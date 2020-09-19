闲鱼：9月9日至9月15日处理色情低俗类商品1.1万件

8月26日消息，根据闲鱼官方公布的数据显示，今年七夕，闲鱼上搜索”七夕”的用户数量激增，有超过30万名用户在闲鱼挂出七夕相关产品，有收到礼物后的展示炫耀，有对直男审美的愤怒，更不乏十动然鱼后的果断变现。同时，今年七夕，随心飞在闲鱼上的搜索量增加了17倍。据了解，七夕一天有13454人在闲鱼上卖“七夕青蛙”，2小时商品量增长121倍。最多一只青蛙被1039人点单，与此同时还有5494只布谷鸟上架。数据表明，越是