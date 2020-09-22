瑞幸回应受到行政处罚：已就相关问题进行全面整改

就像国外的茶生意很难做大一样，在国内，咖啡市场创业，总给人不靠谱的感觉。作为互联网咖啡创业的头一波品牌，连咖啡最近两年并不好过，即便7轮融资超4亿元，也不可避免遇到资金问题，后续的不断关店更是让其逐渐消失在大众视野之中。不过，9月3日来自官微的一篇10W+文章，又让连咖啡成为市场关注的焦点。只是，这次连咖啡的“硬重启”依旧是前途未知。消失100多天 连咖啡决定重新站起来瑞幸咖啡的财务造假，不仅让中