4-5个月。每天，我们都要回顾做了什么，执行审计，并讨论哪些工作有效，哪些需要改进。一旦对我们所拥有的有足够的信心，就和一些潜在客户进行了测试。第一个月，就有6个人注册了我们的软件。

我们在LAMP堆栈上构建了RepairDesk，因为它能够快速开发和部署应用程序。我们的开发人员使用PHP作为服务器语言，使用的框架是Laravel和Yii。对于前端，我们正在使用Vue.js和Bootstrap开发一个SPA。

你的营销策略是什么?

自RepairDesk启动以来，我的工作重心一直是为客户提供最好的服务。这意味着最好的客户服务，最好的功能，最好的任何东西。

我们的努力产生了非常积极的反馈和有机增长。我相信我们与客户的紧密联系起到了极大的帮助，因为我们始终关注他们所面临的挑战和问题。

虽然我们最初的目标是小型的家庭维修店，随着业务的增长，决定玩大的。为此，我们咨询了许多SaaS专家，研究如何在单一平台上提供最好的服务并使其盈利。然后，我们与该地区最好的it专业人员合作，对维修站进行改进，并在此基础上进一步发展。

在两个月内，有100多家维修商店使用我们基于云的POS软件。尽管如此，我们还是想做得更好，做出更多的改进，所以我们利用知识和经验，以及有价值的反馈，来开发我们的软件，以适应全球范围内任何类型的维修需求。

我把重点放在了保持良好的客户关系上。与人交谈一直是我的强项，我喜欢更多地了解那些购买了RepairDesk的用户，了解他们的需求。我认为，顾客交谈得越多，就越能了解他们的情况。我希望能够知道所有困扰他们的事情，并帮他们找到解决办法。

2019年，我参加了世界上最大的科技博览会——消费电子展（CES ），参展会上不仅与核心受众建立了联系，还获得很多积极的宣传，向潜在用户提供了一个维修店POS软件的快速演示。

我还利用自己的人际交往能力与市场上的手机供应商建立了合作关系。维修行业与维修零件行业携手并进，我们决定与市场上的主要供应商合作开展促销活动扩大客户群。

我们的团队不断地学习和尝试营销策略，弄清楚如何才能开拓新的领域。这是saas的企业的本质。我们现在正在寻求在营销计划中增加一些PPC（付费点击）活动，希望这将帮助维修站进一步发展。

现在过得怎么样?未来的目标是什么?

我觉得我们现在的处境很不错，还拥有更多的潜力。RepairDesk是一个优秀的软件，它在不断发展和改进，我为我们所做的工作感到骄傲。

未来，我们将使用OKR目标设定框架在许多方面开展工作。每个季度，我们的部门都有一份目标清单和我们设定要实现的关键结果，我们每周都努力的工作以实现它们。

我们所有的团队——销售、业务开发、工程、QA、业务分析、设计、人力资源、客户支持和成功、市场营销——都在竭尽所能帮助软件成长。

我们计划在RepairDesk中引入更多集成功能，提高平台安全性，并通过订阅软件和支付平台（RepairDesk payment）实现收入。

从创建RepairDesk，你获得的主要经验是什么?

和你的顾客交朋友，就这样。

你和顾客谈得越多，你的生意就越好。经常和他们交谈，看看他们做得怎么样，找出他们的痛点。如果你为他们提供了一个解决他们所有产品或服务问题的方案，就能获得新的追随者。使用有机的方法，让客户为产品产品说话;这是抓住你想与之做生意的每个人内心最好方法。

你克服的最大的障碍是什么?

我认为我们面临的最大挑战之一就是从巴基斯坦这样的地方进军全球市场。任何人都会告诉你，来自一个新兴国家，想在国际商业上有所作为是件很困难的事，一路上我们确实遇到了很多麻烦。我们的国家在当时并不处于最佳位置，没办法像西方人享受的许多便利。

瞄准美国、英国、加拿大、澳大利亚和其他国际边境的手机和电脑维修商一直很困难。如果人们知道你来自东南亚的某个地方，他们会对你非常怀疑。建立第一批客户当然是一个艰难的过程，但凭借足够的毅力，我们成功地打破了障碍，获得了世界各地商家的信任。

我们最近面临的一个挑战是，一位最初的投资者想要退出公司，使得我们不得不匆忙地处理收购他们的股份和调整我们的财务路线图。这当然是一段艰难的时期，但我们设法充分利用了这种情况，我觉得我们做得很好。

如果有机会以不同的方式做事，你会怎么做?

如果我有机会回到过去，我可能会重新来过!

作为一个团队，我们走过了一段令人难以置信的旅程，我从这些经历中学到了很多。当然，每个人都会面临挑战，但我相信这些挑战能帮助你完善自己，成为真正与众不同的人。

如果我有机会回到过去，更有远见会很有帮助，而且能够更快地组建团队。但是到目前为止，我觉得最好的还没有到来。我要对年轻时的自己说:加油!勇往直前，永不回头。永远记住你来自哪里，永远不要忘记对一切心存感激。

注：文章由站长之家编译自failory，原文标题《Turning a Personal Problem into a $100k/mo SaaS》。

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