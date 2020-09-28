苏宁易购将在9月28日-10月8日出台50亿补贴

今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。
今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。
近日，一名苏宁易购深圳分公司员工反映，今年 8 月，他所在的深圳分公司某门店负责人转达分公司领导“任务”，强制要求店内 30 多名员工购买价值 299 元的爱仕达炒锅，以此“刷单”，并伴有惩罚性措施。
挣一个亿需要多久?对于王健林这类大亨，可能用不了一天。毕竟在《鲁豫大咖一日行》节目中，王健林就坦言:“先定一个能达到的小目标，比如挣它一个亿”。对于普通人来说，每个月几千块钱的工资，一个亿那是想都不敢想，即使是“向天再借五百年”，那也还差得远。我女朋友就比较务实，不会逼着我去帮她实现挣一个亿的这个“小目标”，只提了一个小要求:把一个亿的这个“小目标”再缩小为十分之一，只要结婚前在上海全款买套房。心中?
今日，苏宁表示，上半年，苏宁易购新增注册用户数 4683 万， 6 月活跃用户数同比增长22.37%。截至目前，苏宁易购零售注册会员数量超 6 亿。
【首批18款App获颁安全认证】据新华网消息， 9 月 20 日，云闪付、苏宁易购、中国移动、百度地图等 10 家企业的 18 款App（移动互联网应用程序）在京获颁安全认证证书，标志着我国App安全认证工作正式开展。
8月31日消息，苏宁易购日前对外公布2020年上半年财报，数据显示，苏宁易购上半年营业收入1184.24亿元，较上年同期减少12.65%，归母净利润为-1.67亿元，较上年同期减少107.79%。报告期内，扣非净利润-7.45亿元，较上年同期增长76.64%。数据显示，上半年苏宁新增注册用户数 4,683 万，6 月活跃用户数同比增长 22.37%， 用户复购频次也有所增加，用户粘性进一步增强。截至 6 月 30 日公司零售注册会员数量为 6.02 亿。 整
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 50 元购物券等。
今日，苏宁易购公布最新5G手机新品策略，向消费者承诺：在新机上市第一时间进行补贴。即日起，凡在苏宁易购APP购买5G新机，不但享受百亿补贴价，办理5G业务时，还将补贴话费。苏宁易购相关负责人透露：“每年10、 11 月手机厂商集中发布旗舰机
昨日，苏宁易购宣布将在9月9日至10月8日推出包含“苏八条”在内的“百千万”计划，即：由“双50计划”构成的100亿元全品类消费补贴、不低于1000场的线上带货直播、不少于10000家门店联动参与其中。
今天，苏宁易购开放平台大家电&消费电子商家大会暨双十一启动会开启。据苏宁方面介绍， 2020 年以来，苏宁全面发力开放平台建设，助力平台商家提升流量销量，吸引了大量第三方商户入驻，实现了平台业务的快速增长。
在这些看似口号的宣言背后，实际上回答了苏宁在 30 年的发展中，如何穿越周期活下来;下一个 10 年，苏宁又如何去争取未来。苏宁的答案，写在了张近东对零售的布局与未来竞争力谋划上。
近日,小悦智能机器人“入职”苏宁银河物业,先后在写字楼、高端住宅、政府等多元业态上线,提供给包括迎宾接待、自助导航、休闲聊天、互动娱乐等互动体验,开启高效智能服务新体验。硬核的业务能力,加持萌新的外表、嗲嗲的声音,不论在哪,都是妥妥的C位团宠。这不,在苏宁睿城“上任”没多久,就收获了大批“悦粉”。现在,请随小编一起走进苏宁睿城,解锁小悦的办公技能吧～小悦靓丽上岗,创新办公体验迎宾接待“您好,欢迎来到苏宁睿城!”?
9月19日消息，苏宁控股集团副总裁张康阳今日正式入驻微博，张康阳为苏宁控股集团董事长张近东之子。张康阳发布的第一条微博是用一支vlog展示他的办公室。从视频来看，张康阳的办公室非常简洁大方，办公桌旁边的展示台上陈列着奖杯模型、汽车模型、球衣，还有照片。墙上还挂着一张国米logo，而张康阳正是国际米兰足球俱乐部主席。2016年6月，苏宁集团官方宣布旗下苏宁体育产业集团以2.7亿欧元的总对价，通过认购新股和?
E300/E300PLUS时新宝骏旗下首款纯电动微型车，不到7万元的售价，以及酷似五菱宏光MINI EV的造型，也被誉为中国版K-Car。据官方消息，在近日举行的2020北京车展上，由新宝骏与苏宁合作的新宝骏
9月26日消息，苏宁智能与上汽通用五菱今天共同发布了宝骏小Biu智慧汽车、车载冰箱、车载净化器等10款新品。其中，新品汽车将在双十一期间在苏宁易购正式开启预定。据苏宁智能终端公司总裁刘东皓介绍，新宝骏小Biu智慧汽车将智能驾驶系统与智能家居IOT系统全面融合。在操控层面，新宝骏小Biu智慧汽车具备了语音交互功能，包括AI人工智能语音交互、智能驾驶同步文字语音交互、语音控制智能驾驶系统等。同时，新宝骏小Biu智?
