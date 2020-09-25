据彭博消息，蚂蚁集团最快将于周一开始寻求在港上市的聆讯。
据彭博消息，蚂蚁集团最快将于周一开始寻求在港上市的聆讯。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
全球最大的独角兽蚂蚁集团即将在港股和A股科创板上市，市场预计蚂蚁将募资350亿美元左右，或成为全球史上规模最大的IPO。蚂蚁集团是中国最大移动支付平台——支付宝的母公司，支付宝APP服务用户超10亿，以总支付交易规模及数字金融交易规模计，蚂蚁集团是中国领先的支付提供商和领先的数字金融平台，其公司质地和实力无需赘述。值得注意的是，与去年阿里回港二次上市不同，此次蚂蚁集团是首次上市。投资者该如何抓住难得的机会，分
全球最大独角兽、中国最大移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团已正式启动A+H上市计划，预计共募集300亿美元，有望成全球史上规模最大的IPO。蚂蚁此次赴港上市，将由花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司组成的“豪华战队”联合保荐。蚂蚁集团与大多数中国人的生活息息相关，其公司质地自然不用赘述。但蚂蚁真的只是做支付的公司吗？是否值得打新蚂蚁呢？1.蚂蚁集团，不只是你熟悉的支付宝提起支付宝，大家都不陌生。大多数人?
早先，蚂蚁集团上市的消息就已经传出，并且在着手提交相关材料。据悉，蚂蚁集团已经向上交所以及港交所同步进行了上市招股文件的提交，从而开启上市之旅。在这次招股书里面可以看到，蚂蚁集团将在A+H发行的新股数量合计将不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300. 3897 亿股（绿鞋前）。对于此次发行A股，将引入绿鞋机制，超额配售权不超过15%。另外，本次蚂蚁集团计划在港融资 100 亿美元，在A股IPO拟融资 480 亿人民币。
今日，蚂蚁集团CEO胡晓明在上海外滩大会表示，上市后最重要的事是投技术。胡晓明强调，蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。9月18日，
据国内媒体报道，9月18日，上交所发布公告，同意蚂蚁集团科创板上市申请。此前，上交所于9月9日表示，科创板上市委将于9月18日召开2020年第77次审议会议，审议蚂蚁首发上会事宜。18日下午，审
9月24日消息，在外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明今日在上海外滩大会表示，上市后最重要的事是投技术。蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。他指出，这个时代需要有一个交流的平台，让开发者、人工智能，让金融可以一起交流、分享，让全世界对于技术驱动的力量可以在这个平台上沟通。21世纪，因为金融和科技的力量，我相信上海有机会成为下一个全球的金融中心。同时，胡晓明表示，
摘要：百胜中国、蚂蚁集团上市迎新进展，艾德账号记得提前准备好! 继中国最大的移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团上市迎来新进展，向港交所递交初步招股文件之后，又一家企业传出上市新动态。 据港交所披露，百胜中国(09987.HK)已通过上市聆讯，据招股书显示，拟发售 4190 万股普通股，每股发行价将参考 9 月 4 日美股收盘价，最高定价为 468 港元/股，预计本周启动招股。 这也意味着，百胜中国将成为京东(09618.HK)、网易(
蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。
蚂蚁集团CEO胡晓明今日在上海外滩大会表示，“上市后最重要的事是投技术”。胡晓明强调，蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。
9月23日消息，上交所发布公告称，科创板拟上市公司蚂蚁集团提交注册。9月18日，科创板上市委公告称，蚂蚁集团、奥普特首发过会。从IPO受理到正式过会，蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天。昨日，有报道称，由于估值上升，蚂蚁集团计划将IPO融资规模从300亿美元提高到至少350亿美元。招股书显示，阿里巴巴是蚂蚁集团最大股东，持股33%，员工持股平台君瀚和君澳持股50%，马云个人持有26.77亿股蚂蚁集团股份，上市后持股?
