闲鱼：9月9日至9月15日处理色情低俗类商品1.1万件

今日，闲鱼APP发布网络生态治理专项行动公告称，9 月 9 日至 9 月 15 日，闲鱼冻结涉欺诈用户 0.7 万个，处理色情低俗类商品 1.1 万件，冻结用户 0.2 万人。共受理 22.2 万条举报 ， 其中有效举报 9.3 万条，均已进行相关处理。
今日，闲鱼APP发布网络生态治理专项行动公告称，9 月 9 日至 9 月 15 日，闲鱼冻结涉欺诈用户 0.7 万个，处理色情低俗类商品 1.1 万件，冻结用户 0.2 万人。共受理 22.2 万条举报 ， 其中有效举报 9.3 万条，均已进行相关处理。
在9月4日，“网信浙江”公众号发布消息， 8 月 28 日，浙江省委网信办主要负责人主持召开专题会议，督导闲鱼平台开展“百日专项行动”， 按照督导意见，闲鱼平台全面加大专项整治工作力度。
8月26日消息，根据闲鱼官方公布的数据显示，今年七夕，闲鱼上搜索”七夕”的用户数量激增，有超过30万名用户在闲鱼挂出七夕相关产品，有收到礼物后的展示炫耀，有对直男审美的愤怒，更不乏十动然鱼后的果断变现。同时，今年七夕，随心飞在闲鱼上的搜索量增加了17倍。据了解，七夕一天有13454人在闲鱼上卖“七夕青蛙”，2小时商品量增长121倍。最多一只青蛙被1039人点单，与此同时还有5494只布谷鸟上架。数据表明，越是
提到二手电商，似乎从来不乏旗帜鲜明的看衰者。假货、盗版、信任危机......然而，他们忽略的一个问题是，有越来越多的人在闲鱼、转转上玩的不亦乐乎，有太多曾经的批评者难逃“真香定律”，对二手买卖产生“上瘾感”，二手交易平台已然成为继抖音、拼多多之后新崛起的流量大陆。
微商新手卖鞋如何引流?微商如何通过闲鱼来引流首先应该选好引流渠道，因为你是新手微商，应该从最简单最容易做出效果的引流渠道开始做起。
不少的小伙伴在一些地方经常的看见一个新鲜的词语——到手刀，特别是在闲鱼上很多朋友都知道这个到手刀是什么意思，不过还是有一些人还不清楚到手刀是什么意思，下面就来为大家详细的介绍一下。
据阿里巴巴证实，闲鱼事业部总经理陈镭(花名“闻仲”)已经离职。目前，阿里并未透露其离职原因。资料显示，陈镭是阿里巴巴的第 422 号员工，曾领导开发包括淘金币、淘江湖、淘女郎、淘宝直播等多个重要产品。在其负责闲鱼之前，曾担任淘宝直播及内容生态事业部资深总监。 2019 年，陈镭调任闲鱼事业部，向淘宝天猫总裁蒋凡汇报。
凤凰网科技讯 9月10日消息，阿里巴巴证实，闲鱼事业部总经理陈镭（花名“闻仲”）已经离职。阿里未透露其离职原因。公开资料显示，陈镭是阿里巴巴第422号员工，曾领导开发了包括淘金币、淘江湖、淘女郎、淘宝直播等多个重要产品。在其负责闲鱼之前，曾担任淘宝直播及内容生态事业部资深总监。2019年7月，陈镭调任闲鱼事业部负责，向淘宝天猫总裁蒋凡汇报。闲鱼是阿里巴巴旗下的二手C2C交易平台。今年6月，闲鱼成立六周年之时，陈镭
9月10日，阿里巴巴证实，闲鱼事业部总经理陈镭(花名“闻仲”)已经离职。阿里未透露其离职原因。公开资料显示，陈镭是阿里第 422 号员工，曾领导开发了包括淘金币、淘江湖、淘女郎、淘宝直播等多个重要产品。
据国内媒体报道，闲鱼事业部总经理陈镭（花名“闻仲”）已从阿里巴巴离职。阿里巴巴确认陈镭已离职，但对于其离职原因并未透露更多信息。公开资料显示，陈镭为阿里巴巴第422号员工
【闲鱼负责人陈镭已确认离职】据媒体报道，阿里巴巴旗下二手交易平台闲鱼事业部总经理陈镭（花名“闻仲”）已经离职。阿里未透露其离职原因。
8月27日消息，近日，闲鱼开展为期三个多月的专项行动，重点瞄准社区生态，整治潜在的色情信息和擦边球商品。对此次百日专项行动，闲鱼表示，闲鱼一直守护个性，但不允许任性胡来，对违背公序良俗、违反平台规则的行为，会以当年淘宝打假的决心铁腕治理，绝不容许劣币驱逐良币。同时，阿里巴巴高级风险策略专家华茜表示。“下一步，我们会新增约300%的审核力量，畅通举报渠道，扫除监管死角，净化社区生态”，数据显示?
