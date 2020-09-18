字节跳动关联公司成立新公司，注册资本1000万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 字节跳动最新资讯 > 正文

字节跳动关联公司成立新公司，注册资本1000万

2020-09-18 17:53 · 稿源：站长之家

根据天眼查数据显示， 9 月 15 日，太原晋节智服科技有限公司成立，法定代表人为李彤，注册资本 1000 万。新公司经营范围包括从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，增值电信业务，电子产品、通信设备的销售及服务等，法定代表人为李彤。据悉，该公司由字节跳动有限公司全资子公司北京吉云互动科技有限公司百分百控股。

网友热搜:

字节跳动官网被微信屏蔽字节跳动大中台字节跳动社交产品发布会字节跳动取消与哈视奇合作张羽加入字节跳动字节跳动市值排名字节跳动多闪在哪下载字节跳动北京4个地址字节跳动销售待遇字节跳动员工工牌字节跳动期权估值字节跳动财报
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 外媒：字节跳动投资人寻求竞购TikTok 劝说张一鸣放弃

    据路透社报道，知情人士透露，字节跳动的投资者正在进行谈判，打算使用所持股权为收购短视频应用TikTok筹集资金。字节跳动一直在与包括微软和甲骨文等在内的潜在收购者进行谈判，以期剥离TikTok在北美、澳大利亚和新西兰等市场的业务。出于对TikTok处理个人数据安全方面的担忧，美国总统特朗普已下令字节跳动必须剥离TikTok的美国业务。据悉，包括泛大西洋投资在内的一些字节跳动投资方，正打算争夺TikT

    字节跳动 TikTok 张一鸣

  • 字节跳动将正式起诉特朗普政府 字节跳动官方声明全文

    据此前媒体报道，字节跳动旗下的软视频社交软件TikTok在美国以“影响国家安全”为由，不断受到调查。特朗普还在 8 月 14 日发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。据悉如果按照 200 至 500 亿美金的价格出售，字节跳动将至少损失超过两千亿元。

    字节跳动

  • 字节跳动为什么留不住徐峥?

    字节跳动的朋友又少了一个。8月31日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)宣布以5.13亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司(以下简称“欢喜传媒”)。根据协议，B站将以1.48港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346,626,954股，总认购价格为5.13亿港元。交易完成后，B站将持有欢喜传媒扩股后总股本约9.90%的股份。欢喜传媒也发布公告称，欢喜传媒全资子公司与B站全资子公司签署了一份为期五年的业务合作协议，内?

    字节跳动

  • 从千亿营收迈向万亿，字节跳动靠什么？

    最近，抖音和淘宝两家公司动作频频，据小巴的观察和采访，这两家公司之间的关系十分微妙，似乎正在从过去的密切合作，转向未来可能发生的激烈竞争。

    字节跳动 抖音 抖音电商

  • 字节跳动走过的 3 年电商路

    昨天的文章写出来之后，有一些人还是觉得抖音还是挺弱的，阿里还是很强的，抖音怎么可能比得过阿里这么大的生态。确实，阿里爸爸是一个几十年的大树，其中后台能力、对商家的吸附和管控，以及自己对于流量商业化的理解，非常强悍。

    字节跳动 抖音 抖音电商

  • 字节跳动CEO将重新考虑针对TikTok的方案

    据彭博消息，字节跳动CEO将重新考虑针对TikTok的方案。

    字节跳动 TikTok

  • 昨夜，字节跳动无眠：TikTok不卖了

    直至最后一刻，字节跳动决定不卖TikTok了。今日凌晨获悉，知情人士透露，根据一份已提交给美国政府的提案，字节跳动已经决定将TikTok的总部保留在美国，独立第三方将出任TikTok独立董事，字节跳动将继续保有TikTok的控制权和核心算法。

    字节跳动 TikTok 张一鸣

  • 字节跳动成估值最高初创企业

    ​近日，CB Insights发布了全球最有价值独角兽名单。榜单显示，截至 2020 年 8 月，全球共计有独角兽企业 488 家，这些公司的总估值达 15240 亿美元。其中，中国企业字节跳动以 1400 亿美元的估值位居首位。据悉，字节跳动运营着超过 20 个 App，其中，短视频 App TikTok 累计下载次数近 20 亿次。

    字节跳动 张一鸣 抖音

  • 字节跳动新增VR看房等多项专利

    近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项专利。包括“房源信息展示方法、装置和电子设备”、“房屋展示方法、装置和电子设备”、“一种虚拟空间漫游指引方法、装置和电子设备”等。申请公布日均为2020年8月28日。其中，“房源信息展示方法、装置和电子设备”的专利摘要显示，该专利公开了的房源信息展示方法、装置和电子设备，可以使用户通过统计结果清晰获知满足房源检索条件的已售

