赶紧更新！Firefox漏洞允许攻击者在同一WiFi劫持移动浏览器

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > Firefox最新资讯 > 正文

赶紧更新！Firefox漏洞允许攻击者在同一WiFi劫持移动浏览器

2020-09-21 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:Mozilla已经修复了一个漏洞，攻击者可以使用该漏洞在同一个WiFi网络上劫持所有安卓版火狐浏览器，迫使用户访问恶意网站，比如钓鱼网页。

安全研究人员发现，这一漏洞存在于Firefox SSDP组件中。SSDP代表简单服务发现协议，通过这一机制，Firefox可以在同一网络上找到其他设备，以便共享或接收内容。

当查找到对应设备时，Firefox SSDP组件获取存储该设备配置的XML文件的位置。

火狐,Mozilla

然而，研究人员发现在老版本的Firefox中，攻击者可以将Android的“intent”命令隐藏在这个XML中，让Firefox浏览器执行“intent”命令，它可以是一个常规的命令，比如要求Firefox访问一个链接。

为了更好地了解如何利用这个漏洞，可以设想这样一个场景：黑客走进机场或商场，连接到WiFi网络，然后在他们的笔记本电脑上启动一个脚本，向网络发送恶意的SSDP包。

image.png

在这种攻击中，任何使用Firefox浏览器浏览网页的Android用户，其移动浏览器都会被劫持并访问一个恶意网站，或者被迫安装一个恶意的Firefox扩展。

另一种情况是攻击者以脆弱的WiFi路由器为目标。攻击者可以利用漏洞控制过时的路由器，然后向公司的内部网络发送垃圾邮件，迫使员工在钓鱼页面上重新验证身份。

今年夏天早些时候，研究人员已向Mozilla报告了这个漏洞，Firefox 79 版本已经修复这一漏洞。不过可能还有很多用户没有更新到新版本，容易受到这一漏洞影响。桌面版本的Firefox没有受到影响。

为了安全起见，一位Mozilla发言人建议用户升级到最新版本的Firefox。

网友热搜:

网站劫持怎么处理网站劫持修复工具网站劫持技术网站劫持网站劫持有几种方法网站劫持跳转手机网站劫持跳转网站劫持怎么修复网站劫持浏览器怎么修复网站劫持原理网站劫持工具网站劫持教程
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
花小猪 WeCom 2020中关村论坛 A14 微信儿童版 iOS14正式版 ps5 云电脑 ps5发布会 千库网

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM