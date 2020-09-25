滴滴旗下社区团购APP橙心优选上线

据Tech星球报道，滴滴旗下社区团购项目“橙心优选”的独立App正式上线，用户进入App后需要选择自提点方可进行购物，目前仅支持成都地区的用户使用。用户购买商品后，可在次日的 16 点到自提点提货。
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，8月25日，橙心优选（北京）科技发展有限公司发生工商变更，王远征退出该公司投资人行列，新增股东北京小桔科技有限公司，目前橙心优选（北京）科技发展有限公司由滴滴关联公司北京小桔科技有限公司全资持股。此外，天眼查APP显示，橙心优选（北京）科技发展有限公司的企业类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（法人独资）。橙心优选（北京）科技发展有限公司成立
滴滴旗下社区电商平台橙心优选正式在西安上线。目前可在微信聊天小程序搜索进入。今年6月，滴滴启动社区电商平台橙心优选，先后入驻成都、重庆、绵阳、内江等多个城市。9月11日，川渝地区日单量突破50万，9月17日，四川地区日单量突破55万。橙心优选采用“今日下单+次日自提”的模式，用户可在橙心优选小程序上下单，次日在自提点提货。社区电商今年来颇受各大互联网平台的重视，拼多多日前在武汉等地运
近些年来最火热的行业要数电商行业，从最初的的传统电商平台到现在“社交+电商”的新型电商平台，整个行业的热度丝毫未减，并持续火爆。随着微信等社交媒介平台越来越成熟，新型电商平台拥有了强大的用户支撑，“社交”正在重塑购物模式。可以说，以社交媒介为依托的新型电商购物，是未来发展的大趋势。在这种发展趋势之下，不少传统电商平台开发了“小程序”购物模式，更有不少新平台横空崛起，新型电商平台鲸选mall和云货优选一?
2020 年 8 月 22 日，深圳市英乔科技发展有限公司旗下的厂家优选电商服务平台正式上线，在美丽的南国之都——深圳，举行了盛大的启动仪式，为繁花似锦的电子商务又增添了一朵艳丽的花朵。厂家优选是深圳市英乔科技发展有限公司在 2019 年成立的新一代C2M(Customer TO Manufactory)网上购物平台，这是一家基于互联网、电子商务和信息化技术的综合性电商平台，实行厂家自主经营，共享物流，直销到家的运营机制;没有传统零售中的所有?
9 月 4 日， 2020 寻找“带货官”、“推荐官”人民优选直播大赛江西赛区正式开赛，本次大赛由人民网、江西省教育厅主办，人民健康、江西省高等院校毕业生就业工作办公室、人民网江西分公司承办，参赛人群重点面向江西全省高校营销能力突出的大学生、主播网红、返乡大学生等，大赛旨在促进更多高校毕业生就业创业，助力江西乡村振兴和脱贫攻坚。据悉，本次直播大赛是人民日报社旗下综合消费服务平台“人民优选”在中央单位和地方党?
日前，上海市网信办联合市“扫黄打非”暨文化市场管理办、市公安局网安总队、市文旅局文化执法总队，针对比心陪练APP上存在危害未成年人身心健康的有害信息，严肃约谈了比心陪练APP运营企业负责人，责令其自行暂停更新“陪玩日常”频道七天开展全面整改，进一步完善内容审核机制、做好用户分级分类管理，保障未成年人合法权益。
9月16日消息，高德地图宣布推出高德地图充电“优选站”，并在万马爱充北京东大停车场充电站对首批充电“优选站”进行授牌。据介绍，高德地图上线充电“优选站”，从全国上万家充电站中，基于“快充桩多”、“用户评价好”、“交易方便”、“配套服务完善“等多重标准，评选出更好用的充电站，旨在解决新能源汽车用户的“桩少排队、坏桩率高、油车占位”等问题。目前高德充电地图接入了全国约96％的充电桩信息，除了万?
