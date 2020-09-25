OPPO与美的达成战略合作 将联合成立跨界实验室

【美的回应网购燃气灶突然爆炸】日前，微博认证为知名IT与知识产权律师赵占领发布微博称，自己购买的美的燃气灶才使用不超过十天就突然爆炸，要求美的必须给出正式的调查处理结果。据该消费者介绍，爆炸的这款燃气灶是几天前从某电商平台自营官方旗舰店购买的，安装工作也是由美的方面的专人进行的。让他没想到的是，这款燃气灶在使用几天后，灶台的钢化板突然爆炸了，还好当时并没有人在旁边，不然后果不堪设想。
世界卫生组织指出,来自水中的物质主要通过口腔、皮肤及呼吸道三种途径被人体吸收,如果水中含有大量的有害物质,极易对人体造成伤害。因此,保证用水的健康与品质,已成为人们的生活核心诉求之一。近年来,随着环境污染加剧,用水安全呼声更是越来越高。国内净水器市场进入井喷式爆发期,每年都在以超过40%的速度高速成长。投身净水行业的企业数量高达3000多家伴随市场热度上升,竞争也日益激烈。同样,相对较为饱和的热水器市场,各企业也在
一份新的商标申请显示， 2020 年 9 月 3 日，广东欧珀移动通信在西班牙向EUIPO(欧盟知识产权局)申请了“OPPO Glass”商标。该申请过程处于“等待”过程中，OPPO Glass被归为第 9 类，描述如下：眼镜;智能眼镜;电脑;虚拟现实头盔;电脑软件
前段时间，微博上有个关于“能不能接受结婚不办婚礼？”的投票，大概50%以上的人认为婚礼劳民伤财，费心费力，不办最好。评论中，不乏一些女性旗帜鲜明地反对婚礼。乍一看，这个数据实在与常识不符。一直以来，婚礼在中国传统观念里都有十分重要的意义，怎么突然大家就都不想办了呢？然而，所有的“离经叛道”都不是临时起意，而是积怨已久，恐婚已经成为相当一部分人的婚前心理状态。抛开两个家庭融合期磨合的各种问题，仅仅是婚?
国货，通常意义上是指中国自主制造的货品。在过去这是低廉的象征，而从中国制造到中国智造过渡的今天，国货这个词里隐含着中国企业强大的技术自信和文化自信。CCTV-2《消费主张》的这期节目，将为大家解读美的空调这一国货品牌的无风感科技硬实力。美的空调无风感技术，彰显品牌技术自信我们经常调侃，如果没有“空调WiFi西瓜”，夏天根本没法过。空调虽好，很多人却表示既爱又怕，因为体弱人群要是受冷风直吹，各种病痛便会随之而
说到用水，人们最担心的莫过于水质问题，尤其对母婴家庭而言，体质相对较弱的孕妇和正处于生长发育阶段的婴幼儿，更容易因水污染带来威胁，水质问题直接关系到下一代的身体健康和发育。此外，生活中楼顶二次供水、输出管道污染物附着而带来的二次污染，也给不少母婴家庭带来极大的困扰。面对用水难题，美的利用阳光杀菌力量，率先行业首发UV光净套系，满足用户在健康饮水、用水的多层次需求，灭菌率达到99.99%，给家人健康与安心。
据国内媒体报道，近日，有消费者控诉网购的美的燃气灶发生爆炸，此事引发舆论关注。昨日，美的集团发表声明，向用户致歉，并说明了后续工作。美的集团声明称，对于赵先生投诉的燃气灶玻璃面
9 月 24 日上午，在 OPPO 开发者大会上，OPPO 新兴移动终端事业部总经理易炜宣布，OPPO 智能电视将于 10 月发布，将会是万物互融下家庭场景的内容生态入口。此前OPPO 副总裁、中国区总裁刘波在 9 月 7 日发布的致中国区伙伴的一封信中表示，OPPO 第一款智能电视产品即将与消费者见面，而下一代 Find 系列机型预计将于明年第一季度推出。
近日，备受行业关注的2020 OPPO开发者大会宣布将于 9 月 24 日线上开启。目前，大会官网通过OPPO开放平台官网进入已正式上线，并启动公开预约报名。 作为OPPO面向开发者、合作伙伴及用户的年度盛会，2020 OPPO开发者大会以”智融合 共未来”为主题，围绕软件体验与服务升级、多元生态开放、跨场景间的互融互通，洞察万物互融时代趋势与创新机遇，携手开发者与合作伙伴，共创革命性的用户体验。 成为面向行业及用户的年度盛会，或?
