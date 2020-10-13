研究人员发明了一种戴着口罩也能跟踪面部表情的耳机

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 人脸识别最新资讯 > 正文

研究人员发明了一种戴着口罩也能跟踪面部表情的耳机

2020-10-13 11:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：康奈尔大学的研究人员发明了一种耳机系统——C-Face，即使戴着口罩也可以追踪佩戴者的面部表情。

据介绍，C-Face可以监测耳机佩戴者的脸颊轮廓，并将佩戴者的表情转换成表情符号。例如，这可以让人们在群组通话无需打开网络摄像头就能表达自己的情绪。

康奈尔大学科学实验室主任Cheng Zhang在一份声明中说：“与现有的任何一种追踪面部表情的耳戴式可穿戴技术相比，这种设备更简单，不那么显眼，功能也更强大。”“在之前识别面部表情的可穿戴技术中，大多数解决方案都需要在脸上安装传感器，并且只能识别有限的面部表情。”

image.png

C-Face耳机使用两个RGB摄像头，位于每只耳朵的下方。它们可以记录佩戴者面部肌肉运动时脸颊轮廓的变化。

一旦使用计算机视觉和深度学习模型重建图像，卷积神经网络就会分析2D图像。该技术可以将这些信息转换为 42 个面部特征点，代表佩戴者的嘴巴、眼睛和眉毛的位置和形状。

C-Face可以将这些表情转换成 8 个表情，包括中性表情和愤怒表情。该系统还可以通过面部提示来控制音乐应用程序的播放选项。

image.png

其他可能的用途还包括，在游戏中使用化身来表达人的真实情感。教师也可以追踪学生在远程课堂上的参与度。

研究人员只能对 9 名参与者对C-Face系统测试。尽管如此，表情符号的识别准确率还是超过了88%，面部表情的识别准确率也超过了85%。

一旦这项技术投入到实际应用，那么带着口罩也可以很高的进项表情交流了。

网友热搜:

语音音质好的耳机推荐女子给蝉戴上耳机app科技人脸识别ro2耳机王者荣耀为啥要人脸识别诺基亚true无线耳机苹果人脸识别下载app触屏蓝牙耳机使用说明耳机插口接触不良妙招7.00BT入耳式耳机小米6有人脸识别功能吗Xisem西圣蓝牙耳机
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 人脸识别门禁的运用原理及优势

    人脸识别门禁适合应用在什么场景里？了解了人脸识别门禁的运用原理和优势，我们就能知道人脸识别门禁现在几乎可以应用在各行各业需要门禁的场景里，为人员出入人证核验进行智能查验，智能开关门，有效减轻保安门卫的工作量，提高进入人员的安全防范和管控质量。为了更好地落实大检修期间施工人员进出厂规范管理要求，解决进厂人员激增与疫情防控，人工把关效率低的矛盾，最近中原石化在紧急部署组织实施门禁系统升级。截止目前已实

    人脸识别门禁

  • 倒垃圾也要人脸识别？北京等地投放人脸识别垃圾桶 专家：必要性不足

    据国内媒体报道，近年来，我国加速推进垃圾分类工作。随着垃圾分类的推广，在北京、浙江、广东、福建、内蒙古等地，部分小区内新摆设的垃圾投放设施配备上了人脸识别技术。去年4月，北京西城区

    人脸识别

  • 人脸识别，现在连动漫角色都不放过

    看过的动漫太多，以至于认角色时有点脸盲?又或者，只想给自己的二次元老婆剪个出场合辑，却不得不在各大搜索引擎搜索关于她的照片?

