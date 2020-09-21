Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡

DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）据彭博社援引知情人士消息，苹果正计划明年为Apple TV+流媒体服务推出AR（增强现实）内容。显示的内容可能是节目本身的人物或物体，用户可以通过iPhone或iPad应用将其显示在现实世界环境的画面中。消息称，这些体验是为了吸引和留住用户，以及推广苹果的AR技术。作为节目的额外内容提供用户体验，比如导演的解说。苹果原本打算在今年推出这一功能，但在冠状病毒大流行之前，苹果的计划被推迟了。