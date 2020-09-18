中国智能交通协会：全国共享单车注册用户超4亿

在今日的 2020 中关村论坛分论坛上，中国智能交通协会理事长李朝晨公布数据称，国内智能交通系统建设发展迅速，已有 400 多个城市成立了智能交通指挥中心。全国公交卡用户已接近 5 亿，车辆和手机导航用户超 7 亿，共享单车注册用户超过 4 亿。
在今日的 2020 中关村论坛分论坛上，中国智能交通协会理事长李朝晨公布数据称，国内智能交通系统建设发展迅速，已有 400 多个城市成立了智能交通指挥中心。全国公交卡用户已接近 5 亿，车辆和手机导航用户超 7 亿，共享单车注册用户超过 4 亿。
为促进河西区共享单车行业规范有序发展，破解车辆超量投放、运维管理失控等行为造成的静态道路环境秩序混乱状况，近期，河西区组织各街道及哈啰单车等相关共享单车企业落实禁止共享单车进社区工作要求，在做好车辆清理、消毒工作的基础上，合理规划新增社区周边哈啰单车等共享单车停车区 300 余处。 截至目前，河西区已在迎宾线路、主干道路沿线、地铁站出入口、社区、医院、学校、商业区周边为施划共享单车停车泊位 3300 余处，?
老人把共享单车当运动器材锻炼。8 月 22 日，湖南永州。有市民在街头拍到 4 位大爷大妈骑在公路旁边带桩的城市共享单车上，把城市共享单车当成体育运动器材，脚蹬空转锻炼。该行为引发网友讨论，有网友建议换成发电的。
9月17日消息，据悉，在“917世界骑行日”到来之际，美团单车联合哔哩哔哩（简称B站）在全国17所高校投放“实体弹幕”车，围绕弹幕文化与大学生群体开展互动。清华大学、同济大学、中山大学、南开大学、武汉大学、湖南大学等全国17所高校周边均有投放，覆盖北京、上海、广州、天津、武汉、长沙、西安7座城市。据悉，此次弹幕车的车身文案精选了多条时下流行、且引人共鸣的弹幕，包含“爷青回”、“弹幕护体”、“封印解
张女士称，其在骑驶摩拜单车时因车闸失灵导致自己受伤，遂将北京摩拜科技有限公司诉至法院，要求赔偿医疗费、误工费等共计1. 8 万余元。日前，海淀法院审结了此案，因张女士未提供证据证明其受伤系摩拜单车故障所致，法院判决驳回了张女士的诉请。
近年来，公园步道、小区广场、农村空地等公共空间增设了大量的室外健身器材，因为使用简单，略有娱乐性，成为不少城市居民日常锻炼、休闲的重要选择，尤其受到老人和孩子的喜爱。但是因受众群体
共享单车虽然已经没有了几年前那么火热的话题性，但在不少城市的街道中还是随时可见不少共享单车。不过在8 月 22 日，湖南永州，有市民在街头拍到 4 名大爷大妈骑在路旁带桩的共享单车上，把它当成运动器材，脚蹬空转锻炼。
8月28日消息，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏出席2020中国广州国际投资年会暨重大项目集中签约动工活动。据悉，百度Apollo旗下子公司阿波罗智行科技（广州）有限公司中标“广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通‘新基建’项目”，项目金额接近4.6亿元，订单包括车路协同路网基础设施、智能路口、车联网等相关应用系统的建设。根据协议，百度Apollo将与信科集团围绕车路协同、智能网联、智慧交通、?