9月16日，中消协在官网发布《73款读写台灯比较试验报告》。中消协表示，73款样品中仅12款样品各项测试指标良好。不过，9款样品结构存在安全隐患，涉及小博士、华雄、道远亮眼睛（T3355）、光
在昨天的HDC 2020开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙2.0，这是一套面向多平台的OS系统，最低只要128KB内存。根据华为的计划，鸿蒙OS 2.0马上面向应用开发者发布Beta版本，9月10日面向大屏、手表
据北京商报报道，今天，一位消费者表示其购买的美的燃气灶才使用不超过十天就突然爆炸，要求美的必须给出正式的调查处理结果，明确告知爆炸的具体原因及相关依据。对此，美的方面回应称，已在 8 月 22 日退货退款，并展开全面自查，美的委托了第三方机构进行权威检测，目前机器尚在运输途中。
9 月 6 日，美的集团回应董事长兼总裁方洪波近日的减持行为称，“因方总个人资产配置需要，且是首次减持。”从深交所已经披露的 9 月 2 日、 9 月 3 日董监高持股变动信息来看， 9 月 2 日美的集团董事长方洪波通过大宗交易卖出 2000 万股，卖出后仍然持股1.17亿股。
微博认证为知名IT与知识产权律师的赵占领此前通过某电商平台网购了一台美的JZT-Q216B型号的燃气灶，使用几天后该燃气灶突然爆炸，所幸当时家人都在客厅，没有造成严重后果。随后美的方面回应称
，有媒体从消息人士处获悉，一加创始人兼首席执行官刘作虎回归OPPO，担任OPPO高级副总裁，成为公司产品线总负责人。消息称刘作虎回归OPPO之后将负责OPPO、一加、realme等三大品牌之
近日，《财富》杂志发布了 2020 年世界 500 强榜单，美的集团排名第 307 位，居中国家电企业之首。自 2016 年首次入围《财富》世界 500 强以来，美的已蝉联五次上榜，并且榜单排名不断上升。而美的集成灶作为美的集团近年来重点深耕的新兴品类之一，更是连续斩获了 2018 年度集成灶行业先锋产品奖、 2018 年度集成灶行业影响力品牌、 2019 年度集成灶行业畅销产品、蒸汽洗系列技术年度金选奖、集成灶实用新型专利等多项大奖。在美?
DoNews 9月1日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增多项专利，包括“一种可折叠电子设备”“可折叠电子设备”“折叠屏组合件和电子设备”等。上述专利申请公布日为2020年8月，专利类型为实用新型、发明专利。其中，“一种可折叠电子设备”的专利摘要指出，本申请主要是涉及一种可折叠电子设备，包括柔性显示屏、连接组件及功能组件。OPPO广东移动通信有限公司成立于2003年4月，法定代表人为金乐?
9月2日，美的集团董事长兼总裁方洪波减持2000万股公司股票，套现超过13亿元。次日，美的集团又出现了37笔大宗交易，成交额达18.11亿元，都来自股东减持。值得注意的是，就在一个月前的8月3日
工业互联网是制造业转型升级的关键，新一代信息技术与工业系统深度融合，促进工业数字化、网络化、智能化发展。为积极推动实体产业与数字化转型技术深度融合、分享美的工业互联网转型经验， 8 月 27 日在江苏无锡新湖铂尔曼酒店，由美云智数牵头，联合美的洗衣机、KUKA 中国、安得智联举办了“走进美的工业互联网”无锡站活动，此次活动是“走进美的工业互联网”系列活动的第二站。 此次活动以“主论坛+ 7 大分论坛”形式展示美的
据天眼查App显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增数条商标信息，商标名称包括“爆赞赞”“爆赞视频”及“爆爆赞”，上述商标的国际分类均为“科学仪器”，商标状态均显示为“商标申请中”。
厨房是家里最有烟火气的地方，厨房的温度，也是家的温度。厨房，从一个炕头演变成独立的厨房空间再到开放式厨房;厨房里传统的煤气炉、烟机、消毒柜..
近日，浩方生态圈线下渠道布局再下一城。生态圈中的猫王收音机、一答单词棒等品牌成功入驻国内消费类电子产品零售行业的领先企业"中域电讯"旗下的..
2020 年9 月25 日，月影家居与《爆款星主播》栏目签约合作仪式在深圳宝安智谷月影家居总部成功举行。双方将深度联动，实现品牌与节目内容的共创和..
在人心浮躁的当下，谈起匠心已变得奢侈，但这世上总有些人能将细节反反复复做到极致，于朴实无华中发现盛大璀璨的美。超百年的英国品牌SHAWS，摈弃..
9 月 20 日，中汽研联合举办的儿童优先交通安全工作研讨会暨安行中国安全出行公益活动在杭州举行。行业内知名车企、儿童安全座椅品牌受邀参与本次..
8 月份，金蝶天燕中间件团队的邮箱收到一封来自Eclipse开源基金会的邮件。邮件讲到，Eclipse开源基金会接到了华为全联接大会的参展邀请，但受疫情..
由管虎、郭帆、路阳共同执导，张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演，邓超特别出演的抗美援朝电影《金刚川》正式定档上映。这部影片讲述了中国人民志..
由张一白执导，彭昱畅，张婧仪领衔主演，梁靖康、周依然、张宥浩、郭丞、涂凌、黄觉等演员出演的青春剧《疯犬少年的天空》定档上映。这部电视剧改..
今年7月，群晖发布了四款20Plus新品，分别是DS220+、DS420+、DS720+、DS920+，售价分别为2780元、3980元、3680元、4680元。现在，群晖又带来了旗舰..
微软正在开发廉价版Surface Laptop，它拥有和Surface Laptop相同的笔记本形态。9月25日消息，外媒得到了微软新款Surface Laptop的价格，起售价为6..
官方不支持，还有民间移植。日前，国外大神出手，成功将《GTA Ⅲ》移植到任天堂Switch平台，掌机模式下是720P 30FPS、Dock模式下是1080P 30FPS。从..
今天索尼宣布将于10月15日举行Xperia秋季新品发布会，正式发布国行版Xperia 5 Ⅱ。目前Xperia 5 Ⅱ已在海外亮相，它最大的看点之一是高刷新率。它..
RTX 3080发售后一卡难求，许多普通玩家表示自己买不到，而另一方面，在ebay等渠道，黄牛则将现货炒至高价，牟取暴利。一些黄牛自曝使用了Bounce A..
8月5日，努比亚Watch首销，售价1799元。时隔近两个月，现在这款手表直降300元，到手仅1499元，最高享12期免息。努比亚Watch柔性屏手表采用4.01英寸..
9月25日，米家踢脚线电暖器E今日正式开售，399元，提供更加舒适、快速、均匀的全屋制暖方案。米家踢脚线电暖器E和普通电暖器局部取暖的方式不同，..
今天，OPPO方面宣布与美的合作，而接下来OPPO的终端与美的智能产品将实现全面互融，而双方希望以开放的心态，共同为用户打造无缝的智能生活体验。..
亚马逊今日发布了新一代eero无线路由产品，分别是面向家用的eero 6和更专业、更大户型的eero Pro 6。eero 6三组成一套，定价279美元（约合1901元）..
互联网驾校真的能改变整个行业吗？今后尚不清楚，但在“猪兼强”身上，这一目标是失败了。据国内媒体报道，互联网驾校“猪兼强&rd..
9月25日消息，易鑫集团发布公告称，联席要约人拟向股东、购股权持有人及潜在投资者提供最新消息：易车与买方团已正进行合并及如易车所告知，于202..
9月25日消息，美的集团发布公告称，拟将控股子公 司美智光电科技股份有限公司（以下简称“美智光电”）分拆至深圳证券交易所 创业板上市。本次分拆..