申通：获阿里增持10.35%股份

今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份，仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。
今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份，仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。
继拼多多大战特斯拉之后，申通和京东又搞起来了，果然这些老板天天不睡觉，原来都忙着打嘴炮。
申通发布2020年8月经营简报，8月实现快递服务业务收入16.61亿元，同比下滑10.95%；完成业务量7.88亿票，同比增长16.74%；快递服务单票收入2.11元，同比下滑23.55%。由已披露的报告显示，圆通、韵达、申通和顺丰8月的单票收入同比下滑均超20%。简报显示，圆通速递快递产品收入为22.83亿元，同比增长9.48%；业务完成量10.84亿票，同比增长41.39%；快递产品单票收入2.11元，同比降22.57%。韵达8月快递服务营
自今年2月以来，得益于全国高速公路免收过路费、油价下跌、快递公司自动化设备的广泛应用等因素，快递单票价格持续走低。快递行业战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降
申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
9月11日消息，申通快递日前对外发布公告称，为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司拟以人民币8245.03万元收购西安融亦申通快递有限公司拥有的中转业务资产组。公告内容显示，本次拟收购的标的资产所有权人，享有标的资产完全的处分权，标的资产范围内并无第三方所有的固定资产、存货、权益和其他资产存在。双方同意，乙方将交易价款支付至甲方书面指定的开户人为甲方的
沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。
小蛮驴是阿里巴巴达摩院推出的第一款末端物流机器人，目标是提供最后三公里配送，为用户打造更智能的收件体验。据阿里云称，此“驴”其集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，大脑应急反应速度达到人类 7 倍。
阿里在近日开始内测网盘服务，不过官方称之为是个人云服务，这个服务和目前的百度网盘十分相似，因此被大家作为对比。阿里云网盘是免费的吗，开通会员的收费标准是什么样打呢，这里我们就来看下阿里网盘的会员价格。
据晚点LatePost消息，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。
阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受包括凤凰网科技等的媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。此前，有媒体报道称阿里云正在内测一款“阿里云网盘”产品，用户无需登录即可在线预览或下载。其中，免费用户拥有1TB的免费存储空间、会员拥有6TB的存储空间，下载速度最高可达10MB/s张建锋今日回应称，我们做的不是一个网盘产品，我们的梦想和愿
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，阿里云已经进入2.0版本，由“飞天云平台”和数字原生操作系统共同组成的复合型平台。张建锋介绍，数字原生操作系统包括“云钉一体”和“云端一体”两个方面。其中，云钉一体为应用开发提供一个移动化、数据化、智能化的平台；云端一体，包括IT端、IoT端，以及其他端来组成的边缘计算等，来组成新的云端一体。张建锋说，数字原生操作系
不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
9月17日，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。
近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?
阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?
9月18日消息，据晚点 LatePost报道，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前，阿里的游戏自研业务负责人詹钟晖（花名叮当）职务将向上调，与此同时，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。俞永福是阿里移动事业群与阿里大文娱曾经的掌舵者。曾经的阿里移动事业群覆盖业务就包括 UC 搜索、游戏事业部。
据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”
据国内媒体报道，9月21日，董明珠在第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上演讲时表示，企业应当创造先进技术，而不是靠买别人的技术；只为赚钱..
9月21日玩，联想小新公布新款笔记本小新Pro 14，将于今年秋季发布。从预热海报中来看，新品采用全金属机身，轻薄设计，大触控板，没有小键盘，侧边..
9月21日消息，字节跳动发布《关于TikTok若干不实传言的说明》。字节跳动表示，为确保1亿美国用户能够继续使用TikTok，满足美国政府监管要求，加强..
9月16日的苹果秋季新品发布会上只有新款Apple Watch 6/SE、iPad Air 4、iPad 8，却没有万众期待的iPhone 12系列，看起来要等到10月中下旬了。经过..
游戏行业刚刚曝出大新闻！微软官方宣布，将以75亿美元(约合人民币510亿元)的价格，正式收购Bethesda Softwork(B社)的母公司ZeniMax Media，而且全..
据腾讯方面透露，近日，深圳市中级人民法院对腾讯公司诉深圳某公司及赵某不正当竞争纠纷案作出宣判。根据判决，被告公司及赵某需赔偿腾讯公司经济..
9月21日晚，一加手机官方微博发文称“明早8点，进一步，一飞冲天#7T谢幕礼#”，一加可能要官宣一加8T手机的发布时间。预热海报中，从90..
据北京大学官方消息，9月17日上午，华为技术有限公司CEO任正非带队访问北京大学，并在北京大学英杰交流中心阳光厅举行了专家座谈会。华为技术有限..
在今日的第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会上，董明珠表示，一个制造业如果纯粹为了赚钱，它的目光是短浅的。优秀企业的生命和国家的利益、国..
今日，京东集团发布公告称，京东健康将赴港上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。..
今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申..
“疫情之后，快接 100 单了。”顺风车车主鹿阳对深燃财经表示。因疫情期间出行需求减少一度离开顺风车平台的他，最近的使用体验非常良好，即便是..
据国内媒体报道，圆通速递刚刚发布公告称，公司于2020年9月21日获悉，公司控股股东蛟龙集团及实际控制人喻会蛟、张小娟向阿里网络协议转让其所持公..
OKEx晚报将在每日晚间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解当日动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9月21日讯..
随着互联时代的发展，“互联网+”也带来了国内近百分之50%的就业率。大部分互联网公司的互联网工作者也被大众称之为“白领”，而所学互联网知识却..
2020-09-21 17:36:2提到新中式，很多人第一印象就是实木、老气……就算网上看到颜值巨高的新中式全屋，也没有勇气搬回家，因为不知道新中式是否适..
传统的交换机无法查看全网拓扑以及设备类型，腾达全新推出TEG53 系列三层可视化交换机，基于WEB页面内置的可视化管理，可以进行可视化管理查看，包..
DNF的官方在9月21日发布了最新的更新公告，宣布在9月21日晚上到9月22日的早上9点进行停机更新维护，一共是维护10个小时，修复了很多bug以及开启..
2020年9月22日，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还没有这么快的更新，一般是会在之后早晨进行更新，一些朋友还不清楚蚂蚁庄园今日答案是..
知名分析师 Ming-Chi Kuo 援引供应链方面的消息称，苹果公司已经加快了为 iPad 和 MacBook 采用先进的 mini-LED 显示技术的步伐。外媒 MacRumors ..