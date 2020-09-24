货拉拉发布“AR识货”功能 误差低于5%

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:第 15 届深圳物博会期间，货拉拉发布了“AR识货”和“安心拉”两项自研新成果。其中，“AR识货”功能是货拉拉运用增强现实和深度学习识别技术打造，该功能针对货运场景设计，测量平均误差低于5%。
而“安心拉”则是一款车联网设备，它可以通过多路摄像头、GPS等传感器实时采集车内环境和货物数据，并上传到货拉拉AIoT平台并进行实时处理。
目前，“安心拉”已在广东进行小规模试运行，计划于今年年底开始在全国推广应用。
站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:第 15 届深圳物博会期间，货拉拉发布了“AR识货”和“安心拉”两项自研新成果。其中，“AR识货”功能是货拉拉运用增强现实和深度学习识别技术打造，该功能针对货运场景设计，测量平均误差低于5%。
而“安心拉”则是一款车联网设备，它可以通过多路摄像头、GPS等传感器实时采集车内环境和货物数据，并上传到货拉拉AIoT平台并进行实时处理。
目前，“安心拉”已在广东进行小规模试运行，计划于今年年底开始在全国推广应用。
昨日，货拉拉公布了自研新技术“AR识货”，“AR识货”无需专门设备就能实现的物体测量功能，测量平均误差低于5%。据了解，该功能预计将在今年年底上线，平台用户只需打开货拉拉手机APP，就能完成对货物长宽高及体积进行测量。
9月24日消息，日前，在第15届中国（深圳）国际物流与供应链博览会（以下简称“物博会”）上，货拉拉自研的两项新技术“AR识货”和车联网（IoT）设备“安心拉”首次公开亮相。根据官方的介绍，“AR识货”功能是货拉拉运用AR（增强现实）和深度学习识别技术打造，测量平均误差低于5%，这也是行业首个针对货运场景设计且无需专门设备就能实现的物体测量功能。据悉，该功能预计将在今年年底上线，届时平台用户打开货拉拉手
9月16日，互联网+物流头部企业货拉拉在上海国际机电五金城举办2020金秋拉货节启动仪式，在启动仪式现场，货拉拉CMO任冠军宣布：这次金秋拉货节，货拉拉将拿出1亿补贴司机和用户，刺激供需两端，提振受疫情影响的城市货运行业，助力城市经济恢复。此次货拉拉拉货节主题为“货拉拉7周年，一亿狂欢金秋拉货节”，将于9月16-30日在全国范围进行。在延续此前4年拉货节福利派送的传统之外，今年的货拉拉拉货节还将联合东鹏特饮在全国100?
货拉拉不仅能拉货搬家，居然还能开派对！最近，被网络刷屏的货拉拉又火了，耳熟能详的广告语“拉货就找货拉拉”大家都知道，可是货拉拉居然还能办派对，真是令人大开眼界。新潮夏日派对，品牌联名玩出新高度近日，货拉拉在成都一场千人夏日派对上让人惊艳了一把，这场派对由海浪公社与伍为青年主办，北辰青年和空体联合发起，并有迅游科技、简讯APP、积目APP等几十家品牌及公益组织参与。活动现场分为六大板块，由电音派对、女性主
自 2018 年货拉拉开始切入企业级客户，短短两年时间，货拉拉企业版已取得阶段性战果，企业合作数量已破 50 万家，随着服务企业客户的数量增加，企业版在多个客户案例中对需求进行汇总分析，并针对性地推出“定制城配”产品，解决客户计划性及定制化需求。从时效性上分类，企业客户的需求分为计划运力和非计划运力两部分。分别对应固定用车和突发需求，数据显示，在整个整车物流市场中，计划性运输占比近70%，这类业务线路相对比较?
2020 年 9 月 24 日，北京——今天，英特尔在全球举办 2020 年英特工业物联网大会。会上英特尔发布了全新的物联网增强功能产品组合：第 11 代英特尔?酷睿?处理器、英特尔?凌动? x6000E系列和英特尔?奔腾?N系列、赛扬?J系列产品，为智能边缘领域用户带来全新的人工智能、功能安全和实时功能体验。凭借强劲的产品领导力、创新方案推动力、生态构建力，以及全球 15000 个客户端部署案例，英特尔继续为智能边缘市场提供可靠的解决方案
八月份本该是手机圈沉寂的一月，但最近却有一个传闻，让沉寂的手机圈里掀起了一丝涟漪。有消息称，创维旗下的酷开电视品牌要进军手机行业，新品折叠屏手机即将在下月份的发布会上登场——一石激起千层浪，围绕着酷开进军手机行业一事，业内不少人表达了自己的观点。绝大多数人认为，酷开下月发布会上推出新品折叠屏手机一事，无论从技术角度还是品牌长期战略的角度来说，都是说得通的。图：网传酷开折叠屏手机设计图业内人士评论，
引言：“农业是立国之本，我国粮食有17%依赖进口，又因今年疫情等一系列的黑天鹅事件影响，国家再次提出要在农业上实现量产升级，保障民生。“智慧农业”的开展已十分紧迫，通过将物联网等新兴技术运用到传统农业，借助数字化、自动化、智能化等科技手段来提高农业生产效率，是实现国家新时代的农业发展目标的必要途径。” 现阶段农业产业升级机械自动化还远远不够 中国是农业大国，以新疆为例，新疆的棉花产量占中国总产量的70%?
8月25日消息，据国外媒体报道，今年7月份，软银旗下的芯片设计公司ARM表示，将把其物联网（IoT）平台和Treasure Data业务转让给其母公司软银集团运营，以使自己专注于半导体IP业务。但如今，该公司改变了计划。ARM表示，它将保留其物联网平台和数据部门，作为独立业务运营。银是在2016年以320亿美元的价格收购ARM的，这笔交易是软银当时有史以来最大的一笔收购交易。目前，该公司持有ARM 75%的股份，剩下25%的股份由该
物联网技术的出现，为我们的生活带来诸多便利，最直观的感受莫过于“无现金生活”，越来越多的物联网支付终端出现在商超、车站、机场等日常生活场景中，大大缩短了支付过程。随著区块链、AI、大数据、云等技术的发展，物联网支付形式也在悄然进化，此时相应的终端设备显得格外重要。以柔宇科技为代表的柔性电子技术，使任意物品都能搭载屏幕与触控功能，实现万物皆可交互。这项技术的发展，将为物联网支付的应用扩展打下重要基础。
2020 年 8 月 31 日，业界应用最为广泛的Kubernetes管理平台创建者Rancher Labs(以下简称Rancher)正式宣布，CNCF(云原生计算基金会，The Cloud Native Computing Foundation)已经接受Rancher极具创新性且广受欢迎的轻量级Kubernetes发行版K3s成为其最新的沙箱(Sandbox)项目。K3s旨在帮助企业在资源受限的环境、物联网设备或者边缘场景运行Kubernetes。当前，CNCF一共拥有 33 个早期的沙箱项目，K3s是Rancher第二个加入CNCF沙箱项目
不知道大家还记不记得《惊天魔盗团》这部经典电影，电影里的精彩魔术画面让人至今记忆犹新。该电影讲述了一群高智商的窃贼，运用最尖端的技术，利用华丽的舞台作为掩护，于众目睽睽之下完成偷天换日的盗窃。此事惊动了FBI，FBI也因此展开了一场“抓贼好戏”。但剧情的最后出现大反转，真正的大BOSS原来是FBI中的一名探员，这一切都在他的计划之内。 不得不说，盗窃团伙真的十分“聪明狡猾”，而现实生活中也有不少这样的“人才”
