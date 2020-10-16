苹果回应iPhone不配耳机和充电器：出于环保考虑

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果回应iPhone不配耳机和充电器：出于环保考虑

2020-10-16 13:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：近日，针对iPhone12系列手机将不配充电器和耳机一事，苹果公司iPhone产品线营销副总裁凯安·德兰斯回应称，新iPhone中有大量的新功能吸引消费者购买，这个定价也合适。同时，用户已经有很多的耳机和电源适配器了，这么做也是出于环保考虑。

QQ截图20201016134630.jpg

针对苹果的这一番操作，10月14日，小米西班牙官方发文嘲讽苹果称，今天我们梦到我们的手机包装盒中没有充电器，幸好这只是一场噩梦。

此外，三星也曾嘲讽苹果称，你的三星Galaxy智能手机给了你想要的东西。从最基本的充电器到最好的相机，电池，性能，内存，甚至是120Hz的屏幕。

在10月14日的苹果发布会上，苹果表示，iPhone 产品系列将不再随附电源适配器和 EarPods，转而随附 USB-C 转闪电快充连接线。产品的包装会因此变小。苹果称，所有这些举措，每年可减少 200 多万吨的碳排放。

但在全球范围内，法国的iPhone  12 系列手机仍将配备耳机。根据当地法律规定，凡在法国出售的智能手机制造商必须要为用户提供耳机，不配备耳机的手机将禁止出售。但法国版的iphone12 系列手机售价将高于国行版。

Apple iPhone 12 (A2404) 64GB 蓝色 支持移动联通电信5G 双卡双待手机
京东自营
￥6299


网友热搜:

途游斗地主苹果苹果 太多专利苹果爆炸调查苹果11pro怎么样苹果直营店上班苹果短信特效怎么设置苹果充电宝什么牌子好苹果系统查mac地址苹果手表连接不上手机苹果起诉谷果烂苹果里面坏了的图片苹果定位服务怎么打开
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
搜索引擎优化 iPhone12值不值得买 苹果mac发布会 苹果芯片版mac发布会 苹果发布会 iQOO5 iPhone12mini iPhone12五种颜色 iPhone12基带 微信账单查询

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM