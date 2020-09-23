小米将于9月28日推出小米电视大师至尊纪念版

今日，小米电视宣布，将于 9 月 28 日推出小米电视大师至尊纪念版。据介绍，这款电视将采用8K屏幕。
今日，小米电视宣布，将于 9 月 28 日推出小米电视大师至尊纪念版。据介绍，这款电视将采用8K屏幕。
在小米十周年雷军公开演讲活动上，小米10至尊纪念版正式发布，起售价5299元（8GB+128GB）。作为年度旗舰，小米10至尊纪念版拥有旗舰级配置，它搭载LPDDR5内存及UFS 3.1闪存，最高提供16GB内存
8月11日，小米10至尊纪念版正式发布，在拍照方面拥有拥有小米变焦最远的潜望式超长焦镜头，高达120倍；定制主摄采用了行业中少有的1/1.32英寸型超大底、超大像素传感器，首次实现了硬件双原生IS
小米不造汽车，但可以用手机遥控汽车。近日，小米官方改装了一台汽车，可通过小米10至尊纪念版 5G SA网络远程遥控，即使两者相隔千里，也能实时操控，与职业车手竞速。据悉，在5G SA低延迟
在手机拍照上，小米8月份推出的小米10至尊纪念版终于凭实力登顶世界第一，130分的总成绩拿下了DXOMark的冠军，现在这一版固件终于推送了。手持小米10至尊纪念版的用户已经有人收到了MIUI V12.
这是屏下相机的最完美解决方案！今日，雷军在个人公众号晒出一段“魔改”小米10至尊纪念版的视频，最大惊喜来自于：前置摄相机消失了，实现了完美的真全面屏！而且不是通过升降结构
【TechWeb】8月23日消息，小米10至尊纪念版拿下DXOMARK总分第一名，雷军在个人微博表示，“当我知道这个消息的瞬间，还是非常激动。这是小米同学们经过三年打拼，海量研发成本投入后，第二次登顶。”根据DXO的评价，小米10纪念至尊版的拍照子项评分为142，视频子项评分为106，总分130。去年11月，小米曾凭借首发1亿像素的小米9 CC Pro首次拿下DXO第一。性能配置上，小米10至尊纪念版搭载120倍超长焦镜头，采用120Hz原生10bit专业原
9月5日消息，微博CEO王高飞秀出了小米10至尊纪念版样张。小米10至尊纪念版拥有迄今为止最强悍的手机影像，支持高达120倍变焦，连续放大之后还能看清楚对方的身材，对于小米10至尊纪念版的成像
小米系的硬件很发烧，跑分强大，拍照虽然也在进步，只是还没有达到顶级水平。前不久发布的小米10至尊纪念版上，小米拿下了第一，这不是小米第一个DXO第一，但是最重要的一次。大家都直到DXO评
8月29日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军介绍，小米10至尊纪念版现货发售。小米商城显示，小米10至尊纪念版现货开售，起售价5299元。需要注意的是，小米10至尊纪念版陶瓷黑、亮银
小米10至尊纪念版和Redmi K30至尊版作为小米10周年大会推出的新品，小米10至尊纪念版首销就在10分钟内销售额突破4亿元，可见其受欢迎程度。不过，这两款新机发布之后，海外的米粉也异常关注，
8月29日消息，沈义人（微博ID：@自信的眉毛）换上新手机小米10至尊纪念版。沈义人盛赞MIUI 12，表示MIUI 12这代的表现一改前几代的顽疾，整体基础性能表现优化的不错、动效也优秀、操作交互逻
8月26日晚，小米产业投资部合伙人潘九堂指出，小米10至尊纪念版相机主摄是小米和豪威深度定制、联合创新的成果，类似苹果和供应商间携手创新。小米10至尊纪念版相机DXO全球第一，让豪威重回顶
9月17日，小米公司产品总监王腾在微博上分享了一个喜讯——上市刚满月的小米10至尊纪念版已经在京东、天猫双平台5000元以上高端手机的销量排行中排名第一。8.11小米10周年大会上，雷
8月24日消息，小米10至尊纪念版将于8月25日上午10点再次发售，起售价5299元（8GB+128GB），有陶瓷黑、亮银、透明三种配色。值得注意的是，小米10至尊纪念版在第三方平台加价销售。以某卖家为例
8月11日，带来了一款Redmi K30至尊纪念版，搭载天玑1000+ 5G处理器，售价1999元起，重回9年前小米一代的价位。K30至尊纪念版补齐了K30 Pro高刷新率的遗憾，配备6.67英寸AMOLED屏，支持120Hz高
9月1日下午，小米电视官方微博放出预热称，新品小米电视音箱影院版将于明天（9月2日）与大家见面。官方微博写到：“声临其境，让影院级音质充溢家的每个角落。小米电视音箱影院版新品，9
8月11日的小米10周年大会上，K30至尊纪念版以1999元的价格问世，让米粉重燃激情。价格极具吸引力，也让K30至尊纪念版一票难求，为此红米总裁卢伟冰今晚向米粉致歉，并将8+512GB版改为全款预售。
9月1日消息，因Redmi K30至尊纪念版每轮发售都瞬间抢购一空，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰宣布，Redmi K30至尊纪念版今天上午10点开启全款预售，14天内发货。卢伟冰指出，虽然R
日前，小米开启了今年的“小米家装节”活动，9月16日是“小米家装节”的电视特惠专享日，4款小米电视降价，最高降幅400元。活动仅限今天，具体来说：小米全面屏电视65英
小米电视在高端路线上“一去不复返了”。8月11日的十周年演讲发布会上，小米带来了全球首款量产的透明OLED电视——小米透明电视，售价49999元。这一价格也创造了小米电视
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