蔚来：用户累计行驶里程超10亿公里

今日，蔚来官方宣布，蔚来用户累计行驶里程超 10 亿公里，覆盖包括港澳台在内的344个城市，累计贡献碳减排超6.6万吨。
今日，蔚来官方宣布，蔚来用户累计行驶里程超 10 亿公里，覆盖包括港澳台在内的344个城市，累计贡献碳减排超6.6万吨。
2013年前后，我国新能源汽车大规模推广应用，并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命，2020年前后国内动力电池将进入报废高峰期。据国内媒体报道，湖南省长沙市交通集团
9月18日消息，上交所科创板对外发布吉利汽车问询回复，吉利汽车就六方面27个问题进行了回复。在回复中，吉利汽车表示，公司具备很强的科技属性，在新能源汽车发展上已储备多条技术路线，公司正在研发第二代HEV系统，目标节油率将达45%，比肩日本车企的相关指标。吉利汽车与沃尔沃之间不存在同业竞争关系。公告指出，现有产品方面，公司车型产品应用自主掌握的三合一驱动系统（电机、电控、减速 器），机械效率达到行业
9月10日消息，据国外媒体报道，同燃油汽车相比，电动汽车有更高的保值率，作为走在行业前列的厂商，特斯拉电动汽车的保值率在行业内也处于领先水平。最新的调查显示，在国内市场上，特斯拉Model X 75D是保值率最高的新能源汽车，明显高于其他车型。从外媒的报道来看，对新能源汽车保值状况的调查，涵盖了纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车。调查结果显示，在新能源汽车中，在转给二手车主时，特斯拉Mo
9月8日消息，比亚迪公布了2020年8月销量快报，报告显示，比亚迪8月销量共计36782辆，去年同期为36009辆；今年累计销量共计226,792 辆，去年同期为295,066辆，同比下滑23.14%。其中，新能源汽车8月销量为15283辆，去年同期为16719辆；今年累计销量为91,060辆，去年同期为178,939辆，同比下滑49.11%。
早在2009年，“汽车下乡”这一惠农政策被首次提出。在这十几年中，通过减免排量税等优惠政策，让参与汽车下乡购车活动的消费者，切实享受到了优惠。而今，有着更多的优惠政策支持的
近日，蔚来创始人李斌在汽车新商业地理节目中表示，蔚来汽车在中国市场的平均价格要比特斯拉贵 10 万元，而且从不打折扣。成立至今，蔚来汽车的销量已经超过了 5 万辆，他表示，蔚来起初定位高端市场在现在看来无疑是正确的。
9 月 8 日，蔚来创始人李斌在汽车新商业地理节目中表示，特斯拉是一家优秀的汽车企业，但蔚来汽车追赶特斯拉并没有想象的那么不可逾越。李斌认为，只要设定一个目标，持续地投入，是可以达到特斯拉同样的成就的。李斌称，蔚来给自己设定了一个更高的目标。特斯拉从成立到量产交付models用了 9 年的时间，而蔚仅用了 3 年，就完成了从 1 万辆销量到 2 万辆销量到 5 万辆销量这样的成绩。
与燃油车相比，新能源车的置换周期明显更短。统计数据显示，86%的新能源车在 5 年内就被置换掉，其中近半新能源车开1- 3 年就被卖掉，31%的新能源车在3- 5 年内被卖掉，9%的新能源车不到 1 年就被卖掉。
9月19日消息，据外媒报道，蔚来汽车已经同意赎回蔚来(安徽)控股公司的8.6%股权，后者是蔚来中国的法人实体。9月16日，蔚来汽车与股东之一合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）（下称建恒新能源基金）签署协议，NIO Nextev赎回该基金目前持有的蔚来中国50%股权，相当于蔚来中国8.6％股权。蔚来汽车回购股权的总对价为5.115亿元人民币，包含建恒新能源基金已实际支付的增资款项以及按年利率10％计提的按比例?
