研究人员发明了一种戴着口罩也能跟踪面部表情的耳机

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：康奈尔大学的研究人员发明了一种耳机系统——C-Face，即使戴着口罩也可以追踪佩戴者的面部表情。

据介绍，C-Face可以监测耳机佩戴者的脸颊轮廓，并将佩戴者的表情转换成表情符号。例如，这可以让人们在群组通话无需打开网络摄像头就能表达自己的情绪。

康奈尔大学科学实验室主任Cheng Zhang在一份声明中说：“与现有的任何一种追踪面部表情的耳戴式可穿戴技术相比，这种设备更简单，不那么显眼，功能也更强大。”“在之前识别面部表情的可穿戴技术中，大多数解决方案都需要在脸上安装传感器，并且只能识别有限的面部表情。”

C-Face耳机使用两个RGB摄像头，位于每只耳朵的下方。它们可以记录佩戴者面部肌肉运动时脸颊轮廓的变化。

一旦使用计算机视觉和深度学习模型重建图像，卷积神经网络就会分析2D图像。该技术可以将这些信息转换为 42 个面部特征点，代表佩戴者的嘴巴、眼睛和眉毛的位置和形状。

C-Face可以将这些表情转换成 8 个表情，包括中性表情和愤怒表情。该系统还可以通过面部提示来控制音乐应用程序的播放选项。

其他可能的用途还包括，在游戏中使用化身来表达人的真实情感。教师也可以追踪学生在远程课堂上的参与度。

研究人员只能对 9 名参与者对C-Face系统测试。尽管如此，表情符号的识别准确率还是超过了88%，面部表情的识别准确率也超过了85%。

一旦这项技术投入到实际应用，那么带着口罩也可以很高的进项表情交流了。