2020 年 8 月 21 日，为期四天的中国国际电梯展览会在上海国家会展中心圆满落幕。来自成都的视觉AI品牌—梯智眼，凭借领先的视觉AI技术，结合对电梯场景的深度理解，在展会上带来了全新的电梯场景专用智能分析相机。该相机拥有电瓶车识别、人员检测、梯困识别、语音识别等多种功能，可高效采集、分析电梯场景数据，为电梯运营管理提供强力、可靠的数据支撑。据悉，作为专注于视觉AI技术在电梯场景深度应用的团队，梯智眼在嵌入式技
Azure Sphere是微软公司一款打造高度安全的、连接互联网的微处理器设备。它包含Azure Sphere认证微处理器、Azure Sphere操作系统和Azure Sphere安全服务三大组件，协力保护和助力数十亿的设备。它基于 Microsoft 在硬件、软件和云方面数十年的经验构建而成，为 IoT 设备提供一站式安全解决方案。不过8月25日，根据Cisco Talos（思科安全研究团队）披露，最近解决的Microsoft Azure Sphere漏洞可能导致执行任意代码或提升特权。Tal
以“创新引领 共创生态”为主题， 2020 中国(深圳)5G产业峰会 8 月 14 日- 16 日在深圳盛大举行。软通动力受邀参加大会，并发表了《5G+移动物联，加速工业互联网落地》的主题演讲，和与会专家、同行企业深入探讨5G发展趋势，共创5G产业生态。5G领跑新基建，为发展注入新动能5G作为新基建的重要一环，也是大数据、人工智能、工业互联等领域的信息枢纽平台。在今年的疫情战役中，5G加持下的人工智能物联网发挥了重要作用，推动远程医
9月24日消息，高德地图近日发布了v10.65新版，上线iPhone版AR驾车导航，支持iPhone 8 Plus及以上机型。目前，高德AR导航已支持iPhone 8 Plus及以上苹果机型与部分高端安卓手机。在更新高德地图至最新版后，用户只需一部手机和一个横屏支架，即可体验AR实景导航。除了上线手机端，高德地图在2018年首创了车载AR导航，并先后在后视镜、智能车盒、前装整车厂、后装车机产品、行车记录仪等众多场景落地应用。据透露，高德?
一份新的商标申请显示， 2020 年 9 月 3 日，广东欧珀移动通信在西班牙向EUIPO(欧盟知识产权局)申请了“OPPO Glass”商标。该申请过程处于“等待”过程中，OPPO Glass被归为第 9 类，描述如下：眼镜;智能眼镜;电脑;虚拟现实头盔;电脑软件
9月18日消息，据国外媒体报道，Facebook日前公布了AR（增强现实）眼镜项目Aria。Aria的定位为智能手机的辅助性设备。图片来自Facebook官网Aria目前还只是一个实验性的项目，不对一般消费者销售，甚至还算不上原型机。Facebook对Aria的期待是，希望Aria可以让用户拥有手机连网的所有优点，但不用总是低着头，总是盯着手机看。Facebook表示，Aria未来的使用场景包括，拨打视频电话给朋友、在开车时提示路况障碍、在会议?
Facebook首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司计划在 2021 年发布其首款AR眼镜。尽管该公司的Oculus部门已成为VR头盔的领先供应商，但Facebook已将“增强现实”(AR)吹捧为计算领域的下一个主要前沿，这一发布日期可能会比预期更早地地向大众传播下一代技术。
9月10日消息，在腾讯全球数字生态大会智慧出行论坛上，腾讯AR导航正式亮相。据悉，搭载腾讯AR导航的量产车型将于年内上市。据介绍，此次腾讯全新发布的AR导航，采用车道级精准定位技术，让导航指引标识就像是原生“长”在道路上一样，更加精确、逼真地 “贴合”。同时，腾讯AR导航可以结合场景预判、用户个性化的ID，针对性浮现给用户所需要、或者感兴趣的服务信息，并且可以开放给商家更新动态信息。例如，提示前方建
“需要立刻进行化疗!”听到这个消息，曾获“优秀士兵”称号、赴边疆执行任务退伍士兵陈军(化名)恍如晴天霹雳，一时间没站稳，抱着脑袋蹲了下去，脑..
