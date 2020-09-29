字节跳动申请“锤子写作”商标 状态为注册申请中

据企查查 App 显示， 9 月 18 日，北京字节跳动网络技术有限公司申请注册多件 “锤子写作”商标，目前状态为注册申请中。
天眼查信息显示，近日，字节跳动公司申请注册了多项「锤子写作」商标 ，商标国际分类分属“35 - 广告销售”、“9 - 科学仪器”、“42 - 设计研究”及 “38 - 通讯服务”等。目前，这些商标还在申请注册中。
字节跳动最近一改常态，也开始了"买买买"模式。近期，字节跳动连续投资了 5 家网文公司，在网文江湖之中再度掀起了一场新的波涛。那么，字节跳动又想"跳动"到哪里去?
字节跳动的朋友又少了一个。8月31日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)宣布以5.13亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司(以下简称“欢喜传媒”)。根据协议，B站将以1.48港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346,626,954股，总认购价格为5.13亿港元。交易完成后，B站将持有欢喜传媒扩股后总股本约9.90%的股份。欢喜传媒也发布公告称，欢喜传媒全资子公司与B站全资子公司签署了一份为期五年的业务合作协议，内?
最近，抖音和淘宝两家公司动作频频，据小巴的观察和采访，这两家公司之间的关系十分微妙，似乎正在从过去的密切合作，转向未来可能发生的激烈竞争。
昨日晚间，字节跳动表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》规定，我们已经向北京市商务局提交了许可申请，正在等待北京市商务局的受理决定。
昨天的文章写出来之后，有一些人还是觉得抖音还是挺弱的，阿里还是很强的，抖音怎么可能比得过阿里这么大的生态。确实，阿里爸爸是一个几十年的大树，其中后台能力、对商家的吸附和管控，以及自己对于流量商业化的理解，非常强悍。
据彭博消息，字节跳动CEO将重新考虑针对TikTok的方案。
根据天眼查数据显示， 9 月 16 日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“幸福房产号”商标，国际分类为“38-通讯服务”，目前商标状态仍为“申请中”。
直至最后一刻，字节跳动决定不卖TikTok了。今日凌晨获悉，知情人士透露，根据一份已提交给美国政府的提案，字节跳动已经决定将TikTok的总部保留在美国，独立第三方将出任TikTok独立董事，字节跳动将继续保有TikTok的控制权和核心算法。
近日，CB Insights发布了全球最有价值独角兽名单。榜单显示，截至 2020 年 8 月，全球共计有独角兽企业 488 家，这些公司的总估值达 15240 亿美元。其中，中国企业字节跳动以 1400 亿美元的估值位居首位。据悉，字节跳动运营着超过 20 个 App，其中，短视频 App TikTok 累计下载次数近 20 亿次。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项专利。包括“房源信息展示方法、装置和电子设备”、“房屋展示方法、装置和电子设备”、“一种虚拟空间漫游指引方法、装置和电子设备”等。申请公布日均为2020年8月28日。其中，“房源信息展示方法、装置和电子设备”的专利摘要显示，该专利公开了的房源信息展示方法、装置和电子设备，可以使用户通过统计结果清晰获知满足房源检索条件的已售
企查查 App 显示，北京字节跳动科技有限公司申请注册多项 “ByteCoffee”商标，目前状态为注册申请中。“ByteCoffee”商标国际分类分属 “30 - 方便食品”及 “43 - 餐饮住宿”。
凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，微软公司周日宣布，TikTok母公司字节跳动已经决定不把TikTok美国资产出售给微软。字节跳动的这一决定使得甲骨文成为TikTok美国业务的主要竞标者。(作者/箫雨)
9月1日消息，8月30日，2020字节跳动Byte Camp夏令营在上海开幕。未来一周，来自全球数十所顶尖高校的150多名95后、00后精英营员将与科学家们一起洞察未来技术趋势。此外，营员们还将与字节跳动资深技术负责人一起，参与真实的项目实践，深度体验字节跳动的产品文化与氛围。据悉，参加本次夏令营的150多名优秀营员，分布在研发和游戏两个赛道。其中研发赛道上，夏令营组委会为营员们提供了超过25个实战项目，项目由字节
日前，国家商务部、科技部更新了《中国禁止出口限制出口技术目录》，共涉及53项技术条目，包括删除9项禁止类或者限制类条目、新增23项限制类条目、修改21项条目的控制要点和技术参数。意外的是
北京时间 9 月 21 日早间，字节跳动官方发布“关于TikTok若干不实传言的说明”，字节跳动表示创始人及中国管理团队拥有控股权，控制字节跳动。
美国科技公司甲骨文证实，已经与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信赖的技术合作伙伴”，双方将合作维持TikTok在美国的运营，这一协议仍需要美国政府的批准。报道称，这份解决方案不包括全面出售TikTok，也不涉及TikTok的核心技术转让。
对于字节跳动来说，尽管9月20日最终封杀日要来临，但是他们依然在争取跟美国政府谈判，不希望全面出手TikTok。情人士透露，字节跳动目前正在与美国政府讨论潜在的解决方案，从而允许其保留Tik
当地时间9月10日，据《华尔街日报》报道，TikTok母公司字节跳动正在与美国政府讨论可能的方案，避免TikTok这款广受欢迎的短视频应用出售其全部美国业务。自从中国政府采取措施，抬高TikTok出售业务给微软等美国科技巨头的难度后，围绕TikTok不出售的讨论变得引人注目。此前，特朗普总统发布行政令，要求字节跳动必须出售TikTok美国业务，否则将封杀TikTok。随着地缘政治冲突加剧，特朗普规定的TikTok出售期限逼近，相关讨论越发激?
再度瞄准网文平台，入股九库文学网，短短半年多时间，这已经是字节跳动的第 5 次出手。舆论一度高涨，张一鸣开始对网文平台扫货，是不是要加速影视化了。
9月28日，芬香与新锐日化品牌贝纯在北京进行战略签约。双方将在商品推广、品牌营销、用户体验等方面开展深层次的战略合作，将更环保、更健康的洗涤..
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2020年9月29日的下午，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于的成语的，问题是“成语药店飞龙是形容什么？”有两个选项，一个是外貌一个..
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