韵达股份：拟使用不超5亿美元开展外汇套期保值业务

今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
8月24日消息，韵达股份对外发布公告称，为进一步拓宽韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，盘活存量资产，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司发展需要，经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，公司拟以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。公告内容显示，上?
申通发布2020年8月经营简报，8月实现快递服务业务收入16.61亿元，同比下滑10.95%；完成业务量7.88亿票，同比增长16.74%；快递服务单票收入2.11元，同比下滑23.55%。由已披露的报告显示，圆通、韵达、申通和顺丰8月的单票收入同比下滑均超20%。简报显示，圆通速递快递产品收入为22.83亿元，同比增长9.48%；业务完成量10.84亿票，同比增长41.39%；快递产品单票收入2.11元，同比降22.57%。韵达8月快递服务营
韵达控股发布2020年8月快递服务主要经营指标快报，报告显示，韵达8月快递服务营收27.12亿元，同比增长1.69%；完成业务量12.82亿票，同比增长53.90%；快递服务单票收入为2.12元，同比下滑33.75%。报告显示，8月公司完成快递业务量同比增长53.90%，主要系：电商经济的 持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素。而快递服务单票收入同比下降 33.75%，主要系：（1）公司持续推进货品结构优化，快递单票重量下降
自今年2月以来，得益于全国高速公路免收过路费、油价下跌、快递公司自动化设备的广泛应用等因素，快递单票价格持续走低。快递行业战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降
据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份，仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。
9 月 21 日消息，圆通速递发布公告称，公 司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”） 及实际控制人喻会蛟、张小娟（以下合称“转让方”）向阿里巴巴集团内企业阿 里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”或“受让方”）协议 转让其所持公司股份 379，179，681 股已于 2020 年 9 月 18 日完成过户登记。
DoNews 9月10日消息（记者 丁凡）天眼查APP显示，近日，德邦物流股份有限公司新增“邦鲜达”商标信息，状态为商标申请中，申请日期为2020年8月11日，国际分类包括运输贮藏、网站服务、科学仪器。德邦物流股份有限公司，成立于2009年8月，注册资本为9.6亿人民币，法定代表人为崔维星，经营范围包括普通货运，仓储，人力装卸搬运，货运代理，货物运输信息咨询，商务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询等。天眼查APP十大股东信息显示，
路透社报道称，有消息人士透露阿里巴巴正与圆通快递集团创始人进行谈判，以增持圆通快递股份，成为圆通最大股东。对此，阿里官方的回应是：假消息。
随着中国智能制造的飞速发展，越来越多的企业开始广泛应用自动化设备。 2020 年 8 月，全国生猪养殖龙头企业——牧原食品股份有限公司（以下简称”牧原股份”）经过综合考察评估找到大学仕，在平台上发布了“猪头自动化抓取设备”需求，寻找合适设备商，计划进一步提升生猪养殖屠宰的自动化水平。据了解，牧原股份是牧原集团旗下子公司，于 2014 年 1 月上市（股票代码sz002714），市值超过 2500 亿元。牧原集团始建于 1992 年，总
圆通速递发布公告称，公 司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”） 及实际控制人喻会蛟、张小娟（以下合称“转让方”）向阿里巴巴集团内企业阿 里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”或“受让方”）协议 转让其所持公司股份 379,179,681 股已于 2020 年 9 月 18 日完成过户登记。蛟龙集团、喻会蛟、张小娟与阿里网络于 2020 年 9 月 1 日签署《股份转让?
7 月 27 日，财富中文网发布了 2020 年《财富》中国 500 强排行榜，考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。大学仕平台的优质需方企业——通威股份有限公司（以下简称通威股份）荣列榜单，再次获得具有国际公信力的权威认可。通威股份由通威集团控股，是以农业、新能源双主业为核心的大型民营科技型上市公司。公司现拥有遍布全国及海外的 200 余家分、子公司，员工近 3 万人，年饲料生产能力超过 1000 万吨、?
据彭博社报道，知情人士称，特朗普政府已经要求游戏公司提供涉及腾讯的数据安全协议的信息。美国外国投资委员会(CFIUS)已经向Epic Games、Riot Games以及其他游戏公司发去信函，询问他们处理美国人个人数据的安全协议。腾讯已全资收购Riot Games，并持有40%的Epic Games股份。这些公司的代表尚未置评。美国财政部不予置评。
据金固股份汽车超人门店业务负责人透露，金固股份汽车超人门店业绩在一二季度表现亮眼，多家门店客流量及经营业绩均已经超过疫情前水平，创下历史新高。预期该业务板块即将进入业绩拐点，由投入期进入快速增长盈利期。金固股份称，公司进行战略转型，逐步从汽车零部件制造业务为主转型到汽车零部件制造业务与汽车后市场业务并重的格局。2018年8月，金固股份公司旗下汽车超人供应链板块与阿里巴巴、康众汽配进行强强联合，重组成立?
