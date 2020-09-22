瑞幸回应受到行政处罚：已就相关问题进行全面整改

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瑞幸回应受到行政处罚：已就相关问题进行全面整改

2020-09-22 10:53 · 稿源：站长之家

今日，针对“市场监管总局对瑞幸作出行政处罚”一事，瑞幸咖啡回应称，尊重并坚决执行国家相关部门就此次调查所做出的处罚决定，并已就相关问题进行全面整改。将按照相关法律法规要求，进一步规范经营活动，保障稳定运营。此前，市场监管总局对瑞幸作出行政处罚瑞幸咖啡(中国)有限公司等 45 家涉案公司被处罚共计 6100 万元。 

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