Apple TV正式加入YouTube4K播放模式

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Apple TV正式加入YouTube4K播放模式

2020-10-05 13:59 · 稿源：站长之家

据Engadget报道，日前，Apple TV已经正式加入YouTube 4K播放，用户已经可以在Apple TV 4K里看到YouTube 4K内容播放的选项。此前，4K播放模式有多项限制，其播放帧率仅为30fps，而且也没有HDR。

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