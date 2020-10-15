沃尔玛今年将开展三个黑色星期五 保持往年客流量的20%

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:据福克斯新闻网报道，沃尔玛近日宣布，为避免新冠肺炎疫情期间过度的人群聚集，沃尔玛今年将延长“黑色星期五”活动，将在 11 月的三个周末里都开展“黑色星期五”促销活动。

据了解，黑色星期五是美国商场的大型圣诞促销活动。这一天各大商超都会推出大量的打折和优惠活动，由于折扣力度非常大，经常会出现消费者为抢购商品大打出手的情况。

而今年由于疫情的原因，沃尔玛将限制店内顾客的数量，保持往年客流量的20%左右并维持社交安全距离。