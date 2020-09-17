商用字体平台字体超市新版上线 新增近400款字体碾压其他平台

近年来，一些字体公司对于字体侵权的事件的追究越来越积极，广大设计师和企业也越来越重视这个问题。如果设计师在做设计的过程中使用了商用的字体，而又未购买字体商用权限，则会造成侵权。

比如 ：

2018 年《九层妖塔》的制片方因在道具书上擅自使用了 7 个字而被判侵权赔偿 14 万元。 2012 年，《失恋 33 天》，因片头字幕等使用了未授权字体，最终赔付版权方 2 万元。 青蛙王子公司因未经许可使用原告享有著作权的“秀英体”，并在其生产、销售的产品上，使用该字体注册商标，最终，青蛙王子公司因“城市宝贝” 4 个单字赔偿了4. 8 万元。

而近日新版上线的字体超市为设计师以及商家提供不错的选择。

字体超市(Font.cn)上线于 2020 年 6 月，是站长之家(Chinaz.com)旗下商业字体购买平台，slogan为“创新的授权方式，超市般的价格”。定位是为中小企业以及个体户商家或个人商用提供品类更丰富，价格更优惠的的商用字体版权购买。客户也包括了小米、努比亚、钉钉等众多知名企业。

与旧版相比，新版字体超市(font.cn)新增了近 400 款字体，相比传统模式，提供了 选字-下单-授权证书-发票 线上完成授权的模式。授权类型也分为了1年、3年、永久商用方案，可用于企业所有线上线下商用领域。

授权用途包括了：个人商业用途终身授权、企业指定汉字终身授权、企业电商线上应用终身授权、影视作品字幕终身授权、企业全媒体应用终身授权和企业新媒体应用适用等范围。

目前，字体超市(Font.cn)有超 800 种字体供用户选择，入驻商家超 40 家。

价格上，不同字体价格也不同。字体超市比传统模式销售价格便宜80%，最低仅需每年10元、29元个人商业用途终生使用。

同时，字体超市还欢迎各大商家入驻，有意者可在字体超市顶部点击“发布字体”，帮助字体设计师以及商家实现商业变现。