9月1日消息，近日，由中国汽车流通协会指导，二手车在线拍卖平台天天拍车发布了最新的《8月二手车在线拍卖报告》（以下简称“报告”）。报告发布了新能源车3年保值率榜单，其中特斯拉及日系新能源车保值率较高。其中，纯电动新能源车3年保值率TOP3分别是：特斯拉MODEL S（进口）、荣威i6、比亚迪秦。油电混合新能源车3年保值率TOP3则被日系车包揽，它们分别是：丰田卡罗拉双擎E+、丰田雷凌双擎E+、本田雅阁锐混动。由?
“熬过了寒冬腊月，就是春暖花开”。这句话对现在的蔚来汽车来说，着实是相当应景的。前段时间，蔚来汽车正式发布BaaS电池租赁服务，开创性的推出了购车“车电分离”的模
9月8日，在汽车新商业地理节目直播中，蔚来汽车董事长兼CEO李斌表示，蔚来现在的平均售价比特斯拉贵10万，而且从来不打折扣。考虑到税收、用户等优势，还有低端市场竞争太激烈，蔚来当初走了高端
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北汽EX360纯电动车，在自燃后还发生了爆炸事故，
蔚来汽车今天宣布，公司开始发行7500万股美国存托股票(ADS)，每股ADS代表1股A类普通股。蔚来汽车打算授予承销商超额配售权，在30天内额外至多购买1125万股ADS。摩根士丹利、中金证券(香港)有限公司、美国银行证券公司担任承销商。蔚来汽车计划利用此次发行ADS的净收入来增加蔚来中国的股本和所有权，回购蔚来中国特定少数股东所持有的股权，以及投资自动驾驶技术的研发、全球市场开发以及一般企业用?
在不少消费者的严重，可能会觉得，因为电池的存在，新能源车型可能会更容易出现起火事故，整车安全性不如传统燃油车。不过，在大数据的监控下，却带来了让人出乎意料的答案。据媒体报道，9月
据北京市小客车指标调控管理办公室网站消息，经审核，截至 2020 年 8 月 8 日 24 时，普通小客车指标申请个人共有 3487665 个有效编码、单位共有 67383 家;新能源小客车指标申请个人共有 467233 个有效编码、单位共有 11064 家。
目前，蔚来、理想、小鹏均已在美国上市。作为三大造车新势力之一，蔚来是国内最早布局换电站的车企之一，其通过快速换电的方式以弥补插电时间长的问题。据媒体报道，在近日举行的2020中国汽车
今日，蔚来汽车公布数据称， 8 月交付 3965 辆汽车，同比增长104.1%，包括 2840 辆ES6、 1125 辆ES8。 2020 年，蔚来汽车累计交付 21667 辆汽车，同比增长109.9%。
8月25日消息，据北京市小客车指标调控管理办公室发布的消息，经审核，截至2020年8月8日24时，新能源小客车指标申请个人共有467233个有效编码、单位共有11064家。同时，截至2020年8月8日24时，普通小客车指标申请个人共有3487665个有效编码、单位共有67383家；据悉，本期将配置个人普通小客车指标6366个；配置单位普通小客车指标266个。按照《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》规定，个人和单?
经审核，截至 2020 年 8 月 8 日 24 时，普通小客车指标申请个人共有 3487665 个有效编码、单位共有 67383 家；新能源小客车指标申请个人共有 467233 个有效编码、单位共有 11064 家。本期将配置个人普通小客车指标 6366 个；配置单位普通小客车指标 266 个。
B站（哔哩哔哩，bilibili）在今年走进了更多人的视野。但你知道，网络上还存在一个D站（嘀哩嘀哩，dilidili）吗？前段时间，因认为dilidili商标与..
9月23日，特斯拉“电池日”活动之后，一篇名为《光环之下的暗斑：揭秘特斯拉中国的权力围城》的文章已发热议。文章中提到，在过去两年时..
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最近许多兄弟问我网站 301 有什么注意事项，应该怎样正确做301、本篇内容本着实战的原则、给大家讲解一下!..