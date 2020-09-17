中通快递在港上市最高公开发售价268港元 9月29日开始买卖

今日，中通快递在港交所发布公告称，在港上市最高公开发售价为 268 港元，预期A类普通股将于 2020 年 9 月 29 日(星期二)上午九时正开始买卖，股份代号为2057。
今日，中通快递在港交所发布公告称，在港上市最高公开发售价为 268 港元，预期A类普通股将于 2020 年 9 月 29 日(星期二)上午九时正开始买卖，股份代号为2057。
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正在与包括高盛在内的银行合作。受此消息影响，中通快递股价盘前上涨2.6%。截至美股上周五收盘，中通快递股价报收于32.72美元，目前总市值约256.49亿美元。
据IFR消息，中通快递计划在香港进行 20 亿美元的二次上市。
凤凰网科技讯 北京时间9月17日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注美政府动作：特朗普：不喜欢TikTok与甲骨文拟定的协议 因为财政部没拿到钱特朗普据环球网报道，特朗普称不喜欢TikTok与甲骨文拟定的协议。据CNBC刚刚消息，美国总统特朗普在16日的白宫新闻记者会上称，他不喜欢目前甲骨文与TikTok目前拟定的合作协议，原因是TikTok的美国业务不会出售给甲骨文，而且他还被被告知，美国财政部将无法从?
不得不说，狗子是人类的好朋友兼得力助手，取快递就是它们的一项新本领。据国内媒体报道，9月13日，广东深圳，网友黄先生爆料，自己家中的监控拍下不可思议的一幕，家中名叫“糯米&rdquo
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
9 月 3 日， 2020 广东梅州柚·大埔蜜柚开采节暨产销对接会在梅州大埔西河镇漳北村禾肚里及漳北蜜柚种植标准园顺利召开。极兔速递作为物流企业代表之一，参加了本次活动，并为本次活动提供物流保障服务。为支持本次活动，极兔速递粤东大区提供了相应的物流解决方案，包括特殊物流服务、助农补贴、包装安全、服务保障等，在合理的价格下提供最极致的物流服务。在省内快递方面，极兔速递为本次活动专门设立了梅州蜜柚临时转运中心，?
据新华社报道，《厦门经济特区邮政条例》已于近日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过。相关条款规定，快递企业未经收件人同意使用智能投递设施投递快件，企业和相关责任人将受处罚。
美联邦航空管理局已批准亚马逊从事无人机物流业务，该业务名为“Amazon Prime Air”，计划在美国境内使用各种无人飞行器执行包裹递送服务。“这表明FAA认可亚马逊的运营及安
据央视报道，近日无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年时间里，贩卖了约6亿条快递单号。今年4月，无锡的林先生在网上购买了一部手机，但却一直收不到货，快递单显示
8月19日消息，申通快递日前对外发布公告称，7月快递服务业务收入16.67亿元，同比下降6.31%；完成业务量7.86亿票，同比增长23.51%。同时，7月份，申通快递服务单票收入2.12元，同比下降24.29%。根据申通快递此前发布的2020年半年度业绩预告，预计上半年净利润盈利 6900 万元- 8900 万元，比上年同期减少91.7%至-89.3%。申通方面表示，本期公司支付银行短期借款及公司债券的利息有所增加，导致财务费用有所增长。本期市?
9月11日消息，菜鸟平台提供数据显示，国内快递包裹在今年8月份平均送达效率达到48小时，带动经济加快流动。这是自长三角经济圈内快递率先实现24小时达之后，全国快递的又一次里程碑式进步。国家邮政局9月10日公布，全国今年快递业务量已经突破500亿件，彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，
SQUARE ENIX 在今(17)日凌晨举办的 PlayStation 5 线上发表会中，正式发表旗下 RPG 代表作《最终幻想》系列最新作《最终幻想16》，确定将由 PlayS..
9 月 16 日，京东健康超级品类日——金秋健康节如约而至，来自数千个品牌的健康好物五折开抢。截至当天晚上 24 时，京东超级品类日成交额同比去年..
最近湖南卫视中秋之夜开始陆续官宣嘉宾阵容，主持人一职仍将由何炅担当，范丞丞、毛晓彤、李振宁、尚雯婕、任豪等嘉宾将会加盟湖南卫视 2020 年中..
由陈奕甫执导，刘国庆编剧，廖凡、白宇、谭卓、宁理等人主演的社会派推理剧集《沉默的真相》定档上映。《沉默的真相》根据紫金陈的小说《长夜难明..
最近几年，竞演类的节目逐渐得到大家的关注，其中《演员请就位》最受关注，一经播出就获得了大家的认可，这要得益于导师和演员强大的阵容。这次的..
近日，由云南省餐饮与美食行业协会组织的第十三届“云南省金牌月饼”评选结果出炉，花miao(喵)将军月饼获得“2020 年度云南省创新金牌月饼”及“2..
9 月 15 日， 2020 年中国国际智能产业博览会（简称“线上智博会”）在重庆隆重开幕，并举行中新国际数据通道项目集中签约仪式。本次展会由重庆市..
昨日下午，百度搜索资源平台发布通知称，即日起搜索资源平台恢复“普通收录-自动推送”功能，自动推送仅对已关联主体的站点开放。今年3月，百度宣..
微软联合创始人比尔·盖茨上周在讨论比尔和梅林达·盖茨基金会年度《目标守卫者报告》时表示：“回顾过去，在这一流行病上有很多、很多事情原本可..
9 月 16 日，快手科技与辽宁广播电视集团（台）签署协议，双方将在宣传区域经济社会发展成就、媒体MCN建设、大小屏融合创新等方面全方位战略合作。..
9月17日消息，据国外媒体报道，最近，奥斯汀市政府的官方网站上公布了电动汽车制造商特斯拉德州超级工厂的建设计划。在审批过程中提交的许可证文件..
在疫情催化的远程办公潮下， 2020 年在线协作工具迎来了一波投资热，提供设计师使用的在线字体平台也受到了更多关注。日前新晋推出重新上线焕新颜..
抖音“衣哥”在 8 月 10 日到 8 月 16 日期间，首次占据新榜发布的“抖音直播带货达人周榜”榜首之位。 8 月 31 日到 9 月 6 日期间，位居“抖音直..
9 月 16 日，荣耀智慧生活秋季新品发布会上，备受瞩目的猎人V700 将作为荣耀旗下的首款游戏本正式亮相。据了解，荣耀猎人游戏本V700 是荣耀与京东..
关于数学思维的教育，许多家长都以为数学只要会计算不需要辅导，大部分出错都是做题粗心大意，每当孩子出错的时候，也只是告诉孩子下次注意。其实..
最早风靡于国外的房车，如今渐渐成为更多国人的出行之选。尤其是对向往“诗与远方”的年轻人来说，早早计划好青海、西藏、新疆游，但总因担心饮食..
2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出..
9月17日消息，据外媒报道，苹果日前推出了套餐服务包“Apple One”，但音乐流媒体平台Spotify认为，苹果又在利用主导地位不公平竞争。苹果“Apple..
9月17日的凌晨，索尼在此次的PS5发布会上公布了PS5发售的详细信息，其中PS5分为两个版本，分别为PS5标准的光驱版，一种是数字版，很多玩家很头疼到..
Facebook首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司计划在 2021 年发布其首款AR眼镜。尽管该公司的Oculus部门已成为VR头盔的领先供应商，但Facebook已..