OPPO与美的达成战略合作 将联合成立跨界实验室

【美的回应网购燃气灶突然爆炸】日前，微博认证为知名IT与知识产权律师赵占领发布微博称，自己购买的美的燃气灶才使用不超过十天就突然爆炸，要求美的必须给出正式的调查处理结果。据该消费者介绍，爆炸的这款燃气灶是几天前从某电商平台自营官方旗舰店购买的，安装工作也是由美的方面的专人进行的。让他没想到的是，这款燃气灶在使用几天后，灶台的钢化板突然爆炸了，还好当时并没有人在旁边，不然后果不堪设想。