货拉拉发布“AR识货”功能 误差低于5%

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:第 15 届深圳物博会期间，货拉拉发布了“AR识货”和“安心拉”两项自研新成果。其中，“AR识货”功能是货拉拉运用增强现实和深度学习识别技术打造，该功能针对货运场景设计，测量平均误差低于5%。

而“安心拉”则是一款车联网设备，它可以通过多路摄像头、GPS等传感器实时采集车内环境和货物数据，并上传到货拉拉AIoT平台并进行实时处理。

目前，“安心拉”已在广东进行小规模试运行，计划于今年年底开始在全国推广应用。