    人脸识别 网络动漫 人工智能

  • IBM要求美国政府限制面部识别系统的出口

    IBM呼吁美国商务部限制面部识别系统的出口，特别是对那些有可能将其用于大规模监控、种族貌相或其他侵犯人权行为的国家。

    IBM 面部识别 人脸识别

  • 6成受访人员认为，人脸识别技术有被滥用趋势

    ​近日“App个人信息举报”公众号上发布了一篇文章，文章表示通过发布了《人脸识别应用 公众调研报告》，在对回收的 2 万余份匿名问卷分析后，有六成受访者认为人脸识别技术有被滥用的趋势。

    人脸识别

  • 人脸识别开源：让科技普惠更进一步

    随着智能生活的需求不断增长，智能锁作为家庭的第一道防线，发展尤为迅猛。智能门锁到底能给消费者怎样的便捷智慧居家生活，其实在广大的消费群体的认知里，还没有成熟的认知和概念，直到 2019 年人脸识别智能锁在各个媒体争相报道其利弊的争端时，刷脸开门智能锁的概念才渐渐融入到普罗大众的意识里。高科技时代的到来，随着智能家居产业的不断升级，智慧智能生活的概念不断深入人心。那么人脸识别智能锁如何应用在现实生活的应用

    人脸识别

  • 实现人脸识别无感通行的密钥：图像质量检测算法

    作为生物识别技术的一种，搭载人脸识别功能的各类智能化产品已应用得非常普遍。但从产品体验而言，用户的感受却不尽相同。比如有能够在自行车骑行状态下，无需下车实现快速无感通行的小区人脸识别闸机。同时也会在使用部分产品时，遇到多次识别不通过、站在原处不停变换人脸角度等待识别通过的尴尬。 造成这一差距，除了算法自身鲁棒性和性能之外，由于模糊、遮挡、大角度、逆光暗光等复杂环境引起的人脸图像质量问题也会导致人脸

    人脸识别

  • 要换机吗？消息称iPhone 12人脸识别更快、续航更久、变焦更好

    对于即将到来的iPhone 12系列，你做好换机准备了吗？现在，又有爆料人士送出了iPhone 12的新细节，比如苹果会在 iPhone 12 上提供“动态分区算法” 改进面容 ID，实现更快的验证速度

    iPhone12

  • 北京推出人脸识别垃圾桶 正确投放可回收物可折合成现金

    去年，北京市西城区德胜街道新风街一号院上线了人脸识别垃圾桶。预先完成注册的居民扔垃圾时，垃圾桶将用数秒的时间自动“刷脸”。在识别出居民身份后，垃圾桶盖打开，还能根据垃圾重量为居民返还一定积分。

    人脸识别 人脸识别垃圾桶 垃圾分类

  • ​支付宝团队回应手机黑产：人脸识别未被突破 用户钱和信息未丢失

    近日，信息安全专家“老骆驼”发布了一篇名为《一部手机失窃而揭露的窃取个人信息实现资金盗取的黑色产业链》的文章。在文中，“老骆驼”称家人的手机失窃后被盗刷，其支付宝、微信等APP接连被挤下线，同时犯罪团伙登录的设备和丢失的手机设备型号一致。

    ​支付宝 手机黑产 人脸识别

  • 突围电商“十面埋伏”，人脸识别如何赋能线下商场数字化运营能力？

    近年来，随着电商崛起，线下消费长期遭受冲击，开始谋求向智慧商业转型。对实现商场来说，借助人工智能和大数据等技术，对线下场景进行数字化升级，从而实现媲美电商的精细化运营和精准营销，正成为扭转局势的关键。 在智慧商业解决方案的构建中，人脸识别是相当重要的功能环节，可以实现VIP顾客精准识别、回头客身份判定、多维度客流分析等功能，实现门店服务前置和个性化营销，协助工作人员精准服务和高效会员转化，全方位提升?

    人脸识别

  • 完美适配 虹软人脸识别算法赋能业内首款RV1109刷脸终端

    9 月 21 日，业内首款基于RV1109 芯片平台的人脸识别终端正式发布。该产品由智能硬件制造开发设计公司天波信息推出，基于Linux4. 19 系统，采用虹软ArcFace Arm Linux- 1109 算法。 该设备配备RGB和IR双目摄像头，支持强顺光和强逆光环境，人脸识别精准度达到99.8%，兼具音视频对讲与刷卡功能，防水标准达到IP65，在室外也能稳定运行，高度适用于门禁、闸机等应用场景。 除性能出色，该设备对行业最大的意义在于，这是业内首次发?

    虹软人脸识别算法

  • 小米闻声新增字幕模式：语音实时转文字 识别率达98%

    9月27日是第63届“国际聋人节”。MIUI官方宣布，小米闻声新增字幕模式。现在就可以前往小米社区App申请参与内测。在小米闻声的小窗模式下，将小窗贴近屏幕两侧可进入字幕模式，依然

    小米

  • 亚马逊试用刷手支付原理是什么 AmazonOne掌纹识别技术介绍

    据媒体报道，当地时间 9 月 29 日，亚马逊推出Amazon One掌纹识别技术。通过识别掌纹和静脉图案，专用阅读设备可创建独特的手掌签名。它可以成为一种新的支付方式或会员卡选项。目前，已在位于西雅图的两家亚马逊无人商店内进行试用。

    亚马逊 刷手支付

  • 独家首创“翻唱识别”的音乐APP！QQ音乐引领新一代听歌识曲技术

    近日，QQ音乐“听歌识曲”技术全新升级，在音乐APP中首次推出自研“翻唱识别”技术，大幅提升了歌曲识别的全面性和准确性，真正实现了“模糊识别”这一全新突破。作为国内音乐市场的科技领跑者，QQ音乐此次全新推出的“翻唱识别”技术，开启了听歌识曲2.0世代，用户将得以更加便捷、精准地识别到自己心仪的歌曲，不错过任何一首好歌。由QQ音乐在2013年率先推出的“听歌识曲”功能，在近年来逐渐深入大众日常生活，已成为广大乐迷找

    音乐APP QQ音乐

  • 北京智能抓拍闯红灯系统上线：语音警告、面部抓拍

    如果闯红灯，身影会被特写放大到路口的大屏幕上滚动播出，你还敢闯吗？据媒体报道，近日，一套智能交通系统在北京中关村大街上线试运行。该系统伴随着红绿灯转换，路口信号灯灯杆会发出通行

    人工智能

  • 全球第一条AI全自动化手机检测线 可自动识别3801款手机型号

    今天，回收宝官微发布全球第一条AI全自动化手机检测线。据了解，该产线拥有 24 项检测专利，能实现纯AI验机，不需要人工干预，且标准统一。

    回收宝 AI 手机检测

  • 国庆假期耳机怎么选择才适合，目前音质最好的耳机

    虽说蓝牙耳机出现的时间已经有很久了，但要说到流行起来其实也就这几年的事，之前大家不愿意用蓝牙耳机是因为它无论是音质还是延迟上都远不如有线耳机的。不过随着技术的进步也开始有一些能够在性能上与有线耳机对抗的蓝牙耳机出现了，再加上蓝牙耳机佩戴上的天然优势，因此蓝牙耳机也就兴起了。马上就要放国庆长假了，正是使用耳机的好时期，所以就分享一些在音质上不输有线耳机的蓝牙耳机。Xisem西圣AresXisem西圣Ares搭载了蓝牙

    蓝牙耳机 Xisem西圣Ares

  • 吃鸡耳机选什么好？吃鸡定位最准的耳机

    随着智能手机的飞速发展，现代年轻人打发时间的方式也逐渐被小小的智能手机所“垄断”。比如看电影、看小说、玩游戏、甚至下棋、打牌、打麻将都可以在智能手机上轻松地做到。不过，随着智能手机内部布局日渐紧凑，越来越多的智能手机开始取消3.5mm耳机接口。这时，蓝牙耳机成为很多小伙伴的“无奈选择”。为什么要说“无奈选择”呢？一方面是蓝牙耳机的音质表现有限；另一方面是因为蓝牙耳机的延迟较大，玩一些游戏时往往不能第一?

    NANK南卡S2游戏蓝牙耳机

  • 中国电信10000号率先实现智能语音服务全覆盖 识别准确率超90%

    2020 年 6 月，中国电信 10000 号实现全智能语音门户在全国 31 省开放，成为国内首个将智能语音服务全面、深入覆盖到全国的运营商，月均智能语音导航服务量超过 6500 万通。目前，中国电信 10000 号实现 31 省全智能语音门户全覆盖，智能语音服务占比超过50%，语音、语义识别准确率均超90%。

    中国电信 智能语音
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
孟晚舟再次出庭 谷歌翻译 ip免费代理服务器 端口8080 微信怎么录音 S10 iPadAir4 原神 Mate40Pro iOS14新功能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM