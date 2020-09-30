未来苹果MacBook、iPad或使用氢燃料电池 可续航数周

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未来苹果MacBook、iPad或使用氢燃料电池 可续航数周

2020-09-30 17:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:据appleinsider报道，苹果正在研究将氢燃料电池应用于移动设备，以替代目前电池充电技术。这一举措是为了延长电池寿命，同时也是为了更加环保。

苹果公司针对专利的介绍称：“我们国家对化石燃料的持续依赖，迫使政府与中东不稳定的政府维持复杂的政治和军事关系。”

苹果 (2)

“这些问题导致消费者越来越意识到并渴望推广和使用可再生能源。由于消费者意识的增强，电子产品制造商对为其产品开发可再生能源非常感兴趣，他们一直在探索一些有前景的可再生能源，如氢燃料电池。”

苹果称，氢燃料电池有很多优势，这种电池和相关燃料有可能实现高体积和重量的能量密度，这可能使便携式电子设备无需充电的情况下连续运行数天甚至数周。”

不过，该公司也承认要设计出便携性强、性价比高、适合便携式电子设备使用的氢燃料电池系统是极具挑战性的，这就是这项专利要解决的问题。

该专利为便携式计算设备设计一种便携且具有成本效益的燃料电池系统，可将燃料，如氢基转化为电能。

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专利的不同之处在于这个燃料电池堆的精确细节，以及如何产生电力。例如，一个例子指出，燃料电池可以是使用氢气作为燃料的质子交换膜(PEM)燃料电池。另一个提出，燃料电池堆可以对应于固体氧化物燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、直接燃料电池、碱性燃料电池或其他类型的燃料电池。

除了声称这样的工作系统可以为设备提供 “数天甚至数周的电力 ”之外，苹果没有进一步估计电池寿命。

苹果长期以来一直在研究电源和电池技术。它甚至早在 8 年前就曾申请过关于使用氢气的专利。

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