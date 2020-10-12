虎牙斗鱼正式合并 预计在2021年上半年完成

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息：今日，虎牙、斗鱼正式官宣合并。腾讯将以 5 亿美元将企鹅电竞游戏直播业务转让给斗鱼，后再与虎牙合并。

根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

此外，虎牙与斗鱼的合并预计在 2021 年上半年完成。

据悉，若合并完成，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO。腾讯将拥有新公司67.5%投票权。