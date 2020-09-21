赶紧更新！Firefox漏洞允许攻击者在同一WiFi劫持移动浏览器

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:Mozilla已经修复了一个漏洞，攻击者可以使用该漏洞在同一个WiFi网络上劫持所有安卓版火狐浏览器，迫使用户访问恶意网站，比如钓鱼网页。

安全研究人员发现，这一漏洞存在于Firefox SSDP组件中。SSDP代表简单服务发现协议，通过这一机制，Firefox可以在同一网络上找到其他设备，以便共享或接收内容。

当查找到对应设备时，Firefox SSDP组件获取存储该设备配置的XML文件的位置。

然而，研究人员发现在老版本的Firefox中，攻击者可以将Android的“intent”命令隐藏在这个XML中，让Firefox浏览器执行“intent”命令，它可以是一个常规的命令，比如要求Firefox访问一个链接。

为了更好地了解如何利用这个漏洞，可以设想这样一个场景：黑客走进机场或商场，连接到WiFi网络，然后在他们的笔记本电脑上启动一个脚本，向网络发送恶意的SSDP包。

在这种攻击中，任何使用Firefox浏览器浏览网页的Android用户，其移动浏览器都会被劫持并访问一个恶意网站，或者被迫安装一个恶意的Firefox扩展。

另一种情况是攻击者以脆弱的WiFi路由器为目标。攻击者可以利用漏洞控制过时的路由器，然后向公司的内部网络发送垃圾邮件，迫使员工在钓鱼页面上重新验证身份。

今年夏天早些时候，研究人员已向Mozilla报告了这个漏洞，Firefox 79 版本已经修复这一漏洞。不过可能还有很多用户没有更新到新版本，容易受到这一漏洞影响。桌面版本的Firefox没有受到影响。

为了安全起见，一位Mozilla发言人建议用户升级到最新版本的Firefox。