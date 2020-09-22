瑞幸回应受到行政处罚：已就相关问题进行全面整改

今日，针对“市场监管总局对瑞幸作出行政处罚”一事，瑞幸咖啡回应称，尊重并坚决执行国家相关部门就此次调查所做出的处罚决定，并已就相关问题进行全面整改。将按照相关法律法规要求，进一步规范经营活动，保障稳定运营。此前，市场监管总局对瑞幸作出行政处罚瑞幸咖啡(中国)有限公司等 45 家涉案公司被处罚共计 6100 万元。
今日，针对“市场监管总局对瑞幸作出行政处罚”一事，瑞幸咖啡回应称，尊重并坚决执行国家相关部门就此次调查所做出的处罚决定，并已就相关问题进行全面整改。将按照相关法律法规要求，进一步规范经营活动，保障稳定运营。此前，市场监管总局对瑞幸作出行政处罚瑞幸咖啡(中国)有限公司等 45 家涉案公司被处罚共计 6100 万元。
据天眼查显示，瑞幸咖啡（厦门）有限公司发生工商变更，冉浩（监事）从主要人员中退出，新增主要人员李志鹏（监事）。据查阅，瑞幸咖啡（厦门）有限公司成立于 2018 年 2 月，注册资本 3000 万，由瑞幸咖啡（中国）100%控股。
据媒体报道，瑞幸咖啡任命邵孝恒 (Sean Shao) 为独立董事。邵先生为董事会前董事及董事会成立的特别委员会前主席。
瑞幸咖啡官方微博宣布，luckin coffee旗舰店正式入驻拼多多。最新款LINE FRIENDS系列马克杯百亿补贴低至9. 9 元，将于 8 月 25 日 0 点准时开抢。
9月19日消息，瑞幸咖啡宣布任命独立会计师事务所麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein&Pinchuk LLP)为独立审计方，自2020年9月17日起生效。这一任命已经得到瑞幸咖啡审计委员会和董事会的批准。麦楷博平会计师事务所接替的是安永华明律师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP )，后者此前为瑞幸咖啡的独立审计方。今年4月，瑞幸咖啡自曝财务造假，收到广泛关注，相关部门调查显示，瑞幸咖啡境内运营主体及相关管理人员
同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮网红品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons加速拓展门店。连原本不属于咖啡赛道的农夫山泉、可口可乐、维他奶，也纷纷“抢滩”咖啡领域推出相关产品。
瑞幸咖啡造假而被纳斯达克摘牌，也让中国企业在海外的声誉严重受损，但是经过一番内外挣扎，瑞幸咖啡似乎并未元气大伤，如今又恢复了正常营业，股价还出现了上涨。在青岛举行的2020亚布力中国
瑞幸咖啡今日宣布，任命麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein&Pinchuk LLP)为该公司的独立注册会计师事务所，自 2020 年 9 月 17 日起生效。这一任命已得到瑞幸咖啡审计委员会和董事会的批准。麦楷博平会计师事务所接替的是安永华明律师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP )，后者此前为瑞幸咖啡的独立审计方。
如果不是几天前连咖啡的回归推文再一次勾起了人们对这个创立于 2014 年的咖啡品牌的无限追忆，大多数人可能连想都不会想到这个曾经和星巴克、瑞幸一起掰手腕的公司也一度开了 400 多家线下咖啡店，连咖啡靠配送星巴克起家，最终推出自有的咖啡品牌 coffee Box，最终湮灭在和资本赛跑的路上。
谈到瑞幸咖啡，各位应该再熟悉不过了。大家之所以对瑞幸如此熟悉，少不了它推出的各种优惠措施以及铺天盖地的广告营销。
风雨飘摇 5 个月，瑞幸咖啡还活着。这家曾红极一时的明星企业，以自曝财务造假的方式制造了“中概股史上最大丑闻”，如落水狗般黯然退市。令人意外的是，原本被预测要凉透了的瑞幸咖啡，并未就此放弃挣扎求生，反而出现了触底反弹的迹象。
就像国外的茶生意很难做大一样，在国内，咖啡市场创业，总给人不靠谱的感觉。作为互联网咖啡创业的头一波品牌，连咖啡最近两年并不好过，即便7轮融资超4亿元，也不可避免遇到资金问题，后续的不断关店更是让其逐渐消失在大众视野之中。不过，9月3日来自官微的一篇10W+文章，又让连咖啡成为市场关注的焦点。只是，这次连咖啡的“硬重启”依旧是前途未知。消失100多天 连咖啡决定重新站起来瑞幸咖啡的财务造假，不仅让中
今日，国家市场监管总局发文称，今年 4 月，市场监管总局对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸(咖啡)北京有限公司(以下合称瑞幸公司)涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。
9月22日消息，国家市场监管总局官网消息，国家市场监管总局对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司等公司不正当竞争行为作出行政处罚，处罚金额共计6100万元。今年4月，市场监管总局对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸（咖啡）北京有限公司（以下合称瑞幸公司）涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。 经查，2019年4月至12月期间，瑞幸公司为获取竞争优势及交易机会，在多家第三方公司帮助下，虚假提升
今日，财政部宣布完成对瑞幸咖啡公司境内运营主体会计信息质量检查。财政部表示，依据《中华人民共和国会计法》，财政部组织力量，自 5 月 6 日起对瑞幸咖啡公司(Luckin Coffee Inc.)境内 2 家主要运营主体瑞幸咖啡(中国)有限公司和瑞幸咖啡(北京)有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构 23 家。截至目前，检查基本完成。
【瑞幸咖啡虚增收入21. 19亿元】 7 月 31 日，财政部官网发布通报称，财政部完成对瑞幸咖啡公司境内运营主体会计信息质量检查。
据天眼查显示，近日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
【瑞幸咖啡回应被立案调查】据媒体报道，市场监管总局发布消息，对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司等涉嫌不正当竞争立案调查。
近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
7月31日，市场监管总局发布消息，对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司等涉嫌不正当竞争立案调查。对此，瑞幸咖啡工作人员回应称，不会影响门店运营。
8月10日晚间，瑞幸咖啡今日开盘后，股价出现大幅上涨，一度冲到2.6美元左右，相较于2.15美元的开盘价暴涨了超过20％。至截稿时止，瑞幸咖啡股价有所回落，不过目前仍在2.4美元以上，涨幅约15％
秋分即将到来，北方城市可能已经入冬了，但是沿海城市的气温依然在20到30℃之间，天气还是相对炎热一些的。这个季节在沿海城市来说，是一个非常犯..
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随着调查的结束，4月份爆出的瑞幸咖啡业绩造假22亿一事现在有了最终结果了，国家市场监管总局今天公布了行政处罚结果，瑞幸咖啡等45家公司被罚款6..
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【瑞幸咖啡因不正当竞争行为被处罚】据国家市场监管总局网站消息， 市场监管总局对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司等公司不正..
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