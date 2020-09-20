据天眼查APP显示，阿里健康信息技术有限公司新增多条商标信息。信息显示， 9 月 4 日，阿里健康申请多个“医鹿康福”商标，目前商标状态均为“申请中”。
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?
9月16日消息，昨日晚间，阿里健康发布公告，于2020年9月15日，公司根据股份奖励计划的条款向一名承授人授出11.9万份认股权及向127名承授人授出4,259,476股受限制股份单位。根据公告，已授出认股权的行使价为每股股份18.66港元。认股权的有效期为由授出日期起计十年，而认股权将于有效期届满时失效。
阿里健康与生物制药企业科兴控股生物技术有限公司（下称“科兴控股”）签署战略合作协议，双方将围绕“互联网+疫苗”数字化平台、疫苗在线预约、疫苗全流程追溯、疫苗接种后健康状况随访、疫苗科普教育等领域开展合作。根据协议，科兴控股将利用阿里健康的互联网平台，开展数字医疗、大健康产业升级、追溯码、疫苗预约延伸服务等方面的多项业务；阿里健康将借助科兴控股在疫苗产品及相关资源方面的优势?
9月16日消息，阿里健康大药房品牌四周年之际启动中国家庭安全用药计划，推出“家庭云药箱”产品，国家一级演员蔡明成阿里健康大药房家庭云药箱首席产品体验官。今年3月出任阿里健康董事长兼CEO的朱顺炎首次亮相，他表示健康是我们的共同事业。阿里健康旗下目前主要有医药电商、互联网医疗、数字医疗新基建三块业务。他表示，做互联网医疗一定要做到用户的“广覆盖”，光靠互联网医院是远远不够的，把医疗做好不仅仅是?
9月17日消息，在阿里巴巴2020云栖大会现场，阿里巴巴集团CEO张勇发布主题演讲，他表示，疫情加速数字化，数字化战胜疫情。疫情期间因为“健康码”的出现，使得人人成为端，“云+端”在疫情期间全面实现。张勇介绍，春节期间，阿里一个小的团队在杭州紧急开发出的“健康码”产品，因为这个码使得每个人都走向数字化。健康码使得人人成为端，“云+端”在疫情期间全面实现。在疫情最危机的时候，因为“健康码”的出现，让
在最近，阿里的支付宝开启了95公益周的活动，其中可以领取一些福包，很多朋友还不清楚95公益周福包怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。
小蛮驴是阿里巴巴达摩院推出的第一款末端物流机器人，目标是提供最后三公里配送，为用户打造更智能的收件体验。据阿里云称，此“驴”其集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，大脑应急反应速度达到人类 7 倍。
阿里在近日开始内测网盘服务，不过官方称之为是个人云服务，这个服务和目前的百度网盘十分相似，因此被大家作为对比。阿里云网盘是免费的吗，开通会员的收费标准是什么样打呢，这里我们就来看下阿里网盘的会员价格。
据晚点LatePost消息，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。
阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受包括凤凰网科技等的媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。此前，有媒体报道称阿里云正在内测一款“阿里云网盘”产品，用户无需登录即可在线预览或下载。其中，免费用户拥有1TB的免费存储空间、会员拥有6TB的存储空间，下载速度最高可达10MB/s张建锋今日回应称，我们做的不是一个网盘产品，我们的梦想和愿
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，阿里云已经进入2.0版本，由“飞天云平台”和数字原生操作系统共同组成的复合型平台。张建锋介绍，数字原生操作系统包括“云钉一体”和“云端一体”两个方面。其中，云钉一体为应用开发提供一个移动化、数据化、智能化的平台；云端一体，包括IT端、IoT端，以及其他端来组成的边缘计算等，来组成新的云端一体。张建锋说，数字原生操作系
不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
9月17日，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。
近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。
阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?
9月18日消息，据晚点 LatePost报道，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前，阿里的游戏自研业务负责人詹钟晖（花名叮当）职务将向上调，与此同时，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。俞永福是阿里移动事业群与阿里大文娱曾经的掌舵者。曾经的阿里移动事业群覆盖业务就包括 UC 搜索、游戏事业部。
据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”
多方爆料显示，iPhone 12将与120Hz高刷无缘，不免有些遗憾。天风国际分析师郭明錤认为，iPhone 12将不支持120Hz高刷新率，主要原因是太耗电。此外..
