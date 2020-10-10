网易跟贴整改 用户7天内无法发帖

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今天中午，网易新闻运营团队发文称，网易跟贴将下线整改 7 天，整改时间为 10 月 10 日 12 时至 10 月 17 日 12 时。
网易表示，此次整改是为了营造健康清朗的跟贴生态环境，整改期间，资讯下方的跟帖栏目将无法发帖。
整顿完成后，网易更贴将于 10 月 17 日 12 时恢复开放跟贴内容。给用户带来不便，请予以理解。
站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今天中午，网易新闻运营团队发文称，网易跟贴将下线整改 7 天，整改时间为 10 月 10 日 12 时至 10 月 17 日 12 时。
网易表示，此次整改是为了营造健康清朗的跟贴生态环境，整改期间，资讯下方的跟帖栏目将无法发帖。
整顿完成后，网易更贴将于 10 月 17 日 12 时恢复开放跟贴内容。给用户带来不便，请予以理解。
10月10日消息，据网信北京公众号消息，近日，北京市互联网信息办公室针对“网易新闻”APP、网易网“网易新闻”频道、“网易号”跟评环节多次传播违法违规信息等问题严肃约谈网易网负责人，责令其立即自查自纠、全面深入整改，严肃处理相关责任人。同时，北京市互联网信息办公室依法对网易网实施罚款等行政处罚。网易网负责人表示，将严格落实相关法律法规要求，深刻吸取教训，全面加强平台业务和人员管理，在整改期间?
网易云音乐正式宣布与知名音乐人张杰达成全新战略合作。这意味着，双方将在音乐版权、个人音乐IP开发、音乐作品创作、在线音乐演出等进行创新运营。这也是头部歌手与流媒体音乐平台达成的首个涉及音乐版权、个人IP、运营宣发等多方面的深度合作模式。
原神的pc版本在最近上线了，一些小伙伴想在网易云游戏上玩原神，但是不知道怎么玩，下面就来为大家分享一下网易云游戏玩原神教程。
近日，北京市互联网信息办公室针对“网易新闻”APP、网易网“网易新闻”频道、“网易号”跟评环节多次传播违法违规信息等问题严肃约谈网易网负责人，责令其立即自查自纠、全面深入整改，严肃处理相关责任人。
这几年的发展说明，音乐版权不是决定音乐平台生死的核心要素，固守独家反而可能错失流媒体时代的“船票”。
网易的《阴阳师》举办了四周年直播活动，玩家们又一次沸腾了。这款游戏还更新了引擎，从底层对游戏美术进行了一次全面的迭代。此外，又推出了大量艺术跨界、品牌跨界的动作……三言两语很难概括，不妨来看一下这次周年庆的PV：
9 月 18 日下午，华为全联接大会召开，展会上，网易雷火的两款手游——《流星群侠传》和《倩女幽魂》的云游戏试玩版本首次曝光，端游《逆水寒》的云游戏优化版本也进行了展出，现场多名与会者试玩体验。据介绍，这两款手游的云试玩版本已经取得较好适配效果，预计在不久之后上线测试。
网易云音乐宣布与华语LIVE王张杰达成合作，并开启“∞无限音乐计划”。双方将在音乐版权、个人音乐IP开发、音乐作品创作、在线音乐演出等领域开展合作。
近日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》（以下简称“报告”）显示，国人资产配置方式正从单一储蓄向理财、证券、基金等多元资产配置转型。《报告》中更是指出，在理财产品的选择上，超九成用户倾向于选择购买基金，仅两成人倾向于自己购买股票。个人投资者如何更好理财成难题这一理财趋势和理财倾向，反映出的是中国居民开始重视理财，但却受理财知识局限，因而大部分人的选择都是优先基金。因为把资金
近日，网易邮箱发起了名为“用心沟通，记录感动”的主题活动。活动拟邀请用户，分享使用网易邮箱过程中，充满意义的时刻。邮箱作为一款带着“正式”、“走心”标签的沟通产品，诚然会有不少动人心弦、充满意义的时刻。对于很多大学生来说，邮箱可能是获得人生第一份工作的最重要沟通工具；对于很多职场人士而言，邮箱可能是获得人生第一份客户订单的沟通和确认工具；对于许多异地的爱侣来说，邮箱可能是彼此最重要的沟通桥梁……可
过去一年，不断爆出以下新闻：APP专项治理工作组评估发现81款A存在个人信息收集使用问题侵害用户权益、未按要求完成整改 23款APP被工信部下架工信部下架8款盗取用户个人隐私APP工信部通报101款侵犯用户权益APP：一周内必须完成整改工信部通报58家存在侵害用户权益的APP名单，责令限期整改不少APP运营方由于隐私合规意识淡薄，被要求整改或下架。对于APP运营企业而言，合法收集和处理个人隐私信息成为了业务发展的生命线。针对隐私?
