天猫超市联合淘鲜达、饿了么等升级战略合作 重点布局小时达服务

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天猫超市联合淘鲜达、饿了么等升级战略合作 重点布局小时达服务

2020-09-22 15:58 · 稿源：站长之家

今日，天猫超市宣布，将联合淘鲜达饿了么与福临门升级战略合作，双方将在全渠道用户运营、品牌营销及供应链等多方面深化合作，重点布局“小时达”服务，在未来 3 年内创造 50 亿交易规模。

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