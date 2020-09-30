库克什么时候退休，可能要为苹果工作到2025年

苹果目前的CEO蒂姆·库克是在2011年开始接任这个职务，此前他在1998 年年初进入苹果担任副总裁，主管苹果的电脑制造业务，至今为止他已经工作9年时间，2021年也马上达到10年。

不少人认为库克在担任苹果CEO10年后，将会卸任苹果CEO的职务，从其他苹果高管中选拔出一位继任者。但这一猜想可能不会出现，因为苹果在2020年9月27日向库克发放了66 万股票，按目前股价计算价值 7600 万美元。但是这些股票想要获得是有条件是，就是未来五年陆续发放给库克，苹果似乎是通过这种方式，暗示希望库克在未来五年继续担任 CEO 职位。

此外，如果他未来能实现预设业绩目标，还有望再获667， 974 股绩效RSU。苹果公司董事会在一份声明中表示：“近10年来，我们第一次向蒂姆库克授予新的股票奖励，以感谢他杰出的领导，随着他继续推进这些努力，我们对苹果的未来充满乐观。”

库克在 2011 年接替乔布斯成为苹果 CEO，到今年已经是第十年，在这段时间内，苹果市值从 4400 亿美元上涨到如今接近 2 万亿美元。

库克在薪水在硅谷科技巨头公司的CEO行列中算属于不高的水平，根据彭博社最近公布了 2019 年薪酬最高的首席执行官名单，苹果CEO蒂姆·库克2019年获得了超过1. 33 亿美元的报酬，其中包括 300 万美元的薪水， 770 万美元奖金，1. 222 亿美元股票奖励以及超过8. 84 亿美元的津贴。