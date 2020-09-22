趣头条2020第二季度财报：净营收14.41亿元 同比增长4.0%

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：今日，趣头条发布了2020第二季度业绩报告。报告显示，2020Q2 趣头条净营收14. 41 亿元人民币，同比增长4.0%。归属于趣头条普通股股东的净亏损为2. 343 亿元人民币( 3320 万美元)， 2019 年第二季度为5. 643 亿元人民币。

其中， 2020 第二季度趣头条，广告和营销收入为13. 781 亿元人民币(1. 951 亿美元)，较 2019 年第二季度的13. 58 亿元人民币增长1.5%。用户促活费用为4. 572 亿元人民币( 6470 万美元)，同比小幅下降1.7%，环比下降9.9%。每DAU每天的用户促活费用为0. 12 元人民币。

此外，财报还显示，2020Q2 趣头条综合平均月活跃用户数(MAU)为1. 365 亿， 2019 年第二季度和 2020 年第一季度分别为1. 193 亿和1. 383 亿。综合平均日活跃用户数(DAU)为 4300 万， 2019 年第二季度和 2020 年第一季度分别为 3870 万和 4560 万。每DAU平均每天花费时间为55. 2 分钟， 2019 年第二季度和 2020 年第一季度分别为60. 0 分钟和62. 4 分钟。

趣头条目前预计， 2020 年第三季度的净营收为11. 3 亿至11. 5 亿元人民币，同比下降18%至20%。