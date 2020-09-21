申通：获阿里增持10.35%股份

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 申通最新资讯 > 正文

申通：获阿里增持10.35%股份

2020-09-21 21:31 · 稿源：站长之家

今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份，仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。


网友热搜:

阿里云企业邮箱登录入口阿里投资小米多少钱的股份阿里员工总数阿里巴巴集团总裁埃文斯阿里云OSS阿里云OSS降价阿里入股光线背后:与小米、360博弈视频阿里国际事业部值得去吗京东举报了阿里巴巴阿里巴巴再次回购股票如何看待阿里巴巴uc大裁员阿里使命愿景价值观
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 京东大战申通，谁也不是谁的葱

    继拼多多大战特斯拉之后，申通和京东又搞起来了，果然这些老板天天不睡觉，原来都忙着打嘴炮。

    京东 申通 京东物流

  • 申通、圆通、韵达、顺丰8月单票收入同比下滑均超20%

    申通发布2020年8月经营简报，8月实现快递服务业务收入16.61亿元，同比下滑10.95%；完成业务量7.88亿票，同比增长16.74%；快递服务单票收入2.11元，同比下滑23.55%。由已披露的报告显示，圆通、韵达、申通和顺丰8月的单票收入同比下滑均超20%。简报显示，圆通速递快递产品收入为22.83亿元，同比增长9.48%；业务完成量10.84亿票，同比增长41.39%；快递产品单票收入2.11元，同比降22.57%。韵达8月快递服务营

    快递业务

  • 申通、圆通、韵达、顺丰8月单票收入下滑超20% 你的快递费降了吗？

    自今年2月以来，得益于全国高速公路免收过路费、油价下跌、快递公司自动化设备的广泛应用等因素，快递单票价格持续走低。快递行业战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降

    申通 圆通 韵达

  • 申通快递：8月快递业务收入同比下降10.95%

    申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。

    申通快递 申通快递财报

  • 申通快递：拟以8245.03万元收购西安融亦拥有的中转业务资产组

    9月11日消息，申通快递日前对外发布公告称，为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司拟以人民币8245.03万元收购西安融亦申通快递有限公司拥有的中转业务资产组。公告内容显示，本次拟收购的标的资产所有权人，享有标的资产完全的处分权，标的资产范围内并无第三方所有的固定资产、存货、权益和其他资产存在。双方同意，乙方将交易价款支付至甲方书面指定的开户人为甲方的

    申通快递

  • 阿里PX简史

    ​沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。

    阿里巴巴 阿里P7 职位

  • 阿里的“蛮驴入侵”

    小蛮驴是阿里巴巴达摩院推出的第一款末端物流机器人，目标是提供最后三公里配送，为用户打造更智能的收件体验。据阿里云称，此“驴”其集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，大脑应急反应速度达到人类 7 倍。

    小蛮驴 阿里 阿里机器人

  • 阿里云网盘收费标准 阿里网盘是免费的吗

    ​阿里在近日开始内测网盘服务，不过官方称之为是个人云服务，这个服务和目前的百度网盘十分相似，因此被大家作为对比。阿里云网盘是免费的吗，开通会员的收费标准是什么样打呢，这里我们就来看下阿里网盘的会员价格。

    阿里云网盘 阿里网盘

  • 阿里游戏升级为独立事业群 与阿里大文娱平行

    据晚点LatePost消息，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。

    阿里 阿里游戏 俞永福

  • 阿里云张建锋回应“阿里云网盘”：我们不是网盘，是个人云

    阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受包括凤凰网科技等的媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。此前，有媒体报道称阿里云正在内测一款“阿里云网盘”产品，用户无需登录即可在线预览或下载。其中，免费用户拥有1TB的免费存储空间、会员拥有6TB的存储空间，下载速度最高可达10MB/s张建锋今日回应称，我们做的不是一个网盘产品，我们的梦想和愿

    阿里云 阿里云网盘

  • 阿里云张建锋：阿里云2.0，云可以像水电煤一样普及开

    在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，阿里云已经进入2.0版本，由“飞天云平台”和数字原生操作系统共同组成的复合型平台。张建锋介绍，数字原生操作系统包括“云钉一体”和“云端一体”两个方面。其中，云钉一体为应用开发提供一个移动化、数据化、智能化的平台；云端一体，包括IT端、IoT端，以及其他端来组成的边缘计算等，来组成新的云端一体。张建锋说，数字原生操作系

    阿里云 张建锋

  • 闪修侠x阿里维修节正式收官 花式折扣嗨翻阿里

    不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的

    闪修侠 阿里维修节

  • 美团：腾讯不疼，阿里不爱

    甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。

    美团 腾讯 阿里

  • 阿里云总裁张建锋回应“阿里云网盘”：我们不是网盘，是个人云

    9月17日，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。

    阿里云 阿里云网盘

  • 阿里将宣布保密3年新业务 阿里动物园将增加新成员

    近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。

    阿里 阿里动物园 马云

  • 阿里动物园又添一员 阿里健康 App 更名为 “医鹿”

    近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。

    阿里健康 医鹿

  • 阿里健康App更名为“医鹿” 加盟阿里动物园式命名

    9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?

    阿里 阿里健康 互联网医疗

  • 阿里内部隐藏“P”序列职级 阿里公关委员会主席王帅回应

    阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?

    阿里 王帅

  • 消息称阿里游戏升级为独立事业群 与阿里文娱平行

    9月18日消息，据晚点 LatePost报道，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前，阿里的游戏自研业务负责人詹钟晖（花名叮当）职务将向上调，与此同时，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。俞永福是阿里移动事业群与阿里大文娱曾经的掌舵者。曾经的阿里移动事业群覆盖业务就包括 UC 搜索、游戏事业部。

    阿里游戏

  • 阿里巴巴 CEO 张勇：阿里国内消费者已接近 10 亿

    ​据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”

    阿里巴巴 张勇
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
Vue 华为Mate40Pro 华为P40 小米 字节跳动 花小猪 WeCom 2020中关村论坛 A14 微信儿童版

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM