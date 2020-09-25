滴滴旗下社区团购APP橙心优选上线

如果不看身份和年龄,只凭兴趣和三观,你会遇到什么样的灵魂知己?或许你能在Soul里面找到答案。Soul线上社交平台于2016年11?上线,是以善意、平等和创新的社交网络来打造灵魂社交,真实社交的新世纪社交平台。在Soul平台上,你可以快速遇到能够深度和你畅聊的好友,因通过Soul平台内的“智能匹配算法”?键推荐功能,不需要Soul的用户们大海捞针般的找寻朋友,就可以让喜欢的人和喜欢的内容出现在用户眼前。Soul作为新型主打灵魂社交的平台?