DoNews9月3日消息（记者 翟继茹）3日，美团优选宣布推出“千城计划”，通过自建和加盟的方式，建立大仓-网格仓-线下服务门店的物流配送体系，并对接上游供应商，逐步进入县级市场。据了解，该计划已经启动全国招商。在社区团购布局中，美团已经落地济南、武汉、广州和佛山。接下来，美团优选计划3个月内进入20个省份。美团高级副总裁陈亮表示，美团优选通过联合社区周边的便利店，能够更贴近社区居民，“预购+自提”模式，可实现按
近日,供销e家与苏打生活签订战略合作协议,双方约定在品牌及商品的销售合作、联合发行卡券、联合扶贫、下沉供应链等方面开展深度合作。通过苏打生活一站式福利平台快速对接省内外客户需求,从营销能力、供应链升级等多角度促进国内老字号品牌的“触网”和创新,在传承和弘扬优秀传统文化的同时助力数字化转型,让“上海老字号”旗下各大传统品牌焕发新的市场活力。老字号需要被看见 转型重在坚持品质和不断创新这些年,我们看到许多上海
经历过千团大战的美团，在社区团购赛道推出了“千城计划”，并在全国范围内启动招商。近日，美团优选宣布推出“千城计划”，旨在年底前实现全国覆盖，并逐步下沉至县级市场。据悉，美团优选将通过自建和加盟的方式，在全国范围内建立大仓-网格仓-线下服务门店的物流配送体系，同时，在上游对接产地和供货商，引进质优价廉的生鲜食材及日用品，并通过赋能社区便利店、宝妈等团长人群，服务社区居民。目前，美团优选在全国范围内招募
随着在线课堂的发展，越来越多高校企业使用在线教育录播系统，通过网课的方式进行教育和培训。然而在线教育录播系统和直播平台之中，越来越多企业通过小鹅通来实现在线课堂的搭建。百年名校新篇章，小鹅通在线教育录播系统助力清华北大网上课堂搭建作为全国知名学府，清华大学计划开展一项名为“清华五道口在线学习计划”的网上课程，通过在线教育录播系统针对校友开展线上讲座，同时面对公众开设公益讲座。该计划邀请了清华五道口
9 月 21 日，西瓜视频宣布，THE9-虞书欣将以“好奇心点赞官”的身份与西瓜视频展开合作。未来，THE9-虞书欣将化身满怀好奇的“好奇欣”，通过自己的点赞、分享、Vlog创作等形式，带领和陪伴用户点赞西瓜视频上丰富的内容及创作人，点亮对生活的好奇心。 据透，THE9-虞书欣将发布首支独家 Vlog，并将在系列独家Vlog 中开启「好奇欣之选」的榜单环节。首批入选榜单的创作人有模型师老原儿、宏壮、徐睿卿的黑色日记、阿布Abu等四位创
中秋，一个古老的民俗节日;月饼，一种传统的祭祀食物。 传统的事物如何焕发生机，月饼如何引起年轻群体的兴趣?随着时代演变，这个问题摆在了所有月饼厂商面前。 近几年，流心奶黄月饼的出现，为传统月饼市场注入了新的活力。 各大月饼厂商虽然一直在研发新式月饼，市面上也陆续出现了冰淇淋月饼、小龙虾月饼等新奇口味，但经过市场洗礼，只有流心奶黄月饼留存下来，得到大众的认可。 流心奶黄月饼以其讨喜的外观、丰富的口感和独?
9 月 21 日，有消息称，滴滴出行据悉与比亚迪合作打造定制电动汽车。对此，滴滴方面表示：暂不回应。
如果不看身份和年龄,只凭兴趣和三观,你会遇到什么样的灵魂知己?或许你能在Soul里面找到答案。Soul线上社交平台于2016年11?上线,是以善意、平等和创新的社交网络来打造灵魂社交,真实社交的新世纪社交平台。在Soul平台上,你可以快速遇到能够深度和你畅聊的好友,因通过Soul平台内的“智能匹配算法”?键推荐功能,不需要Soul的用户们大海捞针般的找寻朋友,就可以让喜欢的人和喜欢的内容出现在用户眼前。Soul作为新型主打灵魂社交的平台?
2020 年 8 月以来，百度系和字节系的“明争暗斗”愈演愈烈。双方从原来的硬刚业务升级到了互挖墙脚，甚至是“好奇心”的争夺上。
据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。
针对媒体报道的腾讯与滴滴合作推出打车业务一事，腾讯方面回应称：腾讯地图聚合打车业务是与滴滴深度合作，滴滴提供出行服务、安全调度等打车技术方案，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。
9月11日消息，滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动透露，现在每周有近90万出租车司机在滴滴平台接单，并强调今年出租车团队没有盈利指标。程维在活动上表示，“出租车业务代表着滴滴Day one的精神，简单、激情、独立思考、拥抱变化。今天也是滴滴产品上线八周年的日子，我们一起庆祝新出租再出发。特别希望出租车团队和整个大滴滴团队?