近日，神经计算和机器学习领域极负盛名的顶级会议NeurIPS（Advances in Neural Information Processing Systems, 简称NeurIPS，前称NIPS）揭晓论文收录名单，网易伏羲实验室的论文《学习利用奖赏塑形：奖赏塑形的新方式》（《Learning to Utilize Shaping Rewards: A New Approach of Reward Shaping》）入选，凸显了国际顶尖的科研实力。NeurIPS（神经信息处理系统大会）是人工智能、机器学习和计算神经科学等领域的顶级学术会议
2020 年 9 月 21 日，杭州网易云音乐科技有限公司申请“网愈云”商标 ，目前商标状态显示为“商标申请中”。该商标国际分类为“教育娱乐”、“科学仪器”。
据天眼查App显示，2020 年 9 月 21 日，杭州网易云音乐科技有限公司申请“网愈云”商标 ，目前商标状态显示为“商标申请中”。
今日，网易云音乐宣布与韶愔音乐娱乐达成战略合作。双方将在影视音乐版权、制作、音乐人、宣发、IP营销等方面展开深度合作。
一直以来，“拉新、促转化”是产品经理和运营的重要追求之一。不过，由于短信验证码方式操作繁琐，“注册与登录”难题容易把用户挡在大门之外。从社交软件、购物软件、到支付理财软件……用户与不少应用软件打交道的第一步是注册或登录。目前，主流的注册登录方式主要有 3 种：账号密码登录、短信验证码登录和第三方授权登录。一键登录技术的出现，令其它登录验证方式相形见绌。网易易盾也不断在探索更好的注册登录技术。近日，网?
9月30日消息，根据天眼查显示的信息，近日，杭州网易云音乐科技有限公司申请“网愈云”商标，申请日期为2020年9月21日，国际分类涉及“教育娱乐”、“科学仪器”，目前商标状态显示为“商标申请中”。资料显示，杭州网易云音乐科技有限公司成立于2016年5月，法定代表人为朱一闻。由云村有限公司（Cloud Village Limited）全资持股。此外，杭州网易云音乐科技有限公司营范围包括：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转
纳指跌1.07%，报收10793.28点凤凰网科技讯 北京时间9月19日消息，美股星期五收跌，科技股继续下滑，三大股指连续第三周下跌。截至收盘，道指跌244.56点，跌幅为0.88%，报收27657.42点；标普500指数跌37.54点，跌幅为1.12%，报收3319.47点；纳指跌116.99点，跌幅为1.07%，报收10793.28点。美国主要科技巨头全线下跌：美国主要科技巨头中国主要科技股涨跌互现：中国主要科技股中概股股价其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：上?
据彭博消息，网易宣布ADS兑换比例从每ADS代表 25 股普通股变更为每ADS代表 5 股普通股。
为宣传和促进解决全球气候危机，实现《巴黎协定》“净零排放”的远大目标，TED和Future Stewards将于北京时间 10 月 10 日晚 11 点共同发起一项名为Countdown（“倒计时”计划）的全球总动员。届时，Countdown开幕会议将在线举行。作为该活动的中国特邀内容发布平台，网易公开课将同步TED官网对开幕大会进行专辑发布，会上全球顶尖思想者和行动者们将为观众呈现一场关于气候治理最新解决方案的饕餮盛宴。开幕大会内容丰富，共分为?
