​支付宝团队回应手机黑产：人脸识别未被突破 用户钱和信息未丢失

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息：近日，信息安全专家“老骆驼”发布了一篇名为《一部手机失窃而揭露的窃取个人信息实现资金盗取的黑色产业链》的文章。在文中，“老骆驼”称家人的手机失窃后被盗刷，其支付宝等APP接连被挤下线，同时犯罪团伙登录的设备和丢失的手机设备型号一致。

对此，支付宝方面回应称，黑产在支付宝这里没套到钱和信息，支付宝承诺资金被盗全额赔付，包括手机丢失导致的。

此外，支付宝方面还表示，黑产并没有突破人脸识别，黑产不是通过快速绑卡获得银行卡号的，而是通过输入用户的银行卡卡号+预留手机的短信验证码绑卡的，卡号是黑产通过其他渠道获得的。

同时，支付宝建议，大家单独为sim卡设置密码，能在一定程度上防止黑产接收验证码。

以下为支付宝相关团队回应原文：

支付宝「非攻」安全实验室的同学第一时间和老骆驼联系上了，根据账号我们复原了支付宝相关的情况，和大家做个说明。

先说结论：

1、黑产在支付宝这里没套到钱和信息;

2、大家放心，支付宝承诺资金被盗全额赔付，包括手机丢失导致的。

看了长文，对手确实是高阶黑产，老骆驼也很厉害，抽丝剥茧分析得很详尽。黑产修改支付密码时被支付宝风控拦住了，查不了银行卡号，也没法收付款，才注册了一个新号，但新号也不能使用原号里的钱。

不过他有 2 点推断与实际情况不符，在这个case中：

1、黑产并没有突破人脸识别：能注册新号是通过其他渠道已掌握的身份信息和短信验证码，在常用设备上实现的。

2、黑产不是通过快速绑卡获得银行卡号的，而是通过输入用户的银行卡卡号+预留手机的短信验证码绑卡的，卡号是黑产通过其他渠道获得的。

很感谢老骆驼的记载，既给用户提了醒，也让我们的风控能做进一步的优化。希望老骆驼在其他平台上的损失能尽快找回。

建议大家单独为sim卡设置密码， 能在一定程度上防止黑产接收验证码。另外，如果使用支付宝时有什么问题，可以随时电话我们的客服95188。