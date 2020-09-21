京东申请数条京东直播及相关商标 当前状态为商标申请中

天眼查显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请数条“京东直播”“京东直播基地”商标，商标国际分类包括广告销售、教育娱乐等，当前状态为商标申请中。
企查查APP显示， 9 月 7 日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请注册“京东直播”及“京东直播基地”商标，指定国际分类为“35-广告销售”及“41-教育娱乐”，目前状态均为注册申请中。
京东新近发布了一款名为“红小盟”的一站式红人服务平台，并于 9 月起免费全面开放，这标志着京东以独有的方式切入了私域流量市场。与之一道发布的，还有“带电星主播扶持计划”，和首届“直播带货挑战赛”。
9 月 16 日晚 8 点，京东健康直播品类日活动即将开始！春妮将作为京东健康好物推荐官，为粉丝们推荐健康好物。届时，由京东推出的重磅单品——家庭医生也将在直播间亮相。京东健康家庭医生是由内科、外科、妇科、儿科、中医科五大科室组成的医生天团，为您提供全科室医生7* 24 小时在线问诊服务，以及 48 小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务，贴心守护您全家人的健康。此次直播，品牌福利超多，全网?
日前，抖音官方发布消息称： 9 月 6 日起，抖音直播间只能上抖音小店商品，和走巨量星图的第三方店铺商品; 10 月 9 日开始，则只支持小店商品。
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增多条商标信息，其中包括多条 “京东电竞”商标，申请日期在2020年7月，涉及国际分类有科学仪器、教育娱乐、健身器材、广告销售等。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成立于2007年4月，法定代表人为刘强东，注册资本9.2亿人民币，经营范围包括批发、零售机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品及卫
受疫情的影响，虽然各行各业受到了极大的冲击，但是也让一些新兴产业遇到了新的机遇，现在随着我国5G网络时代的到来，大家把眼光聚焦在了5G手机上，而5G手机的炙手可热也成就了它居高不下的价格。这对于很多年轻人来说，预算就受到了影响。但这并不用担心，上京东购买手机不仅可以享受到大额津贴，同时还可以使用京东白条免息服务，让你告别资金局限，尽情选购。现在，功能强大，网速流畅的5G手机已经推出，你还在犹豫什么呢?去京?
9月10日，iQOO和京东联合开展读书日活动，对于喜欢看书和玩游戏的小伙伴们而言，是一次不错的机会。而且在活动期间，上京东购买iQOO品牌的产品就会有相应的优惠福利。福利诸多，京东读书VIP月卡让人心动现在只要进京东iQOO官方旗舰店购买iQOO产品，用户就可以享受全场至高立减400元、全场至高24期免息等诸多优惠。这样的优惠福利，对于任何人而言都有很大的吸引力。不仅如此，在活动期间，用户进店加入会员就可以免费领取京东读书V
9 月 15 日晚 24 点， 915 京东电器超级品类日完美收官，京东各大带电品类及品牌喜迎井喷式增长！数据显示， 9 月 15 日当天，家电、手机、电脑数码三大品类成交额同比增长均超过200%；家电、手机、电脑数码反向定制产品成交额同比增长超300%。强势增长凸显了京东的平台优势和强大的带货能力，既展现了金秋 9 月旺盛的消费活力，也让京东成为这个 9 月电器消费主场。各大品牌百花齐放 细分品类节节攀高今年 915 京东电器超级品类日
下沉市场鏖战正酣，前有淘宝拼多多短兵相接，后有京东苏宁相继入局。在这个已成为兵家必争之地的新兴领域，京东的打法和所有友商都有点不同——京东的下沉，是全渠道、全链路的体系性下沉，线上针对不同细分人群上线京喜、京东极速版，线下已在县镇市场铺设出 15000 家京东家电专卖店。而伴随着全资控股五星电器，将后者的线下资源收入囊中，京东对下沉市场的全渠道布局或将持续加速。
不会演戏的相声演员不是好主持人，这句话放在王自健身上再合适不过了。从《安家》中那个销售能力极强的房屋中介，到《三十而已》中街坊人见人夸的小张主任，可以说他塑造的每个形象都有深刻的记忆点。如今的王自健拥有很多标签，脱口秀演员、相声演员、主持人、影视演员等，但是他还有一个隐藏的身份——资深科技达人、京东电脑数码的好物推荐官！ 8 月 25 日，首档电脑数码趣味测评节目《数你最会玩》第二阶段在京东正式开播。王?
企查查APP显示，京东集团( JD.NASDAQ)于 8 月 28 日申请注册“强东”、“东哥”商标，其中国际分类包含 39 类 运输贮藏、 40 类 材料加工、 44 类 医疗园艺等多个分类。
近年来，随着消费方式的不断变化和人们生活水平的提高，越来越越多的消费者开始选择超前消费、超前支付，而京东数科、微众银行、蚂蚁金服这些金融行业内老牌企业根据用户消费需求，打造了快捷、安全、容易下款的小额贷款产品。所以如果问大家现在最安全的借贷方式是什么? 那么京东金条、微粒贷、借呗的大名一定是消费者提到最多的。京东金条小额贷款平台脱颖而出京东金条是京东金融旗下的现金借款产品，为信用良好的京东用户提供小
继拼多多大战特斯拉之后，申通和京东又搞起来了，果然这些老板天天不睡觉，原来都忙着打嘴炮。
9月16日下午消息，企查查的商标消息跟踪显示，北京京东世纪贸易公司日前提交申请了“强东”“东哥”在内的多个商标。从国际分类来看，设计39类运输贮藏、40类材料加工、3
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
好消息！好消息！今天，研祥京东旗舰店隆重开业你没看错是京东旗舰店研祥在京东商城开的旗舰店EVOC官方旗舰店闪亮登场8 月 31 日- 9 月 4 日 开业期间惊喜大礼连连送开业当天前 50 名下单购买的客户，只要收藏下单产品、关注店铺，便可获赠研祥定制的限量版礼盒套装，内有精美的智能显示温度水杯和全自动收缩雨伞。另外还有订单满 3000 立减100订单满 5000 立减200······更多好礼请登陆京东搜索EVOC官方旗舰店研祥京东旗舰店
现在，一共有 800 多万用户(店长)每天帮助东小店在微信群中推荐优惠的商品。从 2019 年起步的这个玩法，在那段时间不仅刷爆了我们的微信。看京东社交电商和用户数量的增速，我们就能感知到这个玩法带来的力量。
京东居家发布省心装服务，击破网购大件居家产品的多重痛点。相比传统装修解决方案，在商品丰富度和便捷性上拥有更多优势的互联网家装，近两年正受到越来越多的消费
8 月 17 日，京东集团发布了 2020 年第二季度财报。财报显示，今年二季度京东实现营收 2011 亿元，同比增长33.8%，增速创下京东近 10 个季度以来新高，首次实现单季净收入超 2000 亿元人民币。上半年，京东实现营收 3473 亿元，同比增长28%，这意味着其打破了互联网行业单季收入的历史纪录;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)，净利润为 59 亿元人民币，同样创下历史新高。在年度活跃购买用户方面，净增 3000 万，首次突破 4 亿关口，
“京票秒贴”业务是京东数科金融科技业务布局企业服务的重要一步，接下来，京东数科金融科技业务将以“京票秒贴”平台作为连接，携手更多的合作机构，创新服务模式，更好地服务中小微企业。 当然，除票交所外，部分互联网科技公司也开始在票据经纪服务领域大展拳脚。京东数科旗下京票秒贴平台，接连推出银票秒贴和商票秒融产品，通过数字科技的加持，无缝链接银行和中小企业，提供开放便捷的票据融资服务。京票秒贴的具体操作流程?
