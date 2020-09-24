国内首个智能理财AI“支小宝”亮相外滩大会：听对话超70%观众以为是真人

2020 年在受到公共卫生事件的冲击下，有的人因为没有储蓄，生活变得苦恼不已，但是也有人因为一直有着理财的习惯，依旧活得滋润，这让大家深刻地认识到理财的重要性和必要性。别以为理财这件事，只有等年纪大了，或者有钱了才需要学习，其实即便刚毕业，年轻人也都应培养理财观念。 许多人在毕业前只需烦恼买什么衣服，但是毕业后，到外地去打拼工作了，就要立刻烦恼「衣食住行」这四座大山，于是刚毕业就很快变成了月光族。如果?