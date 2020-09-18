京东健康聘请美银和瑞银为IPO保荐人 计划筹资10亿美元

近日，有知情人士透露，京东健康将选择美国银行及瑞银作为香港上市保荐人，计划筹资 10 亿美元。此前有媒体报道称，京东健康计划最快于本月向港交所提交IPO申请，至少融资 10 亿美元。对此，京东健康表示不予置评
近日，有知情人士透露，京东健康将选择美国银行及瑞银作为香港上市保荐人，计划筹资 10 亿美元。此前有媒体报道称，京东健康计划最快于本月向港交所提交IPO申请，至少融资 10 亿美元。对此，京东健康表示不予置评
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
9 月 16 日晚 8 点，京东健康直播品类日活动即将开始！春妮将作为京东健康好物推荐官，为粉丝们推荐健康好物。届时，由京东推出的重磅单品——家庭医生也将在直播间亮相。京东健康家庭医生是由内科、外科、妇科、儿科、中医科五大科室组成的医生天团，为您提供全科室医生7* 24 小时在线问诊服务，以及 48 小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务，贴心守护您全家人的健康。此次直播，品牌福利超多，全网?
据《香港经济日报》报道，京东计划分拆京东健康于香港上市，集资 10 亿美元(约 78 亿港元)，预期京东健康最快明年上市，目前已委任美林、海通及瑞银为上市负责行。
今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后
9月18日消息，有消息称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请，至少融资10亿美元。对此，京东健康方面回应称，“不予置评。”消息还指出，通过此次股票发售，京东健康至少将融资10亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。资料显示，京东健康于2019年5月10日正式宣布独立运营，并于去年5月初获得超过10亿美元的A轮融资?
“没有人生来就是英雄，总有人用平凡成就伟大。感谢您，在线上为抗击疫情争取了更多先机，让光更早一点照亮世界!”8 月 18 日，京东健康在家庭医生产品发布会上特别设置了“致敬医师”环节，为抗疫英雄颁奖。获得“抗疫英雄奖”的 32 位医生中，有 12 位是入驻京东互联网医院平台的执业医生，有 10 位是来自京东健康全职医生团队。2020 年 8 月 19 日是第三个中国医师节。 2020 年 7 月 24 日，国家卫生健康委、国家中医药管理局、
8月18日消息，京东健康“家庭医生”正式上线，全科室医生7*24小时在线问诊、48小时内专家团队在线会诊、最多8名家庭成员拥有专属健康档案…解决家庭看病N大痛点。“京东
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO(首次公开招股)申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
近日，世界卫生组织总干事谭德塞在记者会上表示，新冠疫情已经影响到全球数百万人精神和心理健康。目前，国内的疫情已被有效控制，但部分受到疫情影响的人们却久久走不出阴霾。抑郁、失眠、焦虑、应激障碍等症状是疫后人们需要面对的主要心理问题。对于新冠治愈患者及其亲属而言，他们目前的精神状态无疑是创伤后应激障碍、抑郁症和强迫症等三大心理疾病的易患人群。京东健康全职医生表示：对于有亲人不幸因疫情辞世，自身染病被治
“未来 5 年，京东健康的家庭医生要服务 5000 万个家庭。” 8 月 18 日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。（京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军）在疫情后时期，国民健康意识迅速提升，医疗健康话题也受到空前关注。作为百姓健康守门人的家庭医生，被赋予越来越重要的使命。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力
今年是全面建设小康社会“收官年”。尽管受到疫情和宏观形势双重压力，但中国的社会力量却丝毫没有停下践行公益、履行社会责任的坚实脚步。近日，“ 99 公益日”活动成为了大家的关注焦点。该项由中央网信办和国家社会组织管理局指导，腾讯公益等联合国内多家公益慈善类组织、爱心企业、爱心媒体共同发起的活动，在 6 年的时间里已发展为年度最大规模全民公益行动之一。实际上，成立仅一年多的京东健康，也一直积极投身健康扶贫行?
