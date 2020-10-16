我建了一个小众软件评论网站，靠SEO实现6位数收入

再小众的市场，如果做到极致，也能让你获得可观的收入。

比如SelectSoftware Reviews (下文简称为SSR)是一个人力资源软件评论网站，致力于帮助人力资源和招聘团队通过免费的在线指南找到并购买最佳的软件。

(网址：www.selectsoftwarereviews.com)

相对综合性软件评论网站，SSR的受众更小。但其创始人Phil Strazzulla却把这个不起眼的业务做到极致，通过为网站做好SEO实现 6 位数(美元)收入，下面看看他是怎么做的吧。

你好!你的背景是什么?在做什么工作?

我叫Phil Strazzulla，是SelectSoftware Reviews (下文简称为SSR)的创始人，这个网站致力于帮助人力资源和招聘团队通过免费的在线指南找到并购买最佳的软件。

我们专注于人力资源和招聘软件这一利基市场，目标是希望向人力资源技术堆栈添加工具的团队提供最好的不带偏见的建议。

我花了十个月的时间才赚到第一笔广告收入，不过现在收入已经达到了六位数。我最近雇佣了第一个全职员工，这让我非常自豪，因为我已经完全从客户收入中为公司提供了资金。

是什么促使你创建SSR?

我的职业生涯最初是在风险投资公司开始的，主要是对SaaS公司进行早期投资。我沉迷于金融，对科技创业也很感兴趣。

我一直想开一家公司，所以我去了商学院，还自学了编程，参与了很多项目，其中大部分都失败了，最终我发展成了一家小型自主创业的SaaS公司。

这家公司是在人力资源领域，通过我做的一个视频系列，和许多领域的专业知识，我创建了一个个人品牌。我想开创另一项事业，并且非常喜欢学习技术，所以又创建了一个博客，介绍最新的人力资源技术，最终发展成了一个人力资源软件的评论网站。

博客有起色之后，我找了一群实习生帮我做链接获取和一些SEO工作，这些工作让我的博客流量迅速增长，并通过广告将这些流量变现。

我很幸运，因为当时我从风险投资中获得了一笔微薄的收入，足以支撑我的生活方式，而现在公司为我自己提供了一笔收入。

最初的产品是怎么创建的?

第一个产品是Squarespace的网站!我是一个全栈的网络开发人员，以前甚至构建过自己的CMS。除了会构建网站，我还创建很多内容性“产品”。

我真的很喜欢写文章和分享我所学到的东西，在早期就能产出大量的内容。我也开始制作很多视频，这样人们就可以习惯在第三方网站上看到我的脸并识别我们的内容。

当SSR开始上线广告时，我不得不做大量电子表格的工作。我的广告模式是按点击付费(CPS)，所以我需要跟踪访客点击了什么、访问时间、点击量等等。

从发布第一篇博客文章到获得第一笔收入，我花了大约 10 个月的时间。

在第一次创建这个网站的时候，我还同时干着一份每周 10 小时的咨询工作。我从中积累了很多人力资源和招聘方面的知识。

这项咨询对我的内容创作工作也很有帮助，因为我花了很多时间和这个团队在一起，他们在一年的时间里从 300 名员工发展到 3500 人。他们购买了价值超过 100 万美元的工具，雇佣了大量的员工，并且必须在高速增长的短时间内解决几乎所有你能想到的招聘问题。

你是如何吸引用户和发展SSR的?

我从来没有很正式的“发布”网站。我从一开始就知道，SEO是可以真正吸引高意图的软件买家唯一的方法，并最终盈利。所以从第一天起，我就非常专注于获取流量和创建优秀的内容。

我确实花了几个星期和几百美元在不同类型的广告上，比如谷歌联盟广告， LinkedIn， Facebook， Quora， Reddit…但是让人们访问网站页面的成本太高了，所以这并没有什么意义。

具有讽刺意味的是，我在自己的博客上随意写的一篇关于SaaS估值的文章，然后又在Hacker News上发布了这篇文章，这让我们获得了第一批流量。它在首页停留了一段时间，人们开始访问网站。它几乎和人力资源软件没有任何关系，访问我们网站的读者也相关性很低，但它有点让谷歌开始注意我们的网站，使其它页面有更好的排名。

在这段时间里，我又到其它博客上宣传我们的网站，大概每周两到三次，持续了好几个月。我还每天花 15 分钟在社交媒体服务网站上HARO，试图让自己被各种出版物引用。这些引用通常会附带一个链接，对我的网站的流量增长非常重要。

在 2019 年 1 月的第一周，我们网站自然搜索访问量为零。到 2019 年 10 月，每周访问量超过1000。

然而，在那年 11 月，谷歌算法一些更新很不利于我们的网站，一夜之间流量下降了30%，让我意识到我们的业务过分依赖SEO。

你的商业模式是什么?如何增加收入的?

在网站建立 6 个月后，我试着通过广告来赚钱。一开始，我为广告商制作定制视频，每个视频收费 500 美元，然后回链到他们的登陆页面。我的第一个客户通过我网站上的一个视频获得了一份价值 100 万美元的合同。

我尝试了其他一些模式：赞助活动、赞助网络研讨会、赞助内容……这些都不符合我的兴趣，也不符合我创建可扩展业务的想法。

2019 年 8 月，我开始在我的网站上提供按点击付费(CPS)的广告。这使得我已经审查过的软件供应商可以为他们的登陆页面带来更多的流量，最终为他们带来潜在客户。

第一个月，我获得 200 美元收入，但到 10 月份，我的收入达到了 1100 美元左右，到 2020 年 1 月，我的收入已经超过了每月 5000 美元的大关!

你未来的目标是什么?

我的目标让人力资源和招聘专业人士在购买软件时，首先想到的就是在SSR上获取建议。对我来说，最重要的是想出如何用很少的营销资金在这个领域建立品牌。这一切都归结于始终如一地创造有用和有洞察力的内容!

从经济上讲，我希望在未来五年内实现每年七位数的收入，按照目前的发展轨迹，这是非常可行的。我现在关注的是如何扩大我们的内容创作，并使我们的流量来源多样化。

我还想在这个过程中再做一两个项目，自己最快乐的时候是把80%的时间花在某件事情上，20%花在其他事情上。

对于刚起步的创业者有什么建议?

对于创业公司来说，找到适合的产品和市场是最重要的。我曾见过拥有相同资源的同一个团队悲惨地失败，然后又惊人地成功。

当然，他们从失败中学到了一些东西，但大多数情况下，他们只是找到了人们想要的产品。因此创业孵化器YC的座右铭是：制造人们想要的东西!

为了找到适合的产品/市场，你需要保持尽可能的精益和客观，不能把大量的时间花在打造完美的产品上，然后自欺欺人地认为它很棒，即使它没有用户吸引力。

确保成功的最好方法是找到一个有效的衍生品，SSR的模式同样可以用于其它细分领域市场。

最后两条建议是，一次只专注于一件事，并且全力以赴去做。在专注上，你需要把你所有的精力都投入到一件事情上。为了让你的初创公司获得动力，有太多的小事情需要去做。

另外就是照顾好自己。我几乎每天都冥想和锻炼。我每天睡 8 个半小时，吃得很好，经常和朋友和家人见面。如果你不照顾好自己，你几乎肯定会筋疲力尽，然后你就完了。

注：文章由站长之家编译自indiehackers，原文标题《How I Grew My Business to Six Figures With SEO》。

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