极客大疆的初心提起大疆创新，这家无人机领域的头号玩家，似乎从起步就被外界戴上了“极客”的帽子。不同于最初无人机市场卖模型、赚快钱的商业模..
北京时间 9 月 24 日，亚太新兴市场中领先的超大规模数据中心解决方案提供商秦淮数据已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺..
[中国，上海，2020年9月24日] 在2019华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2020)上，华为面向企业市场正式发布自动驾驶网络Autonomous Driving Network(..
OKEx投研| “破而后立”迎反弹，重点关注10530一线阻力文章摘要：小级别量价、MACD双双出现底背离引发反弹，但短期下跌格局没有破坏，不要急于对反..
今天，蚂蚁集团CEO胡晓明在外滩大会上表示“飞机不该拼飞得多高，而是拼飞得多低”。如何通过科技让金融变得更普惠是蚂蚁一直在思考的问题。..
民间有俗语“十五的月亮十六圆”，今年的中秋月亮也将在十六（10月2日）当天迎来最圆的时刻。天文专家表示，今年中秋月“十五的月亮十六圆”，最圆..
继陈坤、郑爽、周杰伦先后进驻后，快手再次加快了布局泛娱乐的脚步。9 月 22 日，孟美岐、吴宣仪、程潇等明星以“快手首席体验官”的新身份亮相。..
天眼查信息显示，映客互娱成立新公司湖南曲别针网络科技有限公司，注册资本 200 万元，法定代表人奉婷。湖南映客互娱网络信息有限公司持有该公司1..
天眼查网站显示，湖南曲别针网络科技有限公司在9月21日成立，注册资本 200 万人民币，法定代表人为奉婷，公司经营范围：工程和技术研究和试验发展..
2020年9月25日，在这天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还得继续等待早上的更新，每天都会有三个蚂蚁庄园小课堂的问题奉上，所以请大家耐心等待9..
第 15 届深圳物博会期间，货拉拉发布了“AR识货”和“安心拉”两项自研新成果。其中，“AR识货”功能是货拉拉运用增强现实和深度学习识别技术打造..
最近，@罗拉密码 在抖音直播带货领域表现得十分抢眼。上周一场直播GMV就达到了 3000 万+，成功闯进了抖音直播带货周榜前三。除了罗拉密码，之前我..
消息人士称，尽管韩国 PUBG 公司宣布接手印度市场的手游运营，但短时间内仍无法让《PUBG Mobile》重返应用商店。Inside Sport 试图联系印度电子信..
国内不少消费者心心念的全新奥迪A3L，也终于现身了。日前，我们于工信部官网，获取了全新奥迪A3L的新车申报信息。同此前预测的一样，全新奥迪A3L的..
近日，以“鲜见不凡 未来可期”为主题的奥马冰箱战略发布会在线上召开，奥马冰箱面向全球发布了AI语音物联网系列全新旗舰机——鲜见S550。作为冰箱..
在HUAWEI CONNECT 2020期间， “全场景智能联接，加速行业数字化转型”峰会召开，华为宣布以“智能IP网络”全面升级智能IP网络解决方案，重构硬件..
今年9月份，中兴率先量产商用屏下摄像头，首发机型为中兴AXON 20 5G，起售价为2198元（6GB+128GB）。几乎在同一时期，小米宣布了自家的第三代屏下..
在上海举办的HUAWEI CONNECT 2020期间，华为宣布全面升级面向企业领域的智简全光网解决方案，发布适配企业园区Wi-Fi 6高速回传场景的智能光终端“..
24日，在上海外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明表示，作为一家科技公司，蚂蚁集团一直希望用科技的力量去革新金融的生产力。对于备受关注的科技、创新..