今日，网信浙江公众号发文称， 6 月下旬以来，省委网信办持续推进网络生态治理“两专一规”行动，重点对商业网站平台、公众账号、自媒体、网络直播等进行专项整治和规范。
8月26日，闲鱼发布七夕报告。报告显示，今年七夕，有超过30万名用户在闲鱼挂出七夕相关产品。有收到礼物后的展示炫耀，有对直男审美的愤怒，更不乏“十动然鱼后”的果断变现。其中
近日，阿里巴巴副总裁平畴在接受采访时表示，过去一年，闲鱼GMV突破2000亿元，在线卖家达到3000万，实现了翻倍式发展。目前，闲鱼月活用户已达9000万，每年挂闲鱼的物品已超10亿件。闲鱼上的90后比例已超过60%，从消费品类看，数码、手机、服装、家居等排在前列。
闲鱼，一款神奇的APP。刚开始我以为它只是一个普通的二手商品交易市场，比如转手闲置的手机，电脑，相机，服饰等常用商品。但是逛了一圈后，我发现在闲鱼上几乎能买到任何想要的东西，日用品都是垫底货。
【曝郑爽发错货用13万项链补偿】据媒体报道，近日，有网友在闲鱼上留言感谢郑爽，称郑爽发现发错货立马退款，还送了很多某品牌的化妆品、自己的签名照和一条名牌项链。
今天，有消息称闲鱼官方将于近期推出付费Pro账号，该账号将集合闲鱼玩家账号的所有功能，收费标准为半年 199 元，一年 299 元。账号到期后，商家如不续费则全部商品将下架，由商家选择性重新上架。作为一个纯个人二手品交易的网上集市，闲鱼的收费，是在变相吸引卖家常驻。
苹果三里屯Apple Store于7月17日正式开业，为庆祝这一时刻，消费者在店里下单就会获赠纪念徽章。有网友发现，苹果纪念徽章赠品被网友拿到闲鱼出售，价格从200-400元不等，最高达到了699元。
物以稀为贵，那些挂着限量版、纪念版、定制版标签的商品往往价格不菲，但又不缺人买，甚至还会引发抢购。本周，雷军在小米十周年公开演讲上发布了多款十周年献礼新品，其中就包括小米10至尊纪念版。这款新机现已开启预约，原本将在 8 月 16 日上午 10 点首卖，但手机中国注意到，目前在闲鱼二手平台上已经有不少卖家挂出小米 10 至尊纪念版。
8月17日消息，Redmi K30至尊纪念版开售后一炮而红，起售价1999元。官方公布的数据显示，Redmi K30至尊纪念版1分钟全平台销量突破10万台，各大平台开售分分钟抢购一空。小米创始人雷军坦言&l
近年来，我国电商行业发展迅速，各大平台都在不遗余力为消费者提供最贴心的服务，以此抢占流量阵地进行再升级。天猫作为业界龙头老大，在满足消费..
2020 年，新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重，以便在市场不确定性增大的大背..
姜潮和尤靖茹共同主演的《女世子》于 9 月 18 日在腾讯视频完美收官，五皇子陈延易和女世子韩十一之间的爱恨纠葛一直以来牵动着众多观众的心，此次..
蓝狮子吴晓波书单：《高级零工：如何将个人技能有效变现》是 2020 年 2 月由浙江大学出版社出版的图书，作者是村上敦伺。这是一般上班族的日常： ..
9 月 15 日，腾讯(看点)直播在成都举办线下服务商大会，重磅推出“重力播”亿级资源扶持计划。集客魔方受邀参加本次活动，并在大会上被树立为腾讯..
2020 年 9 月 19 日，喜推科技成立两周年。经过两年的发展，喜推如今已经成长为一家基于大数据技术，开展人工智能算法研发、5G智能应用研发、企业..
今年以来，以5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新基建迎来了一波发展热潮。..
美国著名学者JohnKennethGalbraith在《富裕社会》中指出：“消费发展到某一程度时，凌驾一切的兴趣是在于美感。这一转变将大大变更经济体系的性质..
8 月 17 日，京东集团发布了 2020 年第二季度财报。财报显示，今年二季度京东实现营收 2011 亿元，同比增长33.8%，增速创下京东近 10 个季度以来新..
独立拥有少儿模式的视频应用TV版，必须要为这样的设计比个心。腾讯视频TV端，云视听极光就做到了，云视听极光少儿模式是由腾讯视频自主研发的产品..
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2020年中秋节和国庆节将连续放假8天时间，那么如果在国庆节期间加班的话，要怎么计算工资呢，人力资源社会保障部 19 日就 2020 年国庆节、中秋节假..
据业内消息人士透露， 苹果公司增加了第六代智能手表Apple Watch Series6 和Wi-Fi版iPad系列零部件的产量。其中，立讯精密将为Apple Watch Series..
据外媒AppleInsider报道，苹果公司被指控其种族多样性表情符号角色故意侵犯现有版权。该诉状周五被提交给美国德克萨斯州西区地方法院，声称原告Cu..
今日，闲鱼APP发布网络生态治理专项行动公告称，9 月 9 日至 9 月 15 日，闲鱼冻结涉欺诈用户 0.7 万个，处理色情低俗类商品 1.1 万件，冻结用户 ..
本周，这个被大多数人忽略的IPO，却缔造了风投史上的传奇。9 月 16 日，硅谷最凶猛云计算独角兽——Snowflake正式登陆纽交所挂牌上市。此次IPO，S..
近日，韩国研发出一种能够辨别纸钞真伪的手机。看似一模一样的两张一万韩元纸钞，用智能手机的摄像头一照，其中一张出现绿色荧光，且有鲜明的韩文..
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Mod..
19日，为满足餐饮外卖消费需求，进一步促进餐饮消费回暖，北京市决定增加本地生活饿了么等外卖平台发放餐饮外卖消费券，首批消费券饿了么平台承发..
9月19日消息，苏宁控股集团副总裁张康阳今日正式入驻微博，张康阳为苏宁控股集团董事长张近东之子。张康阳发布的第一条微博是用一支vlog展示他的办..