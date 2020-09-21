今日，Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡，本地优惠同样适用于 Apple Pay 快捷交通卡。
今日，Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡，本地优惠同样适用于 Apple Pay 快捷交通卡。
更新iOS 13.6.1之后，ApplePay支持厦门e通卡并且免服务费开卡。用户可以使用 Apple Pay 快捷交通模式便捷出行，在厦门乘坐公交、地铁和 BRT。
在苹果的捆绑订阅服务Apple One推出后不久，Spotify对其进行了抨击，指责苹果滥用其主导地位，偏袒自家的Apple Music应用。
2020年苹果秋季发布会上正式公布了Apple Watch SE智能手表，从手表名称就可以看出这是一款相对比较入门的智能手表，但其同样带来了不少的新功能，以下我们来看下Apple Watch SE的功能介绍。
近日@komiya_kj 博主爆料，除了已经推出的 iPhone SE 之外，苹果或于 2021 年 3 月推出一款 Apple Watch SE，该产品将具有成本更低的部件和略微过时的设计，但仍有不错的软件体验和与 iPhone 等其他设备集成的功能。
今日 8 点， Apple Watch Series 6正式在天猫上架，售价 3199 元起，最多可享24期免息。
DoNews 9月16日消息（记者 丁凡）万众期待的iPad Air在今日凌晨发布，这是史上最强大的iPad，采用了全新的全屏幕设计，配备了更大的10.9英寸显示屏、新一代12MP后置摄像头、新一代Touch ID传感器等。all-new iPad Air iPad Air目前有五种华丽的外观，包括银色、太空灰、玫瑰金、绿色和天蓝色。都采用了全面屏的设计，配有更大的10.9英寸液体视网膜显示屏。对摄像头和音频都进行了升级，顶部按钮搭载了新一代Touch ID传感器。iPad A
苹果近日曝光了一项全新的专利，这项专利或许将被用于升级于iPhone、iPad的防水系统。这项专利将把Apple Watch防水技术运用到iPhone\iPad上，通过扬声器膜片震动来排出设备内部的水分，增强其防水能力。根据专利说明，这项专利可以排出包括淡水、盐水等不同的液体。
就在苹果自家安卓版 Apple Music APP暗示该公司即将推出订阅捆绑包「Apple One」的一天后，苹果就为「Apple One」注册了多个域名。此举进一步表明，「Apple One」可能就是捆绑销售服务的市场名称，而不是占位符。
凤凰网科技讯（作者/阎烁）8月26日消息，从今天起苹果Apple Pay交通卡将支持添加厦门e通卡，厦门也是Apple Pay在全国支持的第六个城市，支持免服务费开卡；并且现在使用Apple地图不仅可以根据费用和时间信息直接在iPhone上规划地铁和公交路线，还可以直接进行支付。Apple Pay交通卡服务在今年大大加快了拓展速度，本次新增支持的厦门可以看出，在率先支持了国内的超一线城市后，开始拓展更多旅游城市，以增加Apple Pay交通卡对于大
作为iOS 14/iPad OS 14的标配，苹果也是宣布了全家桶Apple One服务。按照苹果官方公布的细节，Apple One服务相当于整合了苹果旗下的所有服务，打包出售给用户。这些服务包括iCloud、Apple Mus
据悉，今年的苹果秋季发布会即将在当地时间 9 月 15 日上午 10 点(北京时间 9 月 16 日凌晨 1 点)召开。不过，有多家外媒认为，此次发布会可能不会有新一代iPhone，要等到10月的发布会。本次发布会上苹果可能发布新一代Apple Watch、iPad Air4以及软件更新。
【苹果发布会无iPhone12】据天风国际知名分析师郭明錤的最新报告显示， 9 月 16 日凌晨 1 点的苹果发布会将只有新款iPad Air和Apple Watch登场，不会公布iPhone12 系列。
此前曾多次精准爆料的 Jon Prosser 在 9 月 6 日发布的推文中表示，苹果将会在北京时间 8 日晚上 21 点发布新闻稿，推出包括 iPad 和 Apple Watch 在内的诸多新品。
今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大小的“单圈表带”。用户可以通过选择适合自己手腕的尺寸，方便地进行穿戴。
DoNews 9月16日消息（记者 刘文轩）苹果今天凌晨1点召开线上发布会，以类似任天堂直面会的形式，公布今年的新产品。Apple Watch Series 6首先登场的是Apple Watch Series 6智能手表，新款Apple Watch带来铝合金和不锈钢材质，外观颜色增加红色，采用全新的传感器。有新的传感器加持，Apple Watch也迎来血氧饱和度检测能力，血氧饱和度是身体参数的重要指标，苹果通过三项健康研究深度利用血氧饱和度参数，用于研究哮喘、心肺功能等
今天晚上（北京时间9月16日凌晨1点），苹果将举办期待已久的2020年秋季新品发布会，应该没有iPhone 12，但有新款iPad、Apple Watch。根据此前爆料，新款Apple Watch的核心卖点为血氧监测，这也
苹果将在北京时间 9 月 16 日凌晨举办秋季发布会，随着发布会临近，有诸多证据显示苹果正在准备推出全新的“Apple One”服务。为了增加对于用户的吸引力，苹果预计将旗下多款服务捆绑成套餐销售，选择订阅Apple One套餐的价格预计将比分别订购各别的苹果服务产品更为优惠。
苹果公司聘请了前迪士尼、Hulu和Quibi高管蒂姆·康诺利( Tim Connolly)作为Apple TV 负责人。
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）据彭博社援引知情人士消息，苹果正计划明年为Apple TV+流媒体服务推出AR（增强现实）内容。显示的内容可能是节目本身的人物或物体，用户可以通过iPhone或iPad应用将其显示在现实世界环境的画面中。消息称，这些体验是为了吸引和留住用户，以及推广苹果的AR技术。作为节目的额外内容提供用户体验，比如导演的解说。苹果原本打算在今年推出这一功能，但在冠状病毒大流行之前，苹果的计划被推迟了。
凤凰网科技讯 北京时间9月16日凌晨，苹果召开2020秋季新品发布会，与往届不同的是，由于全球新冠疫情影响，此次秋季发布会与WWDC20一致在线上举行，而本次发布会的重点新品是iPad和Apple Watch，这两条产品线在疫情期间也起到了不可或缺的作用。发布会上首款发布的产品就是Apple Watch。这次共发布了两款产品——Apple Watch Series 6 和“低配版”的Apple Watch SE，分别售价为399美元和279美元。Apple Watch SE在外观和处理器上?
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