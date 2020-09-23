小米将于9月28日推出小米电视大师至尊纪念版

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小米将于9月28日推出小米电视大师至尊纪念版

2020-09-23 10:40 · 稿源：站长之家

今日，小米电视宣布，将于 9 月 28 日推出小米电视大师至尊纪念版。据介绍，这款电视将采用8K屏幕。

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