iPhone12首批货已售罄，下一批要等到下周

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iPhone12首批货已售罄，下一批要等到下周

2020-10-17 09:54 · 稿源：站长之家

苹果iPhone12手机在10月16日晚上8点正式开启了预售，虽然之前不少人都吐槽今年苹果不仅涨价，还取消了耳机和充电器，但还是有很多人选择下单购买，而昨天的iPhone12 首批货已售罄，官网提示下一批要等到下周。

iPhone11Pro，苹果

在10月16日晚上苹果iPhone12正式开售之后，苹果官网就出现了拥挤的情况，部分用户甚至无法访问，到了晚间时间，就出现了提示“目前不接受预约购买”，并且提醒将在 2020 年 10 月 24 日上午6: 00 重新开放预约购买。

在10月16日晚，首先预售的两款机型分别是iPhone12和iPhone12Pro，其中iPhone 12有5种颜色：黑色、白色、绿色、红色和蓝色，售价为6299(64G)元、6799(128G)元、7599(256G)元；iPhone 12 Pro有四种颜色：金色、银色、石墨和蓝色，售价为8499(128G)、9299(256G)、11099(512G)。

今年的iPhone12不仅是涨价了，而且苹果还以环保的理由取消了包装内的耳机和充电器，这引起了很多网友的吐槽，认为是变相的涨价，但国内消费者还是用自己的行动来证明苹果iPhone12的吸引力是如此的强大，毕竟这是苹果第一款支持5G网络的iPhone，很多国内用户已经等待了很久。

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