OPPO与美的达成战略合作 将联合成立跨界实验室

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OPPO与美的达成战略合作 将联合成立跨界实验室

2020-09-25 16:50 · 稿源：站长之家

今日，OPPO美的达成战略合作，OPPO将联合美的成立跨界联合实验室，基于 ColorOS 与美的产品的深度打通。

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