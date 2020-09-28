苏宁易购将在9月28日-10月8日出台50亿补贴

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苏宁易购将在9月28日-10月8日出台50亿补贴

2020-09-28 19:49 · 稿源：站长之家

今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。

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