对于喜欢小屏手机的人来说，想在 2020 年买到一款心仪的新机着实有些难度，毕竟现在是大屏当道的时代。不过，苹果在今年 4 月推出了全新的iPhone ..
DoNews10月10日消息（记者 程梦玲）10月10日，虎牙公司与腾讯云、腾讯安全共同宣布成立安全联合实验室。双方将融合腾讯在云服务器底层算力、内容风..
近日，市场研究机构Canalys估算，今年第三季度全球PC出货量约为 7920 万台，同比增长12.7%，创近十年最高增速。此前这一纪录由 2010 年Q3 数据保持..
【TechWeb】10月10日消息，日前，由英国威廉王子发起、马云等共同参与的“为地球奋斗奖”正式宣布启动，马云公益基金会也成为该奖项的首批全球联盟..
早在 2015 年，包括微软、谷歌、Netflix、Amzon、思科、英特尔和Mozilla在内的众多公司就联合成立了 "开放媒体联盟"(AOM)，旨在创建开源的媒体格式..
9 月 25 日， 33 岁的唇腭裂女孩罗莉在成都八大处医疗美容医院完成术后拆线。自此，因先天唇腭裂、后天黑医美等不幸遭遇所带来的伤害终于结束。“..
据区块链隐私支付MOYU(墨鱼)官方推特消息，MOYU已与全球知名数字资产交易平台Lbank达成合作，将于 2020 年 10 月 13 日在LBank首发上线。 人人并不..
据外媒fudzilla消息，针对包括英特尔、高通和特斯拉在内的多家巨头反对英伟达收购ARM。目前，除了ARM和英伟达，大部分人都认为这对行业不利。除此..
Google改变了Chrome浏览器的一个核心组件的工作方式，以便为用户增加额外的隐私保护。这个Chrome浏览器组件被称为HTTP缓存或共享缓存，它的工作原..
国庆节前，牛老师在出去玩和在家写稿之间纠结了很久，最后因为酒店价格实在是太香了，最终还是决定出去玩。..
双十一这天，“一天顶一月”、“一天顶一季”的销量奇迹在不断上演，对大多数品牌来说，是一年中最重要的一次大考。..
智能、健康、时尚、方便，是如今都市生活的选择要素，尤其家用电器，围绕这些来设计，净水器更是智能健康的首选，它可以帮忙净化自来水，方便家庭..
苹果正在改变向消费者配送设备的方式，该公司现在将利用庞大的零售店作为产品配送中心，将产品直接从商店发货，以更快地到达客户手中。..
今日下午中国人民银行营业管理部(北京)发文称，今年以来，营业管理部围绕“严监管常态化”工作主基调，针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规..
10月10日消息，据国外媒体报道，一位特斯拉车主发烧友爆料，电动汽车制造商特斯拉的4680电池生产工厂似乎在7x24小时运转。在今年9月22日举办的“电..
互联网时代,人们对手机等移动设备依赖性越来越强。企业想通过接轨互联网来实现更好的营销推广,很多企业选择小鹅通作为技术服务提供商,搭建企业直播..
亿速云弹性裸金属服务器是一种按需购买、按量付费的物理服务器租赁服务，为个人及企业用户提供核心数据库、关键应用系统、高性能计算业务提供云端..
记得在学校的时候，老师无数次跟我们说，学英语不能着急！要在反复练习和坚持中，相信时间的复利！原因很简单，英语是一门慢艺术，需要不停地听，..
苹果iPhone12手机将在10月14日凌晨发布，其中6.1英寸版本iPhone12可能会率先上市，而之后很快就会迎来每年的双十一购物节，那么今年的双十一iPhon..
华为mate40什么时候上市？10 月 10 日，华为消费者业务CEO余承东宣布，华为Mate40系列全球线上发布会将在 2020 年 10 月 22 日20： 00 举行。目..