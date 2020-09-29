字节跳动申请“锤子写作”商标 状态为注册申请中

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字节跳动申请“锤子写作”商标 状态为注册申请中

2020-09-29 10:51 · 稿源：站长之家

据企查查 App 显示， 9 月 18 日，北京字节跳动网络技术有限公司申请注册多件 “锤子写作”商标，目前状态为注册申请中。

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