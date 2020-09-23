蔚来：用户累计行驶里程超10亿公里

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蔚来：用户累计行驶里程超10亿公里

2020-09-23 15:46 · 稿源：站长之家

今日，蔚来官方宣布，蔚来用户累计行驶里程超 10 亿公里，覆盖包括港澳台在内的344个城市，累计贡献碳减排超6.6万吨。

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