iPhone 12/Pro今日晚8点开启预购 10月23日开售

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iPhone 12/Pro今日晚8点开启预购 10月23日开售

2020-10-16 08:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：今日晚八点，iPhone 12、iPhone 12 Pro将正式开启预订， 10 月 23 日开售。

据京东商城、苏宁易购数据显示，目前苹果自营旗舰店，已有约 140 万用户预约购买iPhone  12 系列手机。其中，iPhone12 预约人数最多，iPhone 12 mini预约人数最少。

据介绍，iPhone12 系列手机全系搭载了A14 仿生芯片，支持5G网络。同时，全系配备了超级视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板将抗跌落能力提高到四倍，防水能力达到IP68 等级。

QQ截图20201016085947.jpg

但是，iPhone12 系列手机将不再随附电源适配器和 EarPods，转而随附 USB-C 转闪电快充连接线。苹果称此行为旨在减少碳排放。

此外，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max的预订时间为11 月 6 日， 11 月 13 日开售 。

售价方面，iPhone 12 mini 64GB 5499 元起、iPhone 12 64GB 6299 元起、iPhone 12 Pro 128GB 8499 元起、iPhone 12 Pro Max 128GB 9299 元起。

Apple iPhone 12 (A2404) 64GB 蓝色 支持移动联通电信5G 双卡双待手机
京东自营
￥6299
Apple iPhone 12 Pro (A2408) 128GB 银色 支持移动联通电信5G 双卡双待手机
京东自营
￥8499


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