苏宁易购将在9月28日-10月8日出台50亿补贴

挣一个亿需要多久?对于王健林这类大亨，可能用不了一天。毕竟在《鲁豫大咖一日行》节目中，王健林就坦言:“先定一个能达到的小目标，比如挣它一个亿”。对于普通人来说，每个月几千块钱的工资，一个亿那是想都不敢想，即使是“向天再借五百年”，那也还差得远。我女朋友就比较务实，不会逼着我去帮她实现挣一个亿的这个“小目标”，只提了一个小要求:把一个亿的这个“小目标”再缩小为十分之一，只要结婚前在上海全款买套房。心中?