货拉拉公布自研技术“AR识货” 手机就可完成货物体积测量

昨日，货拉拉公布了自研新技术“AR识货”，“AR识货”无需专门设备就能实现的物体测量功能，测量平均误差低于5%。据了解，该功能预计将在今年年底上线，平台用户只需打开货拉拉手机APP，就能完成对货物长宽高及体积进行测量。
昨日，货拉拉公布了自研新技术“AR识货”，“AR识货”无需专门设备就能实现的物体测量功能，测量平均误差低于5%。据了解，该功能预计将在今年年底上线，平台用户只需打开货拉拉手机APP，就能完成对货物长宽高及体积进行测量。
9月24日消息，日前，在第15届中国（深圳）国际物流与供应链博览会（以下简称“物博会”）上，货拉拉自研的两项新技术“AR识货”和车联网（IoT）设备“安心拉”首次公开亮相。根据官方的介绍，“AR识货”功能是货拉拉运用AR（增强现实）和深度学习识别技术打造，测量平均误差低于5%，这也是行业首个针对货运场景设计且无需专门设备就能实现的物体测量功能。据悉，该功能预计将在今年年底上线，届时平台用户打开货拉拉手
9月16日，互联网+物流头部企业货拉拉在上海国际机电五金城举办2020金秋拉货节启动仪式，在启动仪式现场，货拉拉CMO任冠军宣布：这次金秋拉货节，货拉拉将拿出1亿补贴司机和用户，刺激供需两端，提振受疫情影响的城市货运行业，助力城市经济恢复。此次货拉拉拉货节主题为“货拉拉7周年，一亿狂欢金秋拉货节”，将于9月16-30日在全国范围进行。在延续此前4年拉货节福利派送的传统之外，今年的货拉拉拉货节还将联合东鹏特饮在全国100?
货拉拉不仅能拉货搬家，居然还能开派对！最近，被网络刷屏的货拉拉又火了，耳熟能详的广告语“拉货就找货拉拉”大家都知道，可是货拉拉居然还能办派对，真是令人大开眼界。新潮夏日派对，品牌联名玩出新高度近日，货拉拉在成都一场千人夏日派对上让人惊艳了一把，这场派对由海浪公社与伍为青年主办，北辰青年和空体联合发起，并有迅游科技、简讯APP、积目APP等几十家品牌及公益组织参与。活动现场分为六大板块，由电音派对、女性主
自 2018 年货拉拉开始切入企业级客户，短短两年时间，货拉拉企业版已取得阶段性战果，企业合作数量已破 50 万家，随着服务企业客户的数量增加，企业版在多个客户案例中对需求进行汇总分析，并针对性地推出“定制城配”产品，解决客户计划性及定制化需求。从时效性上分类，企业客户的需求分为计划运力和非计划运力两部分。分别对应固定用车和突发需求，数据显示，在整个整车物流市场中，计划性运输占比近70%，这类业务线路相对比较?
9月24日消息，高德地图近日发布了v10.65新版，上线iPhone版AR驾车导航，支持iPhone 8 Plus及以上机型。目前，高德AR导航已支持iPhone 8 Plus及以上苹果机型与部分高端安卓手机。在更新高德地图至最新版后，用户只需一部手机和一个横屏支架，即可体验AR实景导航。除了上线手机端，高德地图在2018年首创了车载AR导航，并先后在后视镜、智能车盒、前装整车厂、后装车机产品、行车记录仪等众多场景落地应用。据透露，高德?
一份新的商标申请显示， 2020 年 9 月 3 日，广东欧珀移动通信在西班牙向EUIPO(欧盟知识产权局)申请了“OPPO Glass”商标。该申请过程处于“等待”过程中，OPPO Glass被归为第 9 类，描述如下：眼镜;智能眼镜;电脑;虚拟现实头盔;电脑软件
9月18日消息，据国外媒体报道，Facebook日前公布了AR（增强现实）眼镜项目Aria。Aria的定位为智能手机的辅助性设备。图片来自Facebook官网Aria目前还只是一个实验性的项目，不对一般消费者销售，甚至还算不上原型机。Facebook对Aria的期待是，希望Aria可以让用户拥有手机连网的所有优点，但不用总是低着头，总是盯着手机看。Facebook表示，Aria未来的使用场景包括，拨打视频电话给朋友、在开车时提示路况障碍、在会议?
