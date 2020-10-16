苹果回应iPhone不配耳机和充电器：出于环保考虑

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：近日，针对iPhone12系列手机将不配充电器和耳机一事，苹果公司iPhone产品线营销副总裁凯安·德兰斯回应称，新iPhone中有大量的新功能吸引消费者购买，这个定价也合适。同时，用户已经有很多的耳机和电源适配器了，这么做也是出于环保考虑。

针对苹果的这一番操作，10月14日，小米西班牙官方发文嘲讽苹果称，今天我们梦到我们的手机包装盒中没有充电器，幸好这只是一场噩梦。

此外，三星也曾嘲讽苹果称，你的三星Galaxy智能手机给了你想要的东西。从最基本的充电器到最好的相机，电池，性能，内存，甚至是120Hz的屏幕。

在10月14日的苹果发布会上，苹果表示，iPhone 产品系列将不再随附电源适配器和 EarPods，转而随附 USB-C 转闪电快充连接线。产品的包装会因此变小。苹果称，所有这些举措，每年可减少 200 多万吨的碳排放。

但在全球范围内，法国的iPhone 12 系列手机仍将配备耳机。根据当地法律规定，凡在法国出售的智能手机制造商必须要为用户提供耳机，不配备耳机的手机将禁止出售。但法国版的iphone12 系列手机售价将高于国行版。



