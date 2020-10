近日,神经计算和机器学习领域极负盛名的顶级会议NeurIPS(Advances in Neural Information Processing Systems, 简称NeurIPS,前称NIPS)揭晓论文收录名单,网易伏羲实验室的论文《学习利用奖赏塑形:奖赏塑形的新方式》(《Learning to Utilize Shaping Rewards: A New Approach of Reward Shaping》)入选,凸显了国际顶尖的科研实力。NeurIPS(神经信息处理系统大会)是人工智能、机器学习和计算神经科学等领域的顶级学术会议