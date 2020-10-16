今年底iPhone12出货量预计达8000万部 有望迎来新一轮销售增长

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：嘴上说着不买，身体倒是很诚实。据DigiTimes报道，由于苹果今年的定价更加实惠，即使发布时备受网友吐槽，然而iPhone12 业绩仍然不凡。初步估计，今年底，iPhone12 的出货量将达到 8000 万部。

报道称，更快的A14 处理器和相机功能等技术更新，有望为iPhone带来新一轮的销售增长。

不过这一说法遭到了分析师郭明錤的质疑，他认为 8000 万是苹果的零部件订单而非手机出货量。