证监会官网显示， 9 月 7 日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。
9月8日消息，蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术。数据显示，截至2020年6月30日，蚂蚁集团首创的“310”纯信用无抵押贷款模式在过去一年内服务了超过2000万小微经营者，其中近80%是首次获得经营性贷
9月9日消息，日前，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。数据显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营
据财联社报道，蚂蚁集团计划在 9 月底左右寻求港交所批准上市，并将于 10 月中旬进行规模逾 300 亿美元的A/H上市。
蚂蚁集团今天分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，内容显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元。与此同时，招股书称，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。而马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。据悉，这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本
上交所科创板上市委发布公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。同时，公告称，请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作 并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三 大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限 清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里 巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。请保荐人和发 行人律师发表
蚂蚁集团在9月22日提交的注册稿招股书中，对“重大事项提示”部分新增了相互宝的监管内容。招股书中提到，目前，该类互助项目尚不作为保险产品被监管，但是不排除未来监管机构对类似相互宝的产品实施监管，从而增加相互宝产品合规的复杂性并大幅提高合规成本。公司将采取积极措施严格防范风险，并和控股股东一起依据承诺承担相应的风险兜底责任。其中还提到，如因各种原因相互宝无法满 足合规性要求
中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。
原神中的太山府是一个不错的秘境副本，里面可以获取一些不错的奖励素材，一些玩家还不清楚怎么开启太山府的秘境副本，下面就来为大家详细的介绍一..
字节跳动最近一改常态，也开始了"买买买"模式。近期，字节跳动连续投资了 5 家网文公司，在网文江湖之中再度掀起了一场新的波涛。那么，字节跳动又..
国内某领先的机械制造企业，在今年校招的过程中遇到了难题，例如：跨地域校招任务量大，招聘周期长，面试流程繁琐，疫情期间进校园难等。在这样的..
跨境电商是国际贸易的新业态，正在重塑全球经贸新规则，对全球经济发展具有重要意义。本周，第四届全球跨境电子商务大会在郑州举行，会议以“全球..
瑞幸咖啡自曝财务造假事件的几个月来，来自资本市场和监管层的惩罚纷至沓来不容回避。但门店运营层面正回归正轨，开始步入精细化运营时代。瑞幸一..
中医的思维来自于中华的根文化，来自“天人合一”的合一性与和谐性。中医对生命的思维，对疾病的发生，对疾病的治疗，对药物、方剂的选择、组织都..
在这个几乎人人都有手机的年代，我们联系对方的方式主要就是借助手机进行联系，那么手机能否正常工作就是十分重要的因素了。但是实际生活中大家可..
抖音在主页是一个账号展示自己信息最齐全的位置，因此有不少人喜欢在主页上添加自己的联系方式，具体有哪些方式可以添加联系方式又比较美观不会显..
房地产营销数字化趋势将一波SaaS公司推到聚光灯下。今天和大家分享的是 9 月 18 日JUMP大会上，一场征服了全场营销总和CIO的演讲，来自思为科技创..
近日，共享充电宝行业开创企业来电科技与新式茶饮品牌新作之茶达成战略合作，来电共享充电宝全面入驻全国 300 余家门店。来电科技正持续推进茶饮水..
经历过类似情况，可以找回。我一般不会再用回收站里的文件，一顿操作后清空了自个的回收站。结果有个临时安排需要用到之前的文件，但回收站已经被..
硬盘坏了数据可以恢复吗？关于硬盘数据恢复方法，我想我是有发言权的，前两天不知道什么原因，电脑开机之后硬盘F盘保存的电影等大文件都找不到了，..
从视频到短视频再到直播，懂车帝一直走在汽车内容行业比较领先的位置。 “三年前懂车帝上线时，行业里的主流内容体裁还是图文。但当时我们已经意识..
8月27日，重庆银行股份有限公司(下简称“重庆银行”或“公司”)A股首发上市申请成功过会，将成为中国西部首家“A+H”股上市的城市商业银行。东方财..
国庆、中秋双节将至，旅游消费需求持续释放，旅游市场迎来强劲复苏。携程旅游大数据预测，今年国庆中秋 8 天长假旅游人次或达 6 亿。自驾旅行成国..
热度不减的DEFI让加密市场躁动不已，且不说DEFI有没有下半场，但是这场狂欢终将落幕。有心的人会发现，蛰伏许久的NFT(non-fungible Token，非同质..
转眼就到了秋风起、枫叶红的日子，对于敏感肌的来说，最怕的还是皮肤会过敏，从原本需要的清爽过度为滋润，所以在挑选面霜的时候，都会小心翼翼。..
中国已经有11款新冠病毒疫苗，其中4款进入了临床III，距离上市为期不远了。国产疫苗的效果已经得到了多方确认，现在就是定价了，最新消息称价格是..
游戏玩家经常调侃V社不会数3，因为他们一直不肯做《半条命3》这个游戏。其实他们没做3代的游戏还有《求生之路2》，但是这款游戏今天上线了新的DLC..
天眼查专业版数据显示，我国目前有超3.3万家企业名称、经营范围含“直播”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业（以下简称“直播相关企业”）。..