Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡

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Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡

2020-09-21 08:03 · 稿源：站长之家

今日，Apple Pay正式支持天津互联互通城市卡，本地优惠同样适用于 Apple Pay 快捷交通卡。


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