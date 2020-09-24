货拉拉公布自研技术“AR识货” 手机就可完成货物体积测量

“互联网+物流”行业的兴起和发展，给许多人的职业生涯提供了一条新的出路。来自深圳的赵伟便受益于这个行业的发展，在他面对生活的低谷时，是货拉拉重新让他看到了希望，在货拉拉拉货赚钱给了他东山再起的可能。在深圳的前8年里，赵伟努力研究芽菜的种植技术，依靠种植芽菜成为闻名深圳郊县的“芽菜王”。然而在2016年，“芽菜王”突然发现自己的芽菜无人问津，面对大量积压的芽菜，赵伟决定另谋生计，重新出发。他研究了市面上所