Facebook首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司计划在 2021 年发布其首款AR眼镜。尽管该公司的Oculus部门已成为VR头盔的领先供应商，但Facebook已将“增强现实”(AR)吹捧为计算领域的下一个主要前沿，这一发布日期可能会比预期更早地地向大众传播下一代技术。
9月10日消息，在腾讯全球数字生态大会智慧出行论坛上，腾讯AR导航正式亮相。据悉，搭载腾讯AR导航的量产车型将于年内上市。据介绍，此次腾讯全新发布的AR导航，采用车道级精准定位技术，让导航指引标识就像是原生“长”在道路上一样，更加精确、逼真地 “贴合”。同时，腾讯AR导航可以结合场景预判、用户个性化的ID，针对性浮现给用户所需要、或者感兴趣的服务信息，并且可以开放给商家更新动态信息。例如，提示前方建
据外媒appleinsider消息，未来的iPhone可能会使用热成像或红外成像来强化相机，从而提高其在黑暗或复杂环境中应用AR的准确性。
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）据彭博社援引知情人士消息，苹果正计划明年为Apple TV+流媒体服务推出AR（增强现实）内容。显示的内容可能是节目本身的人物或物体，用户可以通过iPhone或iPad应用将其显示在现实世界环境的画面中。消息称，这些体验是为了吸引和留住用户，以及推广苹果的AR技术。作为节目的额外内容提供用户体验，比如导演的解说。苹果原本打算在今年推出这一功能，但在冠状病毒大流行之前，苹果的计划被推迟了。
DoNews9月10日消息（记者 翟继茹）10日，在腾讯全球数字生态大会上，腾讯正式发布AR导航，搭载这一导航的量产车型将在年内上市。据介绍，腾讯AR导航，采用车道级精准定位技术，可以结合场景预判、用户个性化的ID，针对性浮现给用户所需要、或者感兴趣的服务信息。例如，可提示前方建筑物内有停车场，以及实时剩余停车位数量，或者商圈一带各品牌打折促销信息等。目前，腾讯小场景开放平台已经与哔哩哔哩、贝瓦儿歌、团油、同程艺龙
很多人在驾车时，即使开着地图导航，可能也会在立交桥上认错路口，在高速路上错过匝道，或者不知道该何时并线。对这些“看不懂”2D电子地图的人来说，AR导航的出现或许是一个福音。
数字化上车，是近些年来所有车企都在选择的路线。在数字化下，车联网的应用，也将车主的用车体验提升了几个档次。并且，新的技术还催生了新的需求。此前，车载导航的解决方案，就是使用汽车中
美图近日发布了MCPstudio AR创作工具，可以通过3D场景编辑AR贴纸、设计妆容、开发搞怪脸型、创作互动特效大片等。目前该平台也在面向全网招募优质AR效果创作者。事实上，以开放平台搭载创作工具促进内容生态丰富的方法，在Instagram、Snapchat等全球知名社交平台上已有广泛应用。这次美图推出的工具平台也有意要进一步刺激用户活跃度、丰富内容生态。据了解，此前美图旗下所有产品素材都出自内部设计师，而
Phone很快也能化身夜视仪了，你期待吗？新的专利显示，iPhone可能会使用热成像或红外成像来补充常规视觉摄像头，使我们在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果AR。新专利当中，苹果表示，涉及图
9月2日消息，据国外媒体报道，游戏开发商Niantic周一宣布，与多家运营商组建全球级AR（增强现实）体验5G联盟。Niantic第一批联盟成员包括德国电信、EE、Globe Telecom、Orange、SK Telecom、软银、Verizon等等。Niantic表示，5G技术的极低时延、网络切片和边缘运算等特性，都有益于AR体验，所以希望通过组成联盟来加速发展。Niantic于2015年8月份从谷歌脱离，成为一家独立游戏公司，该公司曾获网易投资。Niantic开发的
货拉拉拉货节一直是货拉拉的重头戏。每年国庆节、“双十一”临近，消费领域的货运需求都会快速增长，经常出现运力紧张、货品爆仓等难题。为了迎战“金九银十”的货运旺季，货拉拉储备了充沛的运力，多种车型及海量司机即时智能调度，为个人、商户及企业提供高效的物流解决方案。 货拉拉拉货节是为货拉拉司机师傅和用户朋友举办的一场精彩纷呈的“货运趴”。货拉拉拉货节已经走过了3个年头。去年为了筹备货拉拉拉货节，货拉拉还专门
为了提高货拉拉司机的交通安全意识、增强司机反诈骗知识以及日常防范刑侦案件发生， 7 月 30 日下午，货拉拉北京分公司邀请了北京市公安局刑侦总部十支队中队长苏兴博、北京市刑侦总队三支队（侵财案件支队）三中队副中队长康虎、朝阳交通支队机场交通大队安监民警田军为货拉拉 70 名新加入司机开展“司机驾驶安全、反诈教育、刑侦案件讲解”联合培训大会，提升货拉拉司机的交通安全意识和法治意识。培训会上，苏警官对参会的货拉?
