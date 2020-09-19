闲鱼：9月9日至9月15日处理色情低俗类商品1.1万件

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闲鱼：9月9日至9月15日处理色情低俗类商品1.1万件

2020-09-19 18:36 · 稿源：站长之家

今日，闲鱼APP发布网络生态治理专项行动公告称，9 月 9 日至 9 月 15 日，闲鱼冻结涉欺诈用户 0.7 万个，处理色情低俗类商品 1.1 万件，冻结用户 0.2 万人。共受理 22.2 万条举报 ， 其中有效举报 9.3 万条，均已进行相关处理。


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