第三只蚂蚁战配基金于今日结束募集

9月24日消息，在外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明今日在上海外滩大会表示，上市后最重要的事是投技术。蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。他指出，这个时代需要有一个交流的平台，让开发者、人工智能，让金融可以一起交流、分享，让全世界对于技术驱动的力量可以在这个平台上沟通。21世纪，因为金融和科技的力量，我相信上海有机会成为下一个全球的金融中心。同时，胡晓明表示，