第三只蚂蚁战配基金于今日结束募集

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第三只蚂蚁战配基金于今日结束募集

2020-09-29 17:28 · 稿源：站长之家

据财联社报道，今日下午，中欧创新未来 18 个月封闭期产品提前结束募集，这意味着，蚂蚁战配基金三个交易日内已售罄三只。此前，鹏华及易方达两只基金产品已达到了募集上限。目前，支付宝蚂蚁战略配售基金已有超 700 万人购买。


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