网易跟贴整改 用户7天内无法发帖

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网易跟贴整改 用户7天内无法发帖

2020-10-10 14:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今天中午，网易新闻运营团队发文称，网易跟贴将下线整改 7 天，整改时间为 10 月 10 日 12 时至 10 月 17 日 12 时。

网易表示，此次整改是为了营造健康清朗的跟贴生态环境，整改期间，资讯下方的跟帖栏目将无法发帖。

整顿完成后，网易更贴将于 10 月 17 日 12 时恢复开放跟贴内容。给用户带来不便，请予以理解。

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