“互联网+物流”行业的兴起和发展，给许多人的职业生涯提供了一条新的出路。来自深圳的赵伟便受益于这个行业的发展，在他面对生活的低谷时，是货拉拉重新让他看到了希望，在货拉拉拉货赚钱给了他东山再起的可能。在深圳的前8年里，赵伟努力研究芽菜的种植技术，依靠种植芽菜成为闻名深圳郊县的“芽菜王”。然而在2016年，“芽菜王”突然发现自己的芽菜无人问津，面对大量积压的芽菜，赵伟决定另谋生计，重新出发。他研究了市面上所
“需要立刻进行化疗!”听到这个消息，曾获“优秀士兵”称号、赴边疆执行任务退伍士兵陈军(化名)恍如晴天霹雳，一时间没站稳，抱着脑袋蹲了下去，脑..
极客大疆的初心提起大疆创新，这家无人机领域的头号玩家，似乎从起步就被外界戴上了“极客”的帽子。不同于最初无人机市场卖模型、赚快钱的商业模..
北京时间 9 月 24 日，亚太新兴市场中领先的超大规模数据中心解决方案提供商秦淮数据已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺..
[中国，上海，2020年9月24日] 在2019华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2020)上，华为面向企业市场正式发布自动驾驶网络Autonomous Driving Network(..
OKEx投研| “破而后立”迎反弹，重点关注10530一线阻力文章摘要：小级别量价、MACD双双出现底背离引发反弹，但短期下跌格局没有破坏，不要急于对反..
今天，蚂蚁集团CEO胡晓明在外滩大会上表示“飞机不该拼飞得多高，而是拼飞得多低”。如何通过科技让金融变得更普惠是蚂蚁一直在思考的问题。..
民间有俗语“十五的月亮十六圆”，今年的中秋月亮也将在十六（10月2日）当天迎来最圆的时刻。天文专家表示，今年中秋月“十五的月亮十六圆”，最圆..
继陈坤、郑爽、周杰伦先后进驻后，快手再次加快了布局泛娱乐的脚步。9 月 22 日，孟美岐、吴宣仪、程潇等明星以“快手首席体验官”的新身份亮相。..
天眼查信息显示，映客互娱成立新公司湖南曲别针网络科技有限公司，注册资本 200 万元，法定代表人奉婷。湖南映客互娱网络信息有限公司持有该公司1..
天眼查网站显示，湖南曲别针网络科技有限公司在9月21日成立，注册资本 200 万人民币，法定代表人为奉婷，公司经营范围：工程和技术研究和试验发展..
2020年9月25日，在这天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还得继续等待早上的更新，每天都会有三个蚂蚁庄园小课堂的问题奉上，所以请大家耐心等待9..
第 15 届深圳物博会期间，货拉拉发布了“AR识货”和“安心拉”两项自研新成果。其中，“AR识货”功能是货拉拉运用增强现实和深度学习识别技术打造..
最近，@罗拉密码 在抖音直播带货领域表现得十分抢眼。上周一场直播GMV就达到了 3000 万+，成功闯进了抖音直播带货周榜前三。除了罗拉密码，之前我..
消息人士称，尽管韩国 PUBG 公司宣布接手印度市场的手游运营，但短时间内仍无法让《PUBG Mobile》重返应用商店。Inside Sport 试图联系印度电子信..
国内不少消费者心心念的全新奥迪A3L，也终于现身了。日前，我们于工信部官网，获取了全新奥迪A3L的新车申报信息。同此前预测的一样，全新奥迪A3L的..
近日，以“鲜见不凡 未来可期”为主题的奥马冰箱战略发布会在线上召开，奥马冰箱面向全球发布了AI语音物联网系列全新旗舰机——鲜见S550。作为冰箱..
在HUAWEI CONNECT 2020期间， “全场景智能联接，加速行业数字化转型”峰会召开，华为宣布以“智能IP网络”全面升级智能IP网络解决方案，重构硬件..
今年9月份，中兴率先量产商用屏下摄像头，首发机型为中兴AXON 20 5G，起售价为2198元（6GB+128GB）。几乎在同一时期，小米宣布了自家的第三代屏下..
在上海举办的HUAWEI CONNECT 2020期间，华为宣布全面升级面向企业领域的智简全光网解决方案，发布适配企业园区Wi-Fi 6高速回传场景的智能光终端“..
24日，在上海外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明表示，作为一家科技公司，蚂蚁集团一直希望用科技的力量去革新金融的生产力。对于备受关注的科技、创新..