比特大陆成立新公司，詹克团为法定代表人

语言作为人与人之间交流的搭建是多种的，随着社会的发展大部分人在学习母语以外的新语言，接触新鲜的事物，中文和英语是目前全球使用人数最多的语言，那对于我们来说已经拥有母语的情况下，学习英语变成了一项发展的技能。如何学好英语口语变成了不少人的问题，很多人选择线上学习，那么如何选择优质的APP也是一个需要测试的问题。目前口碑名列前茅的开言英语，独占口语学习APP一席之地。重点就是开言英语平台内学习系统的优势，用