国内首个智能理财AI“支小宝”亮相外滩大会：听对话超70%观众以为是真人

9 月 24 日，智能理财AI“支小宝”和蚂蚁集团财富事业群首席技术官邓宏在外滩大会进行了一场类似“图灵测试”的实验，现场超半数人认为，“比较像真人”。据介绍，支小宝升级后，用户和它的对话数比起此前提高150%，主动提问的比例也提高了100%，但距离像个真人那样准确理解人们的想法，还有不小距离。邓宏表示，“AI背后是支付宝理财智库多位专家和机构的投研智慧，还将不断驯化和迭代。”
9 月 24 日，智能理财AI“支小宝”和蚂蚁集团财富事业群首席技术官邓宏在外滩大会进行了一场类似“图灵测试”的实验，现场超半数人认为，“比较像真人”。据介绍，支小宝升级后，用户和它的对话数比起此前提高150%，主动提问的比例也提高了100%，但距离像个真人那样准确理解人们的想法，还有不小距离。邓宏表示，“AI背后是支付宝理财智库多位专家和机构的投研智慧，还将不断驯化和迭代。”
最近很多人说钱不好赚，日子过不下去。千聊富妈想告诉大家：“人生在世总会遇到很多困难，坚持努力便是春天！”接下来她们一起来看下千聊富家学员蓝天的励志路程吧。 蓝天目前在广东东莞的一家小型港企从事生产管理工作，有一个疼爱她的老公还有一对可爱的儿女，幸福的家庭是支持她不断学习的动力。 蓝天一直坚信“知识改变命运”，所以她也十分重视子女的教育。可是现在一所好的学校一学期的学费都要1w 起步，更别提现在热火朝天
叮铃铃，叮铃铃……“喂，你好，您的证书已被CA机构吊销……”What！近期，像这样的电话，天威诚信工作人员一天得打好几通，这究竟是怎么一回事？证书好好的怎么会被吊销呢？什么是证书吊销？证书吊销是指已经签发的证书从签发机构处注销。证书吊销后将失去加密效果，浏览器不再信任该证书。证书吊销后会出现什么情况?浏览器会提示“此网站出具的安全证书已过期”，同时在浏览器的地址栏也没有安全锁，https链接也会被划上了一条斜
电动牙刷已经不是什么稀奇的产品，随着国人对口腔的重视，电动牙刷的科普度越来越大，电动牙刷型号非常多，今天特地挑选两款个人觉得非常不错的电动牙刷品牌对比，国产好评度99.99%BYCOO和国际大牌欧乐B。价格、核心参数对比BYCOO H9：得分96分欧乐B P4000：得分90分这两款电动的价格都差不多，目前在某宝上，BYCOO H9券后价格在294元，而欧乐B p4000的价格则为349元，价格上H9更有优势。而电动牙刷最需要关心的核心参数则是机芯型
在人类发展的历史长河中，社会数据的产生经历了一个从量到质的飞跃，从未有任何一个时期出现过如今天一般的海量数据，隐私的概念和范围不断溢出，并在大数据时代呈现数据化、价值化的新特征。相较于互联网发展初期仅通过cookies搜集数据的方法，大数据时代电子产品的应用让我们的姓名、年龄、性别、家庭成员、教育程度、就业情况、收入水平等一切个人信息都已数据化，可在网络被搜寻，被相关利益者记录、分析，从中挖掘价值。隐私?
9 月 11 日，由欧赛斯主办的超级品牌日峰会在上海虹桥锦江大酒店举办。欧赛斯创始人兼CEO何支涛以“欧赛斯带你解读超级品牌引擎背后的强大力量”为题发表了演讲。（欧赛斯何总作主题演讲）超竞争时代 未来的竞争是品牌的竞争何支涛认为，超竞争时代，品牌成为企业的基本生存手段。因为增长动能的根本变化，核心稀缺资源的彻底重构，目前的中国已经进入了一个超竞争的时代，在这个时代里面，货架上不缺产品，各个行业都是供大于求的
随着经济的发展，人们理财观念的提高，有很多人开始选择投资理财，但是由于都是新手大多是盲目理财。其实，这样投资风险会很大，那么，我们应该怎么选择才能降低风险呢?翼龙贷风险又为什么低呢?首先知道一些最基本的常识，哪一年成立的，总部在哪，宗旨是什么，都提供哪些服务。总不能什么都不知道就乱使用。下面这些就是我们必须知道的，翼龙贷成立于2007年，是国内P2P行业中第一批探索者，总部位于北京。目前已在全国数百个城市?
前段时间，腾讯公布Q2财报，金融科技及企业服务业务收入同比增长30%至人民币298.62亿元，其中腾讯旗下线上理财平台理财通的资金保有量和用户数同比迅速增长，引起理财投资者广泛关注。而笔者也发现，理财通最近完成了平台的界面升级，相比之前的界面，有哪些变化呢？我们一起来看一下：通过对比可以发现，腾讯理财通升级前的界面，上方分为“余额+、理财、基金、高端理财、股票”五个板块，界面下方主要是理财与基金板块。升级后的
?一场千万粉丝量级、大咖云集的保险知识科普“大课堂”，在支付宝保险直播间有条不紊的进行。单场直播时长均超 8 小时，3、 4 个主播轮番上阵，如此高负荷的工作强度，在支付宝理财直播专区的某个直播间，已经连续上演 5 天。直播间的保险主播们都在尽做大努力，一一解答直播间用户提出的疑问。“ 70 岁老人还买保险吗?”“日常咳嗽发烧可以报销吗”某一保险直播间虽已结束直播，主播退场，但粉丝交流群内，仍不断有用户私信咨询客
2020 年在受到公共卫生事件的冲击下，有的人因为没有储蓄，生活变得苦恼不已，但是也有人因为一直有着理财的习惯，依旧活得滋润，这让大家深刻地认识到理财的重要性和必要性。别以为理财这件事，只有等年纪大了，或者有钱了才需要学习，其实即便刚毕业，年轻人也都应培养理财观念。 许多人在毕业前只需烦恼买什么衣服，但是毕业后，到外地去打拼工作了，就要立刻烦恼「衣食住行」这四座大山，于是刚毕业就很快变成了月光族。如果?
近日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》（以下简称“报告”）显示，国人资产配置方式正从单一储蓄向理财、证券、基金等多元资产配置转型。《报告》中更是指出，在理财产品的选择上，超九成用户倾向于选择购买基金，仅两成人倾向于自己购买股票。个人投资者如何更好理财成难题这一理财趋势和理财倾向，反映出的是中国居民开始重视理财，但却受理财知识局限，因而大部分人的选择都是优先基金。因为把资金
今天，百度发布了创业二十年首支纪录片《二十度》。据介绍，该纪录片揭秘了百度过去二十年鲜为人知的创业历程和成长故事，，包括百度七剑客在北大资源宾馆的创业故事、与谷歌PK的闪电计划、移动互联网时代的转型启示及AI信仰等。另外，百度官方表示， 20 年，梦想只实现20%，将继续远征。
9月15日“断供”之后，华为手机无法在生产、购买芯片，只能依赖原有库存。但库存能撑多久？据国内媒体报道，在今天举办的华为全联接大会上，华为轮值董事长郭平接受媒体采访时表示，
苹果在今年秋季发布会上公布了Apple Watch Series 6智能手表，这款手表首次支持血氧监测功能，可以在15 秒内完成一次测量，并且将数据保存至健康app内，帮助用户随时关注自身健康问题。
今日凌晨，iPad Air4 正式发布，它除了首发5nm处理器A14 之外，还加入了WiFi6 的支持。小米集团智能硬件部总经理刘新宇借此安利自家的小米WiFi6 路由器。刘新宇表示，iPad Air4 需要WiFi6 路由器搭配才能释放全部潜力，雷总8. 11 发布会上再次强烈推荐的小米AX3600 了解一下。
今日凌晨，iPad Air 4正式发布，它除了首发5nm处理器A14之外，还加入了WiFi 6的支持。小米集团智能硬件部总经理刘新宇借此安利自家的小米WiFi 6路由器。刘新宇表示，iPad Air 4需要WiFi 6路由
近年来，社会非法集资活动猖獗。大案要案频发，发案数、涉案人数、涉案金额屡创新高，给人民群众造成巨大财产损失。面对手段多样的非法集资，消费者要提升风险防范意识，树立正确投资理念，认知非法集资危害，提高自身免疫力，自觉远离非法集资活动，维护社会和家庭的和谐稳定。马上消费金融提醒大家“天下没有免费的午餐”，消费者要准确识别非法集资行为，远离非法集资，守护财产安全。马上消费金融提醒您：如遇以下情形向公众集
【百度首支纪录片】 2020 年是百度创立 20 周年，也是5G商用和AI结合的关键年。创立至今，百度经历了互联网、移动互联网和智能物联网三个时代。在此节点上百度发布了创业二十年首支纪录片《二十度》。
8 月，今年的超长暑假逐渐接近尾声，作为B站内容消费的主体，学生党神兽们眼见就要“归笼”，而在这最后的狂欢期，让我们一起来看看有哪些UP主抓住了夏天的尾巴脱颖而出了吧。
9月8日消息，papi酱产后复出登上微博热搜。因怀孕生娃，papi酱在沉寂7个月之后在微博发布了首支短视频，正式宣布复出。据微博视频官方统计，该视频发布后迅速突破千万播放量，当前播放量已经达
8月，快手土潮乐库项目获2021年德国设计奖（German Design Award 2021），快手也成为该奖项历史上首个获得活动（Event）组别金奖的中国参赛方。同时，快手土潮乐库还在七夕当日发布了第二支单曲《谁共我流浪》。Beyond御用词人刘卓辉和快手音乐人阿梨粤的潮流演绎，让传统粤音重新走红全网。德国设计奖由德国设计委员会(German Design Council)授予主办。奖项由德国设计委员会推荐提名，被提名作品多数都为国际设计大奖获奖作品，?