8月24日消息，哈啰出行旗下哈啰单车、哈啰公共助力车今日面向共享两轮出行行业发起“三个无差别”倡议，号召共享单车企业一起不分品牌、不分共享或私人，“无差别整理、清洁、消杀”车辆。据悉，“三个无差别”倡议是哈啰出行年度“共文行动”的重要组成部分，旨在联动各方共同创建城市文明出行环境。哈啰首先将投入1亿元资金，其中5000万元用于补贴激励全国数亿用户文明出行习惯，其余用于运维扩招。哈啰单车事业部总
你眼里的未来智慧交通是怎样的? 9 月 15 日，百度联手央视新闻直播“万物智能——百度世界2020”大会，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏对话主持人康辉，基于Apollo智能交通技术，为大众描摹出了一幅人、车、路智慧协同出行的美好蓝图。以车路协同为基础的智能交通基础设施建设，不仅能提升各类自动驾驶和网联车辆同区域运营过程中15%-30%的通行效率，还有望为GDP贡献2.4%-4.8%的绝对增长。他预测，未来 5 年内，中国的很多城
在舆论场消声已久的共享电单车赛道突然间活跃起来。一个明显信号来自美团，近日美团发布的财报显示，二季度投入了近 30 万辆共享电单车。更耐人寻味的是，美团CEO王兴竟然在财报电话会议上亲自为这项业务背书，他甚至用了“具有长远战略意义”这样的措辞。要知道，最初这项业务的出现似乎只是共享单车巅峰时期的附属品，更与彼时的相关政策所不容。如今美团如此高调的旧事重提，不禁让人想重新审视这条赛道。
随着人口聚集、城市化发展，铁路、机场、地铁等公共交通设施的负荷量也快速增加，尤其在节假日等出行高峰期，往往会出现排队拥堵的情况。以春运为例，仅全国铁路发送旅客就从2016年的3.25亿人次增长到2020年的4.13亿人次，五年间增长近1亿人次。人头攒动的车站背后，是公共交通承受的巨大吞吐压力。在人流密集、流量巨大的公共出行场景中，如何保障乘客出行效率，缓解工作人员压力，一直是相关机构重视的问题。联网购票、身份证验
“ 618 只屯了些日常用品和口罩，给娃买了衣服鞋子，其他的基本没咋买。“在这季直播带货全面爆发的618，多数身边人反倒都很冷静。尤其是北京的消费者们，作为大促消费主力军，似乎不再盲目薅羊毛，他们目的明确地指向口罩、酒精、日化等更低客单价和更易消耗的必需品。时隔半年，新冠疫情形势依然严峻，潜移默化影响着国民既有的消费结构，陈欧旗下的共享充电宝等共享经济，阿里巴巴旗下的闲鱼等低成本、高性价比的消费渠道正成为
凤凰网科技讯（作者/阎烁）8月26日消息，从今天起苹果Apple Pay交通卡将支持添加厦门e通卡，厦门也是Apple Pay在全国支持的第六个城市，支持免服务费开卡；并且现在使用Apple地图不仅可以根据费用和时间信息直接在iPhone上规划地铁和公交路线，还可以直接进行支付。Apple Pay交通卡服务在今年大大加快了拓展速度，本次新增支持的厦门可以看出，在率先支持了国内的超一线城市后，开始拓展更多旅游城市，以增加Apple Pay交通卡对于大
据国内媒体报道，特斯拉欧洲首家超级工厂正在德国柏林紧锣密鼓建设中，日前，埃隆·马斯克(Elon Musk)前往该地访问并查看工厂建设进度。在现场，马斯克说：“从本质上讲，可持续能
一边是享受品质生活，一边不愿意被高价低频的消费品“套牢”，越来越多的年轻人开始选择“租”生活。“为什么我要预付式消费?”已经成为消费主力的年轻一代向市场发出的疑问。在这一市场需求之下，信用替代押金的共享经济成为了当下年轻人追求品质生活的新方式，而这种生活方式的形成则需要相对完善的征信体系。2014 年，ofo、摩拜等共享单车横空出世，共享经济开始走进人们的视野。同年，因为信用体系缺失，共享单车由于固定资产?
9 月 10 日，江苏阳光集团与中远海运特运就“开发南非Kadgame锰矿项目”签署的战略合作意向书，将阳光集团的“海外矿山”布局推至聚光灯下。据江苏阳光集团方面披露，其投资的南非Kadgame锰矿项目，已于 2018 年 10 月获得由南非矿产资源部批准的锰矿和铁矿石 30 年开采权证。Kadgame矿区隶属南非北开普敦省库鲁曼（Kuruman）行政区，而北开普敦省拥有全球约20%的锰矿储量。阳光集团称，“锰矿广泛应用于锂电池、建材、电子等现代?
9月10日消息，在腾讯全球数字生态大会智慧交通分论坛上，腾讯发布了重磅升级后的智慧交通战略“We Transport”，将从建设、管理、营运和服务四个具体环节发力，助力建设“以人为中心”的未来交通。据介绍，腾讯智慧交通“We Transport”业务版图，将提供云端大脑和数字底座，连接人、车、路、网、云。腾讯智慧交通副总裁施雪松表示，未来交通将是以人为中心的，将车、路、云、网完美地融合在一起的交通生命体。腾讯将?
为了提高货拉拉司机的交通安全意识、增强司机反诈骗知识以及日常防范刑侦案件发生， 7 月 30 日下午，货拉拉北京分公司邀请了北京市公安局刑侦总部十支队中队长苏兴博、北京市刑侦总队三支队（侵财案件支队）三中队副中队长康虎、朝阳交通支队机场交通大队安监民警田军为货拉拉 70 名新加入司机开展“司机驾驶安全、反诈教育、刑侦案件讲解”联合培训大会，提升货拉拉司机的交通安全意识和法治意识。培训会上，苏警官对参会的货拉?
