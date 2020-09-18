中国智能交通协会：全国共享单车注册用户超4亿

“ 618 只屯了些日常用品和口罩，给娃买了衣服鞋子，其他的基本没咋买。“在这季直播带货全面爆发的618，多数身边人反倒都很冷静。尤其是北京的消费者们，作为大促消费主力军，似乎不再盲目薅羊毛，他们目的明确地指向口罩、酒精、日化等更低客单价和更易消耗的必需品。时隔半年，新冠疫情形势依然严峻，潜移默化影响着国民既有的消费结构，陈欧旗下的共享充电宝等共享经济，阿里巴巴旗下的闲鱼等低成本、高性价比的消费渠道正成为