Apple TV正式加入YouTube4K播放模式

据Engadget报道，日前，Apple TV已经正式加入YouTube 4K播放，用户已经可以在Apple TV 4K里看到YouTube 4K内容播放的选项。此前，4K播放模式有多项限制，其播放帧率仅为30fps，而且也没有HDR。
据Engadget报道，日前，Apple TV已经正式加入YouTube 4K播放，用户已经可以在Apple TV 4K里看到YouTube 4K内容播放的选项。此前，4K播放模式有多项限制，其播放帧率仅为30fps，而且也没有HDR。
苹果是国际知名的科技公司，我们都知道他们的主要是产品是手机，但苹果创始人乔布斯说过，其实苹果只是一家软件公司，不管是iPhone还是iPad或者MacBook，他们都是软件，只是装在一个好看的盒子里面。我非常认同这句话，现在的电子产品，硬件迟早都会被超越，但是软件的话，要内容的积累，要功能的创新，这个方向苹果一直都没有变过，刚刚看到一个新闻，就是苹果打算在这次的发布会发布一款新品电视盒子。很多人都以为，苹果没有电?
2020年苹果秋季发布会上正式公布了Apple Watch SE智能手表，从手表名称就可以看出这是一款相对比较入门的智能手表，但其同样带来了不少的新功能，以下我们来看下Apple Watch SE的功能介绍。
在苹果的捆绑订阅服务Apple One推出后不久，Spotify对其进行了抨击，指责苹果滥用其主导地位，偏袒自家的Apple Music应用。
苹果公司聘请了前迪士尼、Hulu和Quibi高管蒂姆·康诺利( Tim Connolly)作为Apple TV 负责人。
凤凰网科技讯 北京时间9月16日凌晨，苹果召开2020秋季新品发布会，与往届不同的是，由于全球新冠疫情影响，此次秋季发布会与WWDC20一致在线上举行，而本次发布会的重点新品是iPad和Apple Watch，这两条产品线在疫情期间也起到了不可或缺的作用。发布会上首款发布的产品就是Apple Watch。这次共发布了两款产品——Apple Watch Series 6 和“低配版”的Apple Watch SE，分别售价为399美元和279美元。Apple Watch SE在外观和处理器上?
今日 8 点， Apple Watch Series 6正式在天猫上架，售价 3199 元起，最多可享24期免息。
就在苹果自家安卓版 Apple Music APP暗示该公司即将推出订阅捆绑包「Apple One」的一天后，苹果就为「Apple One」注册了多个域名。此举进一步表明，「Apple One」可能就是捆绑销售服务的市场名称，而不是占位符。
据MacRumors报道，不少网友反馈称苹果的App Store、Apple Music、Apple TV+等几项服务均出现了问题。例如，当一些用户尝试访问Apple Music或Apple TV+时，这些服务拒绝载入，并弹出了网络连接警告。
苹果Apple Pay怎么开通长沙潇湘卡？今日起，Apple Pay 正式支持长沙潇湘卡，用户可以使用 Apple Pay 快捷交通模式便捷出行，在长沙乘坐公交、地铁和磁悬浮。这是 Apple Pay 快捷交通卡在中国大陆地区支持的第 8 个城市，继北京、上海、深圳、广州、苏州、厦门、天津之后。
今日，Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡，本地优惠同样适用于 Apple Pay 快捷交通卡。
今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大小的“单圈表带”。用户可以通过选择适合自己手腕的尺寸，方便地进行穿戴。
DoNews 9月16日消息（记者 刘文轩）苹果今天凌晨1点召开线上发布会，以类似任天堂直面会的形式，公布今年的新产品。Apple Watch Series 6首先登场的是Apple Watch Series 6智能手表，新款Apple Watch带来铝合金和不锈钢材质，外观颜色增加红色，采用全新的传感器。有新的传感器加持，Apple Watch也迎来血氧饱和度检测能力，血氧饱和度是身体参数的重要指标，苹果通过三项健康研究深度利用血氧饱和度参数，用于研究哮喘、心肺功能等
今天晚上（北京时间9月16日凌晨1点），苹果将举办期待已久的2020年秋季新品发布会，应该没有iPhone 12，但有新款iPad、Apple Watch。根据此前爆料，新款Apple Watch的核心卖点为血氧监测，这也
苹果将在北京时间 9 月 16 日凌晨举办秋季发布会，随着发布会临近，有诸多证据显示苹果正在准备推出全新的“Apple One”服务。为了增加对于用户的吸引力，苹果预计将旗下多款服务捆绑成套餐销售，选择订阅Apple One套餐的价格预计将比分别订购各别的苹果服务产品更为优惠。
iOS 14连同iPadOS 14、watchOS 7等正式版系统已纷纷开启推送，苹果用户的升级积极性往往很高。不过，一些Apple Watch Series 3用户反馈，安装watchOS 7后，遭遇了一系列BUG，非常影响使用体验
前不久，CNMO曾报道过苹果即将在印度开设网上商店。 9 月 23 日，苹果印度Apple Store在线商店正式开业，目前，用户已可以在该网站上购买产品，也能使用该网站上的其他服务，例如预约维修服务等。
在今天凌晨 1 点召开的秋季新品发布会上，苹果正式发布了 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 两款智能手表。如果你近期有选购苹果手表的打算，那么应该如何选择?选择新款还是去年发布的 Series 5?又或者最便宜的 Series 3? 它们之间有多大差异?
