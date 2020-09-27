央视揭网络自媒体乱象：为流量不择手段恶意营销

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央视揭网络自媒体乱象：为流量不择手段恶意营销

2020-09-27 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:昨日，央视焦点访谈报道了目前的自媒体乱象。由于自媒体门槛低、传播快、覆盖面广，在流量为王的时代背景下，一些自媒体为追求数据，自导自演，断章取义，为了流量和热度无所不用其极。

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他们借着平台优势发布一些虚假、涉黄的有害信息，甚至宣扬仇恨、恶意营销、敲诈勒索。这背后的黑色产业链赚的是脏钱，消耗的是大众的善意和信任。

针对这种传播乱象，今年 7 月 24 日起，中央网信办展开了专项整治行动，公开处置 25 万余个违规账号，还网络世界一片清明。

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