网易跟贴整改 用户7天内无法发帖

近日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》（以下简称“报告”）显示，国人资产配置方式正从单一储蓄向理财、证券、基金等多元资产配置转型。《报告》中更是指出，在理财产品的选择上，超九成用户倾向于选择购买基金，仅两成人倾向于自己购买股票。个人投资者如何更好理财成难题这一理财趋势和理财倾向，反映出的是中国居民开始重视理财，但却受理财知识局限，因而大部分人的选择都是优先基金。因为把资金