说起家庭医生，很多中国人一定会对这个概念感到陌生。而如果到欧美国家，则可以说是家喻户晓。事实上，整个欧美国家的医疗体系就是以社区的家庭医生为基础。患者有任何身体问题，首先接触到的都是家庭医生，他们的主要职责是解决患者日常健康问题、询问病史、建立档案。当出现了需要进一步治疗的情况，就会把他们分配到对应的专科医生那里预约看诊治疗。有了固定的家庭医生，意味着你的身体情况、健康数据都掌握在专业人士的手中，
和很多年轻人一样， 31 岁的徐翊(化名)习惯在身体不舒服时，先在线上咨询医生。令他没想到的是，年初爆发疫情后，全家老少四代都开始选择在互联网医疗产品的帮助下解决就诊、购药等问题。8 月 18 日，京东健康发布全新战略级家庭医生服务产品——“京东家医”。京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军在上线发布会上，为这个全新的服务产品定了个中长期目标：未来 5 年，京东健康家庭医生要服务 5000 万个家庭。(京东集团副总裁、京东?
纳指跌1.27%，报收10910.28点凤凰网科技讯 北京时间9月18日消息，投资者对经济快速复苏前景以及政府迟迟不能推出刺激计划的担忧，打压美股收跌。截至收盘，道指跌130.4点，跌幅为0.47%，报收27901.98点；标普500指数跌28.48点，跌幅为0.84%，报收3357.01点；纳指跌140.19点，跌幅为1.27%，报收10910.28点。美国主要科技巨头全线下跌：美国主要科技巨头中国主要科技股多数下跌：中国主要科技股中概股股价其他中概股多数下跌，其中上
“管家您好，我母亲身体不舒服，好像高血压又犯了。我现在外地，您能给我母亲打个电话了解情况么?”在北京工作生活的小李，一大早就接到了远在福建老家的母亲身体不适的消息。随后他马上登录京东健康家庭医生，请求健康管家进行远程关照。在初步了解小李母亲的症状后，健康管家立刻通过电话与小李母亲进行了连线。 10 分钟后，电话结束。健康管家向小李反馈了情况：“今天阿姨的收缩压为175mmHg、舒张压为115mmHg。从阿姨的健康档?
9 月 16 日，京东健康超级品类日——金秋健康节如约而至，来自数千个品牌的健康好物五折开抢。截至当天晚上 24 时，京东超级品类日成交额同比去年增长104%；其中，HPV疫苗同比增长600%，家庭常备药品同比增长217%，在线问诊量同比增长474%。作为进入金秋时节后的首个全民健康购物节，今年的京东健康超级品类日为消费者提供了更为优质的健康产品和完善的健康服务，受到广大用户好评。一方面，当秋季进补之时遇上中秋的健康馈赠季，?
今年以来，国家层面多次聚焦“新基建”，而医疗健康领域“新基建”更是备受业内瞩目。特别是疫情以来，各地政府不断加大公共卫生服务体系建设，全面推动“互联网+医疗健康”和全民健康信息化建设，以加快推动优质医疗资源下沉和“健康中国2030”落地。8 月 27 日，京东健康与成都市武侯区人民政府在北京正式签署“健康武侯”战略合作框架协议，双方未来将以临床、科研、教学、产业、健康管理、康复养老、国际合作“七位一体”的发?
据《香港经济日报》报道，京东计划分拆京东健康，预期最快明年赴港上市，拟集资 10 亿美元。目前，京东已委任美林、海通及瑞银为上市负责行。对此，京东方面相关人士回复称“不予置评”。
“京东健康积极响应‘健康中国2030’号召，利用人工智能、大数据、供应链等核心能力，为用户提供高质量的医药健康产品和科学专业的医疗健康服务，同时也为合作伙伴提供更大的市场与发展机会。” 9 月 6 日下午，在 2020 年中国国际服务贸易交易会新闻发布会上，京东健康互联网医疗总经理肖建波如是说。(新闻发布会现场)9 月 4 日- 9 月 9 日， 2020 年中国国际服务贸易交易会在北京隆重开幕。京东健康受邀参会，并携医药电商、互联
新冠疫情肆虐全球的 2020 年，健康话题受到了前所未有的关注，国民健康意识迅速提升。为了解决更多人的基本健康需求，助力国家健康中国行动的推进，京东健康家庭医生正式上线。依托丰富的互联网平台运营经验，京东健康连接线上线下优质医疗服务资源，以专业团队提供值得信赖的家庭健康管理服务，筑起健康“防火墙”，打造出中国家庭医生的标杆性服务模式。看病就医，“心头大患”长久以来，医疗资源分配失衡，“看病难”已经成为了
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