2020年8月19日，支付宝蚂蚁庄园小课堂有不少的小伙伴的问题是“以下哪种交通工具是靠左行驶的?”需要在地铁和火车两个答案中选择，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
8 月 20 日下午，HuaweiPay联合上海公共交通卡、支付宝在华为全球旗舰店?上海南京东路举办了新品发布会，正式发布[HuaweiPay上海公共交通卡·交通联合版]卡片。该卡从发行之日起可免费开通，这是既北京之后全国第二张免费发行的虚拟互通卡。正式取消开卡费，也意味着上海的公共交通NFC移动支付进入“零门槛”应用阶段。 据悉，该张卡片是上海公共交通卡公司联合华为发布的首张手机互通卡，除了可以在上海公交地铁使用，还具有一卡?
耳机，相信大家对它并不陌生，只要是听歌就会用到它了。不过随着技术的发展，耳机的形态也发生了翻天覆地的变化，从以前的有线耳机到了现在的蓝牙..
近日，手机QQ推出了“青少年模式”，在原有的学习模式基础上进行的升级，用户可以通过QQ上的“设置-通用”开启青少年模式。有..
与此前预料的一样，国内油价迎来下调。根据国家发改委消息，油调价窗口将于今天（9月18日）24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调..
北京时间 9 月 16 日凌晨，苹果公司并没有按照网传的那样推出iPhone12 系列手机，但是发布了新款Apple Watch和iPad产品，令iPhone12 系列又蒙上了..
随着快节奏的生活，现在的我，在忙碌的工作之后，通常都会听听音乐放松一下心情。作为一个爱音乐的商务人士，比较注重方便携带，所以很早之前就Pa..
企查查APP显示， 9 月 15 日，字节跳动有限公司全资子公司北京吉云互动科技有限公司成立新的科技公司——太原晋节智服科技有限公司，该公司注册..
现在的蓝牙耳机选择非常多，但是要想买到一个音质、稳定性、续航各方面表现都不错，价格也比较合适的蓝牙耳机并不是那么容易的一件事。蓝牙耳机什..
旷视科技正式宣布推出“AI加速”计划——通过技术开源、人才培养、制定行业标准三方面推动人工智能与产业融合、智能生态发展以及应用落地。在技术..
《百度好奇夜》是国内首档好奇主题晚会，由浙江卫视携手百度App打造，将于 9 月 19 日晚 8 点播出。该晚会和传统的晚会不一样，不仅邀请了众多顶级..
今年 4 月，作为创造信任的信息基础设施，区块链技术研发进一步被发改委列为“新基建”，与人工智能、云计算等关键信息技术并列，受到政策的高度重..
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的..
“ 35 岁“似乎成了当下互联网职场圈公认的分水岭，也逐渐成为中年危机的代名词。当然，这个“ 35 岁”指的那些相对基层的普罗大众，而那些曾经站..
随着品质消费时代到来，智能门锁也已成为彰显品位和舒适家居的代表性产品。基于对这一消费趋势的切实洞察，专业安防品牌必达在近期推出全系新品，..
全新林肯飞行家Aviator已于7月8日正式上市。作为林肯SUV中首款中国“智”造的产品，全新林肯飞行家Aviator代表了全球大型豪华SUV的领先水准。在深..
9 月 18 日，京东健康足踝医学专科上线发布会在京举行，著名足踝外科专家、首都医科大学附属北京同仁医院足踝外科中心主任、中华足踝医学教育学院..
当“乘风破浪的姐姐”开始登上舞台，从容地展示成熟女性的魅力和才华，“乘风破浪的 00 后们”，也正在以他们的聪明、自信、创造力，不断刷新着我..
根据天眼查数据显示， 9 月 15 日，太原晋节智服科技有限公司成立，法定代表人为李彤，注册资本 1000 万。新公司经营范围包括从事网络科技、计算机..
今日，有媒体报道称，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟..
9月18日消息，在今日举办的中关村论坛“人工智能开源开放与生产力促进平行论坛”上，旷视科技正式宣布推出“AI加速”计划，通过技术释放、人才培养..
搭载生物振膜的阿思翠新品S80 Plus真无线蓝牙耳机 9 月 18 日在阿思翠悦耳专卖店独家首发，优惠售价为 328 元。这次的阿思翠新品S80plus真无线蓝牙..