厨房是家里最有烟火气的地方，厨房的温度，也是家的温度。厨房，从一个炕头演变成独立的厨房空间再到开放式厨房;厨房里传统的煤气炉、烟机、消毒柜..
近日，浩方生态圈线下渠道布局再下一城。生态圈中的猫王收音机、一答单词棒等品牌成功入驻国内消费类电子产品零售行业的领先企业"中域电讯"旗下的..
2020 年9 月25 日，月影家居与《爆款星主播》栏目签约合作仪式在深圳宝安智谷月影家居总部成功举行。双方将深度联动，实现品牌与节目内容的共创和..
在人心浮躁的当下，谈起匠心已变得奢侈，但这世上总有些人能将细节反反复复做到极致，于朴实无华中发现盛大璀璨的美。超百年的英国品牌SHAWS，摈弃..
9 月 20 日，中汽研联合举办的儿童优先交通安全工作研讨会暨安行中国安全出行公益活动在杭州举行。行业内知名车企、儿童安全座椅品牌受邀参与本次..
8 月份，金蝶天燕中间件团队的邮箱收到一封来自Eclipse开源基金会的邮件。邮件讲到，Eclipse开源基金会接到了华为全联接大会的参展邀请，但受疫情..
由管虎、郭帆、路阳共同执导，张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演，邓超特别出演的抗美援朝电影《金刚川》正式定档上映。这部影片讲述了中国人民志..
由张一白执导，彭昱畅，张婧仪领衔主演，梁靖康、周依然、张宥浩、郭丞、涂凌、黄觉等演员出演的青春剧《疯犬少年的天空》定档上映。这部电视剧改..
今年7月，群晖发布了四款20Plus新品，分别是DS220+、DS420+、DS720+、DS920+，售价分别为2780元、3980元、3680元、4680元。现在，群晖又带来了旗舰..
微软正在开发廉价版Surface Laptop，它拥有和Surface Laptop相同的笔记本形态。9月25日消息，外媒得到了微软新款Surface Laptop的价格，起售价为6..
官方不支持，还有民间移植。日前，国外大神出手，成功将《GTA Ⅲ》移植到任天堂Switch平台，掌机模式下是720P 30FPS、Dock模式下是1080P 30FPS。从..
今天索尼宣布将于10月15日举行Xperia秋季新品发布会，正式发布国行版Xperia 5 Ⅱ。目前Xperia 5 Ⅱ已在海外亮相，它最大的看点之一是高刷新率。它..
RTX 3080发售后一卡难求，许多普通玩家表示自己买不到，而另一方面，在ebay等渠道，黄牛则将现货炒至高价，牟取暴利。一些黄牛自曝使用了Bounce A..
8月5日，努比亚Watch首销，售价1799元。时隔近两个月，现在这款手表直降300元，到手仅1499元，最高享12期免息。努比亚Watch柔性屏手表采用4.01英寸..
9月25日，米家踢脚线电暖器E今日正式开售，399元，提供更加舒适、快速、均匀的全屋制暖方案。米家踢脚线电暖器E和普通电暖器局部取暖的方式不同，..
今天，OPPO方面宣布与美的合作，而接下来OPPO的终端与美的智能产品将实现全面互融，而双方希望以开放的心态，共同为用户打造无缝的智能生活体验。..
亚马逊今日发布了新一代eero无线路由产品，分别是面向家用的eero 6和更专业、更大户型的eero Pro 6。eero 6三组成一套，定价279美元（约合1901元）..
互联网驾校真的能改变整个行业吗？今后尚不清楚，但在“猪兼强”身上，这一目标是失败了。据国内媒体报道，互联网驾校“猪兼强&rd..
9月25日消息，易鑫集团发布公告称，联席要约人拟向股东、购股权持有人及潜在投资者提供最新消息：易车与买方团已正进行合并及如易车所告知，于202..
9月25日消息，美的集团发布公告称，拟将控股子公 司美智光电科技股份有限公司（以下简称“美智光电”）分拆至深圳证券交易所 创业板上市。本次分拆..