韵达股份：拟使用不超5亿美元开展外汇套期保值业务

今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份，仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。