准备好了？任天堂将于9月17日举办迷你直面会 介绍第三方厂商作品

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准备好了？任天堂将于9月17日举办迷你直面会 介绍第三方厂商作品

2020-09-16 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息：今日任天堂今日宣布，将于北京时间9月17日22点举办新一期迷你直面会，介绍来自第三方厂商的各种游戏。

据悉，本次直面会内容包括任天堂合作伙伴展示，以及来自合作发行商即将发售的Switch独占内容。按照任天堂以往的惯例，迷你直面会时长应该在 20 分钟左右。

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