DNF的苦难之境Ⅱ中是有一个地下城是叫悬空城的，很多玩家还不清楚其中的悬空城的boss花郎道怎么打，下面就来为大家详细的介绍一下打法攻略。..
黑土地里有黄金，稻花香里说丰年。经过一年的辛勤劳作，全国各地迎来硕果累累、粮食满仓。 9 月 22 日上午 9 时，以“黑土粮仓庆丰收 大美龙江迎小..
9月24日消息，在“外滩大会”上，蚂蚁集团第一次全面展示了智能理赔技术“理赔大脑”。运行数据显示，“理赔大脑”能识别最多107种医疗、理赔凭证..
相比于格力空调，格力手机的销量表现并不突出，但似乎格力仍没有放弃手机业务的意思。日前，格力公布了一项手机外观设计专利，名为“带有感知器图..
9月24日消息，首届“外滩大会”今天正式开幕，而据天眼查专业版数据显示，我国目前有近12万家企业名称或经营范围同时包含“金融”和“科技”，且状..
9月24日消息，日前，在第15届中国（深圳）国际物流与供应链博览会（以下简称“物博会”）上，货拉拉自研的两项新技术“AR识货”和车联网（IoT）设..
9月24日，国内权威的数据分析机构艾瑞咨询发布了《2020年中国数字新商业发展洞察报告》(以下简称“报告”)，报告显示:聚焦以数字商业SaaS工具为核..
虽然现在物质条件好了，但生活节奏却越来越快，工作和生活上的压力让很多人体力透支，出现了腰酸背痛、疲惫无力，长期处于亚健康状态。按摩是用手..
电动牙刷作为近两年的新生产物，主要抓住了用户刷牙难题这一卖点，出现初期就受到了用户的追捧。有市场那么肯定就会有竞争对手，并且因为今年疫情..
传统营销以漏斗方式争夺公域流量，投钱抢流量做转化，再投钱再抢流量再转化，钱没了，投放断了，转化也没了。对此，企业越来越没耐心，消费者也越..
王者荣耀在S21赛季开启了时空之境，在时空之境中可以获得一些年度的限定皮肤，很多玩家还不清楚时空之境的入口在哪，下面就来为大家详细的介绍一下..
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近几日由佟大为、郑秀文、蔡卓妍、林嘉华等人主演的悬疑电影《圣何塞谋杀案》将于 2020 年 10 月 4 日上映。其故事的主要内容讲述的是在环境优美的..
12 年来，GMIC不断为大家探索最新最前沿的内容。GMIC 大会曾把会议落地到 9 个国家，吸引了全世界 70 多个国家科技、商业、科学、投资等相关领域的..
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2020 年 9 月 21 日，中国，深圳——OPPO今日正式宣布成为 2020 英雄联盟全球总决赛(S10)的战略合作伙伴，将推出OPPO Find X2 英雄联盟S10 定制版..
9 月 23 日下午 2 点，在北京 798 机遇空间的发布会现场现身了 2 台特殊的PC主机，几乎瞬间吸引了在场所有人群的目光!到底是什么样的主机能有如此..
有些人总说想来一场说走就走的旅行，但迫于生活的各种问题，说走就走几乎不可能。上班族要考虑时间，不用上班的要考虑经济，总是有各种各样的问题..