云计算大势所趋，智能手机与电脑的形态都迎来了重大变化。前不久，华为就宣布开启鲲鹏云手机公测。随后，阿里云也对外发布了第一款“云电脑&..
近日，疫情期间在屋顶蹭网上课的河南学生全杰通，前往电子科技大学自动化工程学院报到。从河南和四川成都，父亲陪他坐了20个小时的火车硬座。全杰..
9月15日，美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。台积电、高通、联发科、三星、美光、SK海力士等公司正式“断供”华为。..
OPPO即将推出Reno4系列新机Reno4 SE。9月18日消息，OPPO Reno4 SE在京东开启预约，提供8GB+128GB、8GB+256GB两种选择，有超闪蓝、超闪黑和超闪白三..
【TechWeb】9月19日在北京举行的第二届全球激光显示技术与产业论坛上，海信集团董事长周厚健透露，海信将于明年量产卷曲屏幕激光电视，推出8K激光..
按照往年惯例，一加将于近期推出全新的一加8T系列旗舰，依然将包括一加8T和一加8T Pro两个版本，并且随着发布时间的日益临近，关于两款机型的越来..
9月19日消息，国内首个工业互联网领域百人专家会——“GIIC工业互联网先锋百人会”在乌镇正式发起。9月17日下午，作为“2020第二届全球工业互联网..
9月19日消息，据外媒报道，当地时间周五，瑞典电信设备制造商爱立信表示，它已同意以11亿美元的价格收购美国5G方案提供商Cradlepoint。此次交易金..
2020 年 9 月 19 日，武汉红T时尚街区迎来了疫情之后的首场长板比赛—— 2020 战马长板大师赛武汉站。今年年初被疫情折磨的阴影、压抑的激情和活力..
随着近几年爆发的蓝牙耳机热潮，新品层出不穷，很难去做到比较客观的归纳总结!下面总结出四款性价比高的蓝牙耳机推荐给国庆听歌看剧的小伙伴们，帮..
蓝牙耳机随着技术和需求的发展日渐更新其功能，在追随音质的时代还没有过去，对降噪的要求已经来临，同时伴随着结构的简化，出现了真无线耳机。也..
聪明，是宝妈宝爸们对于宝宝未来的美好期待。他们恨不得拿世界上所有所谓「补脑」的食物给到宝宝，DHA 就是其中典型的一种。咱们今天就「深扒」DH..
最近，华为方面传来最新消息，花粉们十分关心的华为Mate40 系列手机发布会日期终于确定了，将会在 10 月 8 日正式发布，曲面屏、超瀑布屏钢化膜和..
作为在数码圈混的比较资深老手的我，今天就给大家讲讲500预算适合国庆出行的蓝牙耳机什么牌子的好用?现在对于大多数消费者而言，蓝牙耳机的音质比..
近日，职业教育品牌BT学院入选2020爱分析·中国在线教育创新企业榜单50强，该榜单由产业数字化研究与咨询机构爱分析发布，是在线教育领域创新发展..
币圈再出大事件：新零售链NRCT 上线首日暴涨190%!引爆新零售走向链时代北京时间9月18日晚间21:00 全球首个新零售业的区块链公链NRCT新零售链在哈德..
今日，iPad8 正式开售，售价 2499 元起。据悉，iPad 8 采用10. 2 英寸屏幕，支持Apple pencil ，搭载A12 仿生芯片，比上代性能提升40%，同时支持全..
在昨日的德银虚拟技术大会上，AMD高级副总裁Forrest Norrod表示，已获得向华为等美国“实体清单”中某些公司销售产品的许可证。Forrest Norrod表示..
9月19日消息，据外媒报道，高通5nm旗舰处理器骁龙875将首次采用Cortex X1超大核心。消息称高通骁龙875采用“1+3+4”八核心设计，其中&l..