    字节跳动 VR看房

  • 字节跳动将正式起诉特朗普政府

    字节跳动在官方微信号宣布正式起诉特朗普政府。该公司表示我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待。我们宣布正式通过诉讼维护权益。

    字节跳动 TikTok TikTok禁令

  • 字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一

    近日，字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一，具体交易金额双方均未披露。收购后，字节跳动将在技术、品牌及资本层面为你拍一提供支持。同时，你拍一仍将作为独立品牌存在，保持独立运营。

    字节跳动 你拍一

  • 沃尔玛声明：仍有意投资TikTok 继续与字节跳动管理层磋商

    零售巨头沃尔玛今天就潜在TikTok美国投资发表声明称，公司仍有意投资TikTok，继续与字节跳动管理层展开讨论。根据此前媒体报道，沃尔玛与微软公司联手竞购TikTok美国业务，但是微软今天表示，该公司的收购提议已被字节跳动拒绝。以下是沃尔玛声明：沃尔玛仍有兴趣投资TikTok，会继续与字节跳动管理层和其他利益相关方展开讨论。我们知道，任何获得批准的协议必须满足所有监管和国

    沃尔玛 TikTok 字节跳动

  • 微软：字节跳动已拒绝公司的TikTok收购要约

    凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，微软公司周日宣布，TikTok母公司字节跳动已经决定不把TikTok美国资产出售给微软。字节跳动的这一决定使得甲骨文成为TikTok美国业务的主要竞标者。(作者/箫雨)

    微软

  • 字节跳动夏令营开营 新增游戏赛道

    9月1日消息，8月30日，2020字节跳动Byte Camp夏令营在上海开幕。未来一周，来自全球数十所顶尖高校的150多名95后、00后精英营员将与科学家们一起洞察未来技术趋势。此外，营员们还将与字节跳动资深技术负责人一起，参与真实的项目实践，深度体验字节跳动的产品文化与氛围。据悉，参加本次夏令营的150多名优秀营员，分布在研发和游戏两个赛道。其中研发赛道上，夏令营组委会为营员们提供了超过25个实战项目，项目由字节

    字节跳动

  • 中国限制出口 TikTok被点名！字节跳动：严格遵守

    日前，国家商务部、科技部更新了《中国禁止出口限制出口技术目录》，共涉及53项技术条目，包括删除9项禁止类或者限制类条目、新增23项限制类条目、修改21项条目的控制要点和技术参数。意外的是

    抖音

  • 反击！字节跳动官宣正式起诉特朗普政府

    字节跳动在官方微信号表示：近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待。我们宣布正式通过诉讼维护权益。起诉时间为美国时间 8 月 24 日(北京时间 8 月 25 日)。

    字节跳动 特朗普 TikTok

  • 甲骨文与字节跳动达成协议 后者不会全面出售TikTok

    美国科技公司甲骨文证实，已经与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信赖的技术合作伙伴”，双方将合作维持TikTok在美国的运营，这一协议仍需要美国政府的批准。报道称，这份解决方案不包括全面出售TikTok，也不涉及TikTok的核心技术转让。

    甲骨文 字节跳动 TikTok

  • 字节跳动对美国政府展开谈判：避免全面出售TikTok

    对于字节跳动来说，尽管9月20日最终封杀日要来临，但是他们依然在争取跟美国政府谈判，不希望全面出手TikTok。情人士透露，字节跳动目前正在与美国政府讨论潜在的解决方案，从而允许其保留Tik

    字节跳动 TikTok

  • 字节跳动的可能性：或不需出售TikTok全部美国业务

    当地时间9月10日，据《华尔街日报》报道，TikTok母公司字节跳动正在与美国政府讨论可能的方案，避免TikTok这款广受欢迎的短视频应用出售其全部美国业务。自从中国政府采取措施，抬高TikTok出售业务给微软等美国科技巨头的难度后，围绕TikTok不出售的讨论变得引人注目。此前，特朗普总统发布行政令，要求字节跳动必须出售TikTok美国业务，否则将封杀TikTok。随着地缘政治冲突加剧，特朗普规定的TikTok出售期限逼近，相关讨论越发激?

    抖音

  • 字节跳动，疯狂收割互联网人才

    数日前，腾讯一线爆出，去年百度闪电离职的 5 名高管中，已经有 2 名加入了字节跳动。至此，字节跳动内部不知不觉集结起一大批“百度系”人才，包括今日头条现任CEO朱文佳、字节跳动算法负责人杨震原等等。

    字节跳动 互联网人才 互联网招聘
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020中关村论坛 A14 微信儿童版 iOS14正式版 ps5 云电脑 ps5发布会 千库网 微信小商店 2020苹果发布会

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM