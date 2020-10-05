Apple TV正式加入YouTube4K播放模式

凤凰网科技讯 北京时间9月16日凌晨，苹果召开2020秋季新品发布会，与往届不同的是，由于全球新冠疫情影响，此次秋季发布会与WWDC20一致在线上举行，而本次发布会的重点新品是iPad和Apple Watch，这两条产品线在疫情期间也起到了不可或缺的作用。发布会上首款发布的产品就是Apple Watch。这次共发布了两款产品——Apple Watch Series 6 和“低配版”的Apple Watch SE，分别售价为399美元和279美元。Apple Watch SE在外观和处理器上?