今天的苹果发布会上，除了iPad产品外，苹果还发布了Apple Watch Series 6 。新品增加了红色和蓝色表壳，颜值更高了。
正当大家翘首以盼iPhone 12、新iPad等产品时，没想到苹果却突如其来的带来了一款4K新品，而它就是Apple TV 4K。据苹果美国官网给出的信息，这款全新的Apple TV 4K搭载的是A10X处理器，32GB版本
继苹果发布Apple Watch Series 6和Apple Watch SE之后，可穿戴智能设备圈再迎来一位大咖，华米科技即将发布智能手表新品。今天下午2点，华米科技将举行Beyond GT Amazfit 2020秋季新品发布会，
为了方便站长和企业开发者能更快更全面检测全国各地到服务器的网络情况，深度分析网站请求详情，快速定位网站问题，最近站长之家正式推出了全新的..
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10月5日晚上7点多，英雄联盟的S10小组赛进入到了LPL的第二场比赛，是JDG对阵强势的RGE战队，不过JDG状态越来越好，最终战胜RGE战队拿下一分，很多..
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阿里又出手了。在国庆长假的前一天，众信旅游发布公告宣布，阿里巴巴以3. 85 亿元的代价，受让众信旅游董事长、总经理冯滨所持有的众信旅游股份。..
每年10月对于手机圈来说，都是一个“神仙打架”的时间，今年随着iPhone12系列旗舰的加入，更加增添了旗舰大战的激烈程度，而iPhone 12的最大对手，..
根据当下多方媒体推测，全新的iPhone 12系列新机可能在10月中旬亮相，包含iPhone 12（也有消息称之为iPhone 12 mini）、iPhone 12Max和iPhone 12 ..
近年来，智能手机的快充水准迎来了飞速发展，从最开始的18W快充，逐渐发展到如今已经正式商用的120W，充电时间也有此前的2个小时迅速缩短到30分钟..
按照往年惯例，不出意外的话三星将于明年Q1季度推出全新的Galaxy S21系列旗舰，根据此前爆料，该机将有望搭载全新的5nm工艺制程芯片，并且依旧提供..
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10 月 5 日消息，酷派cool 12A今日首发，原价 599 元，首发直降 30 元，到手 569 元。酷派cool 12A采用梦幻黑、梦幻蓝、梦幻银三种配色，玻璃后壳..
据外媒报道，realme印度和欧洲CEO MadhavSthth在推特上表示，正计划推出realme7 系列机型，包括realme7 和realme 7 Pro，新品配备125W的电源适配器..
有很多人吐槽拉新是短期的薅羊毛，这个之前我也是这么认为的，但是我经过我这一段时间的思考，我发现地推cpa这个事情是可以做成长生意的，今天我通..
今天上午，雷军晒出了一张岳桦树的照片，大赞其“顽强”的精神。雷军表示：“今天认识了一棵“顽强”的树，岳桦树。..
近日，iOS微信发布了v7.0.17 版本，新增了表情搜索、聊天记录不显示以及青少年模式等新功能。此外，微信这次更新还带来了朋友圈带话题、输入框搜索..