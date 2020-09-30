恒大物业向港交所提交上市申请

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恒大物业向港交所提交上市申请

2020-09-30 08:06 · 稿源：站长之家

今日，恒大物业集团有限公司发布公告称，向港交所提交上市申请。随后，中国恒大表示，待上市完成后，恒大物业将仍然为本公司的附属公司。恒大物业由公司间接持有71.94%权益。


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