移动电源品牌的话，只要不选三无品牌就可以了，质量和耐用不会有太大的区别。除了品牌以外，重点还是根据自己对容量、外观设计、快充等需求来选择..
现如今国产蓝牙耳机的销量可谓是蒸蒸日上，大多数人会认为国外的一些大牌蓝牙耳机质量会好一点，毕竟价格摆在那，殊不知其实我们国内许多牌子不管..
继JDG战队后，京东又一个电竞战队——手游战队JDE（全称JD Esports）宣告成立。JDE战队由前和平精英PEL联赛LK战队主力成员组成，成立后将积极备战..
2020 年 9 月 9 日，国际著名信息产业研究机构IDC正式发布《中国银行业IT解决方案市场份额，2019》报告，文思海辉金融以5.8%的市场占有率，连续三..
最近，综艺《元气满满的哥哥》热度持续走高，从这档代际互动观察类游戏综艺中，我们看到了不少明星平日里鲜少展露的一面，“元气大哥”队的胡军、..
“内循环”这个词最近很火，但真正读懂这三个字的人却很少。内循环是一个新的战略。“中国在应对外部挑战的同时，应立足于形成以国内大循环为主，..
日前，快手大数据研究院发布《 2020 快手宠物生态报告》。报告显示，过去一年宠物行业线上销售额超过 300 亿，每5. 4 秒就有一场直播，场均直播时..
原神中有一个成就是叫岩间引路人，需要你在璃月追随60个仙灵，并且点亮仙灵之庭，很多玩家还不清楚原神璃月岩间引路人成就攻略。..
在互联网如此深入人心的今天，不少人仍是把稿子写在Word上面，然后用QQ传送文件的方式发送，效率低下。而在线文档可以有效解决这一问题，它拥有轻..
9月21日消息，据国外媒体报道，在苏姿丰的领导下，AMD近几年在PC处理器、服务器CPU市场的份额在逐步提升，今年1月份在2020年的国际消费类电子产品..
海飞丝如何与安慕希做朋友?舒肤佳和优酸乳又会是什么样的组合?为大品牌的朋友圈中组CP发挥最大营销能量,京东全新打造的京东超级王牌VS王牌带来新..
前几日，猿辅导在线教育亮相2020年中国国际服务贸易交易会教育服务专题展区。猿辅导在线教育在展会上为参观者们分享了人工智能技术新应用、在线素..
简单好用的微信记录转移方法有吗？在经历了微信的备份摧残后，我毅然而然的选择了其他的聊天记录转移的方法，没办法，真的是太好用了！顺便吐槽一..
此前，CNMO报道了《联想就常程违约申请劳动仲裁 加入小米违反竞业协议?》。 9 月 21 日，联想集团再次回应了此事。联想表示，自 2017 年限制性协..
美股作为中概股电商公司上市的集中地，汇聚了包括阿里巴巴、拼多多、京东等在内的电商及电商产业链上下游公司十余家。如今，又有一家布局于汽车产..
近日，“新制造，新品牌”粉象生活战略合作品牌签约会盛大举行。创新型社交电商粉象生活携手佳贝艾特、华联瓷业、寿仙谷、康恩贝四大优秀品牌，围..
众所周知，作为曾连年销量排名前十的“优等生”福特，2016年创下单月福特销量10万辆，年福特销量95.8万辆的巅峰期后，就陷入低迷。受困于产品线更..
9月18日，支付宝在官微微博发布“寻人启事”，让大家帮忙寻找一个叫“阿莲”的女孩。经过3天传播，支付宝这两天认识了200多个..
今天，中国移动今日公布2020年8月份运营数据，其老用户锐减数量依然没有放缓。当月，中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；..
笔墨纸砚是中国独有的文书工具，即文房四宝。笔、墨、纸、砚之名，起源于南北朝时期。历史上，"笔、墨、纸、砚"所指之物屡有变化。毛笔是我国传统..