天猫超市联合淘鲜达、饿了么等升级战略合作 重点布局小时达服务

今日，针对“推出多等 5 分钟功能”的报道，饿了么相关负责人表示，对于提出延长等待时间的方案，饿了么原本想要找到对送餐配送时间要求不高的用户，或者对时效要求不高的非餐商品订单的用户，让他们通过平台提供的会员权益等方式来给骑手争取时间。但后来发现这个需求很临时，并不能区分用户，所以只能把选择权给用户。这些功能目前还没有上线。