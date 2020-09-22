韵达股份：拟使用不超5亿美元开展外汇套期保值业务

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韵达股份：拟使用不超5亿美元开展外汇套期保值业务

2020-09-22 21:01 · 稿源：站长之家

今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

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