【TechWeb】日前，备受关注的我国有线电视网络行业的“全国一网”整合进程再次迎来了一个实质性进展——包括歌华有线、东方明珠、江苏有线、吉视传媒等广电系上市公司纷纷发布对外投资公告，确定将参与组建中国广电网络股份有限公司（以下可简称“广电股份”）。“全国一网”进程加速 广电行业或重新崛起公告显示，此次参与组建“全国一网”股份公司的发起人共有47家，中国广播电视网络有限公司（以下可简称“中国广电”）将是广?
文件披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6. 1 亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。
三言财经8月24日消息，据证监会网站消息，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。
【TechWeb】9月15日消息，特斯拉的原材料供应商、上交所上市公司宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”）发布公告称，该公司决定暂不变更公司名称，依旧保留原公司名称“宁波杉杉股份有限公司”以及英文名称“NINGBO SHANSHAN CO., LTD.”。2020年4月23日，杉杉股份第九届董事会第四十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，拟将公司中文名称变更为“杉杉锂电材料股份有限公
格力电器对外发布公告称，截至2020年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4709万股，占公司截至2020年8月31日总股本的0.78%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为55.05元/股，支付的总金额为26.3亿元（不含交易费用）。公告称，格力电器2020年4月10日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方?
9月2日消息，京东方A发布公告称，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）斥资10.3亿元回购了0.53%公司股份。京东方在公告中表示，它于2020年9月2日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购A股数量为1.81亿股，占公司A股的比例约为0.5338%，占公司总股本的比例约为0.5194%，本次回购最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.54元/股，支付总金额为10.32亿元（含佣?
周末，索尼开启了最新次世代主机Playstation 5(PS5)的首次预购，但由于预定量较大，各个销售渠道基本上秒售罄，甚至在一些平台还被炒到了数十万元..
在这个世界上有六十亿人，一个人一生大约会遇到两千九百二十万人，两个人相遇的概率是十万分之四，相识的概率是千万分之五。那么如果可以加快让你..
今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和..
宝宝对于每个家庭来说都是小天使，是父母希望的所在，就像一颗小种子，未来父母伴随TA共同成长。父母用爱滋养，用爱孕育，这种爱，充满了生命力，..
9月22日，中国联通在京举办主题为“创新，与智慧同行”的品牌焕新发布会，发布会上联通正式推出全新品牌标语“创新，与智慧同行”， 来自国资委、..
9 月 19 日，遥望网络旗下的三位主播：@瑜大公子、@李宣卓 和 @王耀庆 在快手同一天开播。根据壁虎看看快手版的数据显示，@瑜大公子 当日直播GMV达..
2020年9月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题马上又要更新了，每天蚂蚁庄园的问题都会进行更新，那么9月23日的蚂蚁庄园今日答案是什么呢？下面就..
2020年9月22日，vivo首款智能手表vivo WATCH正式发布。vivo WATCH智能手表全系采用精钢表体和陶瓷表圈设计，有氟橡胶表带和Nappa真皮表带供选择。..
今天，苏宁易购开放平台大家电&消费电子商家大会暨双十一启动会开启。据苏宁方面介绍， 2020 年以来，苏宁全面发力开放平台建设，助力平台商家提升..
据外媒MSPoweruser消息，微软日前宣布，Bing桌面版已经提供Bing语音搜索体验。用户可以使用此功能来搜索或提问，并从Bing快速获得音频回复。..
9月22日消息，顺丰控股对外发布公告称，为了促进公司长远发展，实现产业经营和资本经营的良性互动，公司全资子公司顺丰投资签署了《金丰博润（厦门..
9月22日消息，微博“蔚蓝计划”发布《微博平台针对色情低俗类高粉丝账号整治公告》：本阶段，蔚蓝计划针对为吸引眼球，博取流量，发布大量低俗露骨..
9月22日，在丰收节开幕当天，“江西丰收馆”也在拼多多平台同步上线，覆盖江西省地理标志农产品、特色农产品及农副产品总SKU超过1600款，包括上饶..
9月22日消息，在“三店一体高峰论坛”上，微盟智慧餐饮总裁白昱发表演讲称，三店一体将有效解决目前餐企数据分散、多系统独立运营无法形成合力等问..
9月22日消息，360数科首届技术开放日今天召开，首次对外解析360数科技术实力，以智能获客、智能风控、智能语音机器人、安全技术、基础架构、数据开..
4 年前的上海CBME国际婴童展，带着一众育儿KOL初次直播的刘楠，展露出在直播方面的带货天分——当天卖爆的奶瓶创下了新的销售记录。..
据外媒报道，网络迷因icon人物Longcat于周日去世，享年 18 岁。据悉，这只喵星人以其史诗般的长度并由此在网络引发的各种PS而出名。据报道，Lon..
iPhone12 系列产品是今年的旗舰手机，它将在 10 月份与我们见面。根据最新的消息来看，未来苹果还将为iPhone引入侧面指纹识别，这或许会进一步提升..
在 NVIDIA GeForce RTX 3090 显卡正式发售两天之后，已经有用户使用加密货币挖矿软件对算力进行了测试。该显卡在 ETH 挖矿中提供了 120-122 MH/s ..
9 月 22 日早些时候，一加方面宣布，一加8T将于 10 月 15 日在北京正式发布!随后，网友们除了关心这款手机外，还在官微下面留言咨询发布会门票事宜..