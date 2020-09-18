京东健康聘请美银和瑞银为IPO保荐人 计划筹资10亿美元

“管家您好，我母亲身体不舒服，好像高血压又犯了。我现在外地，您能给我母亲打个电话了解情况么?”在北京工作生活的小李，一大早就接到了远在福建老家的母亲身体不适的消息。随后他马上登录京东健康家庭医生，请求健康管家进行远程关照。在初步了解小李母亲的症状后，健康管家立刻通过电话与小李母亲进行了连线。 10 分钟后，电话结束。健康管家向小李反馈了情况：“今天阿姨的收缩压为175mmHg、舒张压为115mmHg。从阿姨的健康档?