特斯拉成韩国最受欢迎电动车 市场份额达79.6％

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:据美股研究社报道，特斯拉今年9月在韩国出售了2056辆电动汽车，占其电动汽车总销量九成以上。
统计数据显示，今年前9个月，特斯拉在航过一共卖出10518辆新能源汽车，市场份额接近八成。
此外，近日，马斯克透露称，特斯拉将于明年1月进入印度市场，目前，特斯拉正在组建团队中。
站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:据美股研究社报道，特斯拉今年9月在韩国出售了2056辆电动汽车，占其电动汽车总销量九成以上。
统计数据显示，今年前9个月，特斯拉在航过一共卖出10518辆新能源汽车，市场份额接近八成。
此外，近日，马斯克透露称，特斯拉将于明年1月进入印度市场，目前，特斯拉正在组建团队中。
9月21日消息，据国外媒体报道，受弗里蒙特工厂停产影响，今年一季度特斯拉电动汽车的交付量较去年四季度有明显下滑，二季度较一季度也仅提高了2250辆，还是远不及去年四季度。而在弗里蒙特工厂产能回升、上海超级工厂产量不断提升的推动下，三季度特斯拉电动汽车的交付量，有望创下新高，其CEO埃隆·马斯克在给员工的邮件中已提到了这一点。泄漏的邮件显示，马斯克在邮件中告知员工，他们的季度交付量有望创下记录，但
9月23日消息，据外媒报道，北京时间今日凌晨，特斯拉举行了2020年股东大会和“电池日”活动（Battery Day）。在活动现场，CEO马斯克表示，将通过降低电池成本打造一款2.5万美元电动汽车。特斯拉直播活动截图马斯克公布了全新的4680电池，电池能量密度提高5倍，功率输出提升6倍，并使特斯拉汽车续航里程提升16%。马斯克表示，将利用电池制造和化学方面的技术进步，打造一款定价2.5万美元的电动汽车。电动汽车动力总成将
9月23日消息，据国外媒体报道，在电动汽车方面，成立不到20年的特斯拉走在行业的前列，他们已推出并量产了Model S、Model X等多款性能出色的电动汽车，还推出了电动卡车和电动皮卡，去年电动汽车的产量和交付量均超过了30万辆。但在特斯拉CEO埃隆·马斯克看来，他们还有很大的发展空间，他透露他们长远的目标是每年生产2000万辆电动汽车。马斯克是在2020年的特斯拉股东大会上，透露特斯拉的长远目标是年产2000万辆电动
9月29日消息，据国外媒体报道，当地时间周一早间，电动汽车制造商特斯拉的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，在2030年前，特斯拉每年将生产多达2000万辆电动汽车，这一数字是该公司去年年产量（36.5万辆）的50倍。此前，在9月22日举办的2020年年度股东大会上，马斯克也曾透露，特斯拉的长远目标是年产2000万辆电动汽车。然而，就整个汽车行业而言，目前年产量能达到1000万辆的汽车厂商就屈指可数，更何况是年产2000万
9月23日消息，据国外媒体报道，在2020年的特斯拉股东大会上，埃隆·马斯克透露，上海超级工厂最终有望年产100万辆电动汽车。特斯拉2020年度的股东大会，是在当地时间9月22日，也就是周二举行的，在股东大会之前，他们举行了电池日活动。在股东大会上，马斯克表示，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，Model 3和Model Y各生产约50万辆。年产100万辆电动汽车，已经超出了上海超级工厂计划的产能，是计?
10月15日消息，据国外媒体报道，特斯拉 CEO 马斯克（Elon Musk）周三在推特发文，提到可能发布所谓的“特斯拉电动巴士”，但稍后迅速删除帖子，引发外界强烈讨论。特斯拉这一系列事件源于一个推特用户发布了一张看起来像是马斯克旗下的Boring Company 隧道的图片，显示了电动汽车通过电梯进入隧道的情景。The Boring Company已经申请开始扩建环形隧道，用于车站之间的交通。然而，目前尚不清楚如何运送乘客。随后马斯?
10月13日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交网络上驳斥了“偷走特斯拉公司”相关传闻。特斯拉有网友表示，时不时的，网络上会冒出“马丁·埃伯哈德(Martin Eberhard)创立了特斯拉，马斯克从他手中偷走了特斯拉”。但这是虚假消息。马斯克则表示，2007年年中，埃伯哈德被罢免特斯拉首席执行官职务，因为他向我和董事会提供了虚假信息。没有人跟随埃伯哈德离开，这已经能够说明一切了。马斯克称，埃伯哈德耍手
【TechWeb】10月8日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克在一封内部信中表示，特斯拉汽车产量今年有望达到50万辆。特斯拉马斯克表示，是否能达到50万辆产量，现在就要靠大家第四季度的努力了。马斯克对员工鼓劲，采取任何可以想到的步骤来提高产量，同时提高质量。上月，马斯克曾对股东们表示，尽管2020年是特斯拉创立以来最困难的一年，但他预计该公司将实现30%至40%的增长。特斯拉2019年共交付约36.75万辆汽车，按照马斯克此?
9月23日消息，据国外媒体报道，在推出Model 3、Model Y及电动卡车Semi等多款电动汽车之后，特斯拉在去年11月22日推出了电动皮卡Cybertruck，进一步丰富他们的车型。同此前推出的车型一样，在电动皮卡Cybertruck发布之后，特斯拉随即开始接受消费者的预订，不到一周预定量就超过了25万辆。特斯拉电动皮卡Cybertruck推出已有10个月，特斯拉方面也已很久没有公布预订量，但在外媒最新的报道中，出现了Cybertruck预订量的?
9月23日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二举办的“电池日”活动上，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司计划在北美建立一个新的阴极材料工厂，以帮助降低供应链成本，并简化阴极生产流程。马斯克表示，目前的工艺效率不高，特斯拉正在对该工艺进行改进，以使阴极材料的成本降低76%，并且不会生成任何废水。在“电池日”活动上，特斯拉宣布将生产不含钴的电动汽车电池阴极材料。这一声明
9月23日消息，据国外媒体报道，北京时间今日凌晨，特斯拉举行了2020年股东大会和“电池日”活动（Battery Day）。在会上，CEO马斯克表示，今年特斯拉交付量将增长30%至40%。特斯拉特斯拉2020年股东大会本来早该举行，但受疫情影响，不得不延期。马斯克对股东们表示，尽管2020年是特斯拉创立以来最困难的一年，但他预计该公司将实现30%至40%的增长。特斯拉2019年共交付约36.75万辆汽车，按照马斯克此前的增长计划，今年
9月30日消息，据国外媒体报道，在6月份被曝光参与运输电动汽车之后，特斯拉尚未量产的电动卡车Semi，就被目睹参与运输电动汽车，以提高二季度交付量。特斯拉电动卡车而在三季度即将结束的情况下，再次出现了电动卡车Semi参与转运电动汽车、以提高电动汽车季度交付量的消息。特斯拉电动卡车Semi再次参与运输电动汽车的消息，是硅谷特斯拉车主圈的人员在社交媒体上公布的，他们的信息则是特斯拉社区成员，还提供了多张参
10月13日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆 · 马斯克日前在推特上表示该公司的在线订单配置功能“将于2021年1月份”登陆印度。这一举动将标志着特斯拉终于将进军印度汽车市场。特斯拉所谓订单配置功能，就是可以允许客户选择他们的车型，设计车辆并支付定金。随后客户再跟特斯拉的客户服务代表进行沟通，商讨后续交付细节。印度是世界第二大人口国，仅次于中国，也是世界第五大汽车市场。而印度政府也正在大力推动
9月28日消息，据国外媒体报道，在上周的特斯拉年度股东大会期间，选举三位董事是议题之一，从特斯拉提交到文件来看，他们提名的马斯克等3人，已再次被选为董事，任期三年。特斯拉是在提交给美国证券交易委员会的文件中，披露3位董事再次当选的，分别是CEO埃隆·马斯克、董事长罗宾·德霍姆和水野弘道。这3人中，马斯克与罗宾·德霍姆是任期届满之后再次当选，马斯克在2004年成为特斯拉董事，随后多次连任，罗宾·德霍?
马斯克表示，特斯拉计划增加而不是减少向松下、LG和宁德时代等供应商购买电池。对此，宁德时代、松下电机、LG化学三家公司均拒绝就马斯克的表态回应。一位要求匿名的外资动力电池行业人士表示，从马斯克和特斯拉的销量来看，扩大电池需求量将成为必然选择，在此背景下头部企业特斯拉选择与已有电池厂加强合作，一方面会增加行业需求，同时也会影响更多有计划自产电池的车企。
DoNews 10月13日消息（记者 程梦玲）据外媒报道，10月12日，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)进一步透露了该公司进入印度市场的计划，称特斯拉有可能在2021年1月开始进入印度。本月早些时候，马斯克表示特斯拉将在明年进入印度。周一早上，Twitter账户@TeslaClubIN向马斯克提问呢，该公司是否有员工负责确保顺利打入印度市场的工作，以及“如果有的话，我们和预订客户是否可以联系他们？我们的特斯拉账户没有任何客户服务的详细情
上周，马斯克主持召开了年度股东大会即电池日活动。会上介绍了全新的4680型无极耳电芯，同时，马斯克还介绍了多项致力于提高电池容量、产能及降低成本的配套技术，目标是把电池成本降低56%。不
在今日凌晨的特斯拉电池日上，特斯拉CEO埃隆·马斯克正式发布了全新的无极耳 4680 电池。据介绍，该电池直径48毫米，高80毫米，取消了产生很多热能的极耳，解决了高能量密度的散热问题。最终使新电池在能量密度上提升5倍，续航里程提高16%，动力方面提高 6 倍。
作为头部新能源车企，有关特斯拉的一息自然备受关注。10月20日消息，据外媒报道，对于网友关于“艾伯哈德创立了特斯拉，是马斯克从其手中偷走了它”的说法，特斯拉首席执行官埃隆&m
10月9日消息，据国外媒体报道，继9月底在社交媒体上透露4680电池几个月前就已开始实车测试之后，特斯拉CEO马斯克又透露这一新推出的电池，将用于柏林超级工厂所生产的电动汽车。特斯拉CEO埃隆·马斯克同4680电池几个月前就已开始实车测试一样，柏林超级工厂所生产的电动汽车将使用这一型号的电池，也是由马斯克在社交媒体上透露的。一位粉丝在社交媒体上问马斯克，柏林超级工厂所生产的电动汽车，将采用哪一类电池，21
近日，苹果官网公布了iPhone12系列其中两款手机屏幕更换费用，其中，iPhone12和iPhone12Pro的屏幕需要2149元。因iPhone12mini和12Pro Max暂未上架..
犯罪大师中有永恒之门的解谜谜题，一共是有五关，很多玩家还不清楚永恒之门这个谜题答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
10 月 11 日，由中国计算机学会主办的CSP-J/S2020 第一轮认证成功举行，来自全国 31 个省市自治区(含港澳)共计7. 7 万人报名参加，认证成绩也将于..
字节跳动将大力布局社区团购领域，并在今年下半年已经开始入局计划。新事业部可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。..
10 月 19 日， 2020 年第 83 届中国国际医疗器械博览会（CMEF）在上海国家会展中心拉开帷幕。本届博览会规模远超 2019 年，相较于上一年的 3000 家..
10月19日消息，据国外媒体报道，索尼将为苹果头戴式设备供应微型显示屏。该头戴设备最早将于明年上市。索尼外媒表示，索尼为了向苹果公司供货上述..
淘宝主播李佳琦可以说是电商直播带货的“一哥”，几乎每一位在淘宝直播频道的用户都知道李佳琪的名字，而作为现在的直播带货“一哥”，李佳琦在10..
10 月 16 日，大鹏教育联合广州市反诈中心启动了首次“反诈普法知识在线大课堂”的警民互动直播活动。这是继“反诈普法公益课”“反诈普法教育基地..
腾讯背靠微信流量用资本战投赋能互联网生态，小米同样基于巨大终端吞吐量，产业投资赋能和绑定上游零部件供应链生态，成为硬科技世界级资本生态。..
国庆中秋长假里，自驾成为了有车一族的出行新选择。尽管自驾可以走走停停，享受旅途的闲适，与自然更为亲近，但是行驶时间长了，难免会被不够清新..
双方合作在武汉国家网安基地构建滴滴全球安全出行数据后台基地”和“滴滴全国慢行交通业务数据中心”10 月 16 日，中金数据集团与滴滴出行集团在武..
iPhone 12、iPhone 12 Pro自10月16日开启预售之后，预订十分火爆。中金发布报告称，内地消费者对iPhone 12预购热情高涨，iPhone 12很可能成为iPho..
2020年10月15日，摩根大通发布了一篇评级报告，将蔚来汽车（NIO.US）由“中性”调为“增持”。当日，蔚来汽车大涨23.03%。10月16日，在美股普跌的..
10月7日，国际钢琴大师郎朗与海普诺凯1897携手“用爱成就”音乐盛典上发布了一首为新生而作献给孩子的原创钢琴曲《致爱心声》，并同步在网易云音乐..
自从接手家里装修后,看明白了一个道理,适合自己的就是最好的。作为一个无比热爱影视、电影的宅家达人,首要任务就是把家里布置成能舒服观影的地方,..
10 月13 日，万众瞩目的 iPhone12 系列发布。但令人惊讶的是，终于支持5G 的 iPhone12 不仅缩减了电池容量，更是依旧只支持最高20W 的充电功率，同..
“亲，您好!我是手艺人云梅，我现在到你家楼下了，是等一下上来还是立刻上来呢?”哪怕在确认订单后就已经跟用户打过电话、约定了一个大概的会面时..
2020 天猫双十一来了，带着数亿元超级红包和百亿补贴向你走来了!双十一购物狂欢节作为电商行业最重要的节日，小伙伴们一定是不能错过，不管今年的..
因社会发展迅猛，婚恋问题日益凸显，有需求就有供给，情感挽回机构应运而生。在广东有这样一家集挽回爱情，指导解决情感问题，劝退小三等情感服务..
随着2020年走入第四个季度，期待已久的华为 Mate40/ Mate40Pro 或成为本年度最后到来的 Android 旗舰设备。WinFuture 早前爆料称，Mate40Pro 配..