9月15日-30日，苏宁宣布推出iPhone换电池限时特惠活动，原价159元，活动期间仅99元。官方介绍称，iPhone更换所采用的电池为全新品牌，有品质保证，支持365天质保。笔者查阅商品页面发现，所
今日，苏宁发布2021届校园招聘首场直播，苏宁易购高级副总裁、CHO孟祥胜表示，过去两年苏宁已招聘应届生10000+，未来三年还将引进20000+，加大零售、科技、金融等专业化人才及区域互联网人才的招聘，分布在经营、技术、管理、店长、物流&售后等各个岗位。
本月，我们能看到之前因为疫情掉榜严重的小程序又重新回归，如：猫眼电影。更可喜的是，我们还看到一些优秀的小程序受到了资本的青睐，如：兴盛优选、十荟团、同程生活。社区团购类小程序获得大量资本的青睐，各大厂家纷纷入局社区团购。我们可以看到，疫情后的小程序正在发生着越来越多的暗流涌动。
今天OPPO Reno4 SE在各大电商平台、OPPO官网开启首销。售价方面，8GB+128GB版售价2499元，8GB+256GB版售价2799元，提供超闪蓝、超闪黑、超闪白三种配色。该机开售4小时斩获京东、天猫、苏宁
今日，苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店
8月21日消息，根据苏宁易购官方发布的消息，其于日前推出了“国米夺冠就免单”的活动，将抽取1万个免单送给新老用户。根据活动规则，8月21日0点开始至8月22日24点，在苏宁易购APP下单购买实物商品，成功支付且完成收货的个人用户，有机会获得免单大奖。据悉，苏宁易购此次活动，也是苏宁30周年和818大促的感恩特别返场。根据官方此前发布的数据显示，今年818期间，苏宁易购互联网销售同比增长107%，新增SUPER会员超过1
早在几年前，当三星和华为这样的巨头为了让自己的名字载入史册，争相想要推出世界上第一款折叠屏手机的时候，一家名不见经传的中国品牌柔宇抢先推..
“腾讯既是社交场、内容场，更是交易场”。当腾讯公司高级副总裁林璟骅在“2020 Tencent IN 腾讯智慧营销峰会”上提到“交易场”概念的时候，似乎..
三星将于明年Q1发布Galaxy S21系列，这将是首批商用骁龙875旗舰处理器的机型之一。这次三星除了率先商用骁龙875之外，快充相比三星Galaxy S20系列..
近期，广州一家豪车4S店遭到曝光，有十几名车主至今无法提车。据媒体报道，这批车主当中最早甚至4月份就已经买车，至今都还没提车，当初很多人都是..
笔记本的内置摄像头对于不少用户来说，都是可有可无的存在。前些年，有轻薄本为追求窄边框，将前摄挪到了非常别扭的下边框位置，还有性价产品，为..
9月28日消息，华为旗下投资企业哈勃科技投资有限公司又新投了一家半导体公司——南京芯视界微电子，这是今年以来，哈勃科技第9次投资，..
日前，我们于网络渠道获悉，2020 世界新能源汽车大会在海口举行期间，在9月28日下午举行的，以“新能源汽车可持续发展与全球开放合作”..
天猫超市今日宣布，天猫超市品牌IP形象“小铛家”将于9月29日0点正式上线官方直播间，成为“阿里动物园”首位主播。据悉，天..
说起百度网盘，免费用户甚至收费用户都在吐槽各种不满，限速这个事让大家都百度网盘没啥好感了。前不久百度升级了网盘，最高可以扩容到16TB，不少..
谷歌靠搜索引擎起家，现在要惹上麻烦了，美国很快就要对他们在搜索引擎上的垄断采取法律行动。谷歌的搜索引擎是很多人离不开的，寻找网页和资料必..
路透社报道称，法国奢侈品牌香奈儿近日发行了 6 亿欧元的可持续发展债券，该债券条款与其环保目标相关，部分收益可能用于投资开发塑料或皮革替代品..
随着今年双十一购物节即将在一个半月后开启，在今天9 月 28 日，苏宁易购公告称，将于 9 月 28 日提前正式启动 2020 年双十一大促，并将 9 月 28 ..
一加已预告将在 10 月 14 日发布 OnePlus 8T 旗舰智能机，但这场发布会或许还有许多其它“特别来宾”。印度知名爆料人 Ishan Agarwal 近日在 Twit..
虽然 HMD Global 尚未公布入门级的 Nokia 6.3、Nokia 7.3 和 Nokia 9.3 PureView 旗舰智能机的发布日期，但 91Mobile 已预算三款新品都将于 2020 ..
今日，苏宁易购发布《苏宁国庆双节大促优惠政策公告》称，为了进一步促进消费市场强劲复苏，拉动产业经济高速发展，全面回馈广大用户。苏宁易购携..
近日，云天励飞完成新一轮超过10亿元人民币战略融资，投资方为深圳市特区建设发展集团以及中国电子信息产业集团下属的中国中电国际信息服务有限公..
虽然苹果已经推迟了 iPhone 12 系列 5G 智能机的新品发布，但这并不妨碍外界继续对其展开大胆的构想。有趣的是，知名高端改装品牌 Caviar，竟然..
在规划 5G 智能机产品线的同时，HTC 似乎也在酝酿折叠屏的选项。荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称：2019 年底的时候，该公司在美国申请了一项..
今日晚 23 时 59 分，腾讯微博将正式停止运营。9 月 4 日，腾讯微博宣布由于业务调整，将停止服务和运营，届时将无法登录。目前，用户还可以通过腾..
今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。..