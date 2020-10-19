特斯拉成韩国最受欢迎电动车 市场份额达79.6％

9月23日消息，据国外媒体报道，在电动汽车方面，成立不到20年的特斯拉走在行业的前列，他们已推出并量产了Model S、Model X等多款性能出色的电动汽车，还推出了电动卡车和电动皮卡，去年电动汽车的产量和交付量均超过了30万辆。但在特斯拉CEO埃隆·马斯克看来，他们还有很大的发展空间，他透露他们长远的目标是每年生产2000万辆电动汽车。马斯克是在2020年的特斯拉股东大会上，透露特斯拉的长远目标是年产2000万辆电动