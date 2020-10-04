苹果iPhone 12全系售价泄露 最贵的接近1万元

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苹果iPhone 12全系售价泄露 最贵的接近1万元

2020-10-04 15:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月4日 消息:据外媒Appleinsider报道，消息人士透露，苹果将于 10 月 13 日举办发布会，发布iPhone12 系列。苹果新机共有 4 款，分别命名为iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。

在价格方面，苹果新机iPhone12 的128GB和256GB型号分别为 649 美元和 749 美元，iPhone12 Max的价格分别为 749 美元和 849 美元。

报道还称，“ iPhone 12 Pro”的定价为128GB存储 999 美元，256GB1099 美元和512GB1299 美元。根据容量的不同，“ iPhone 12 Pro Max”的价格甚至更高，分别为 1099 美元、 1199 美元和 1399 美元。据称，这四款新将在发布会结束的当周周五( 10 月 16 日)开放预购。

苹果商店

值得一提的是，此前开发者已经从iOS  14 系统源代码中发现，苹果应该不会在今年的iPhone  12 中附赠有线EarPods耳机。此外，还有传言称，iPhone  12 不会配备电源适配器。

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