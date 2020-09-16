准备好了？任天堂将于9月17日举办迷你直面会 介绍第三方厂商作品

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息：今日，任天堂今日宣布，将于北京时间9月17日22点举办新一期迷你直面会，介绍来自第三方厂商的各种游戏。
据悉，本次直面会内容包括任天堂合作伙伴展示，以及来自合作发行商即将发售的Switch独占内容。按照任天堂以往的惯例，迷你直面会时长应该在 20 分钟左右。
站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息：今日，任天堂今日宣布，将于北京时间9月17日22点举办新一期迷你直面会，介绍来自第三方厂商的各种游戏。
据悉，本次直面会内容包括任天堂合作伙伴展示，以及来自合作发行商即将发售的Switch独占内容。按照任天堂以往的惯例，迷你直面会时长应该在 20 分钟左右。
对于任天堂来说，为Switch平台继续带来优质大作是必然的，他们需要越来越多的用户加入到这个阵营。任天堂与光荣特库摩公布了新作《塞尔达无双：灾厄启示录》，本作将于11月20日登陆任天堂Swit
本周，关于任天堂正在准备新一代Switch游戏机的消息纷至沓来，无论是供应链端还是知名财经外媒的报道，都证实了这点。据外媒报道，经查，任天堂8月23日在美国FCC（联邦通信委员会）的Switch申
Switch已经成长为销量仅次于PS4的次世代主机，取得了巨大成功。由于需求旺盛，任天堂甚至决定在新财年将Switch产量提升20%。不过，任天堂面前还有个棘手问题，那就是Switch已经遭遇全系破解，
DoNews 8月25日消息（记者 刘文轩）据台湾经济日报消息，供应链传出，任天堂正在打造下一代Switch游戏机，最快今年第四季开始备货，明年初问世。消息称，旺宏、原相、伟诠电等入列新品供应链。新款Switch将有更高互动性，画质也将更加精美，有望再掀热销潮。据Famitsu调查数据，截至8月初，Nintendo Switch自2017年发售以来，全球累计销量已经突破6200万台，超过经典主机Famicom（红白机/NES）6191万台的销售记录，成为任天堂有史?
Switch发售三年多来，满打满算已经有三款型号，包括初版Switch、Switch长续航版以及Switch Lite。在微软Xbox Series X、索尼PS5开始引领8K的时候，任天堂也自觉有必要对Switch进行升级了。据
尽管2017年才发布，晚了微软Xbox One系列主机4年时间，可任天堂Switch的累计销量居然已经实现反超，并向着破亿的PS4进发。不过，预计在11月，微软Xbox Series X、索尼PS5就要发布上市，机能有
日前，日本任天堂游戏杂志《Nintendo Dream》在10月刊（8月21日出版）中透露了一款新游戏将要登陆Switch，时间是9月19日，官方的宣传口径是“每个人的开心果”。资深游戏粉丝们猜测
对于之前曝光的新一代Switch主机来说，任天堂已经确定了它的存在，只不过何时推出，还要等待官方的最终消息。任天堂在最新一期的财报中显示，下一代软硬件结合的游戏主机（系统）将会在未来&m
昨日晚间，腾讯任天堂 Switch 官方微博宣布，将于 8 月 19 日 20： 00 举行国行《健身环大冒险》线上发布会，届时将介绍《健身环大冒险》的游戏内容，并公布游戏的发售时间及购买渠道。用户可通过腾讯视频、虎牙直播、斗鱼直播和哔哩哔哩直播观看。
任天堂明年将推出新一代游戏主机的消息得到知名财经外媒的进一步证实，任饭可以好好期待一番了。报道称，新Switch(英文名或像3DS产品线那样，叫做New Nintendo Switch)最最大的变化就是支持4K
2020年9月1日，任天堂宣布下载版的游戏预购采用新的规则，可以在预购成功到游戏正式发售的七天前为止都可以取消预购游戏，算是一个非常好的消息了，下面就来为大家分享一下任天堂预购游戏新规则一览。
“Hi米娜桑，我是李楠，一个在东京写代码，却要跑回国做品牌，每年用演唱会卖掉 200 亿手机，骗了马爸爸5. 9 个亿美金，却还要说自己是stay true的嘻哈男人。”作为Up主“李楠或kkk”的李楠，在B站有 10 万粉丝。这段长长的串词就是他每期视频开头的自我介绍，是今年年轻人中很流行的“半佛仙人式”话语风格。自从 2019 年 7 月宣布自己已离开魅族后，外界对李楠的创业去向众说纷纭。如今，这个“呼吸都在营销”的男人带着价值三千
游戏老玩家们，还记得Game & Watch游戏机吗？日前，任天堂在日本发布复刻版Game & Watch掌机，定价4980日元（约合320元）。Game & Watch最早可以追溯到1980年，是任天堂第一次推
索尼在全球的知名度非常的高，不过这家公司在日本众企业中，并不是最有钱的。日本Riskmonster.com发布了最新日本最有钱企业排名，任天堂以拥有8904亿日元之巨的NetCash（现金净值）占据第一位
任天堂在8月26日晚上开启了最新的任天堂直面会mini，其中宣布了很多中文化的游戏，一些小伙伴还没看过此次任天堂直面会的，下面就来为大家分享一下这次发布会的全部内容。
知名的任天堂3DS模拟器Citra日前在Android平台达到了历史性的，超50万次下载量。为了庆祝，官方也宣布为Android版上线存档功能。由于是模拟器，存档功能非常自由，与游戏内的存档实现脱钩，
Switch的火爆，也让PC模拟器们火了起来，你方唱罢我登场，争相PK新功能的进场。日前，首个实现Switch模拟器音频输出的Ryujinx再次拿下“本地无线联机”的一血。首批支持的游戏包括
对于任天堂来说，下一代Switch其中一个重要的升级点就是提高分辨率，而事实上他们也是这样做的。据外媒报道称，《怪兽男孩和被诅咒的王国》开发商FDG Entertainment在推特上暗示 NS 的次世代硬
腾讯方面宣布，国行Nintendo Switch™游戏《健身环大冒险》将于8月20日，在NintendoSwitch™京东官方旗舰店开启独家预售，并将于9月3日在京东官方旗舰店、天猫官方旗舰店以及其他授权渠道正式发售，官方建议零售价499元。
什么，Switch上有新的塞尔达游戏了？虽然主角并非《旷野之息2》，但同样让粉丝兴奋，那就是《天空之剑（The Legend of Zelda: Skyward Sword）》。《天空之剑》2011年登陆任天堂Wii主机，在
据工信部网站9月6 日消息，工信部发布通告，收回 186 个电信网码号资源，涉及二六三网络通信股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司等多家公司..
相信每一个iPhone用户都知道苹果自家的“保险服务”AppleCare+，对于如今的手机用户们而言，损坏维修的价格可不是谁都想承担的。 近日苹果方面更新..
2020年9月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，周四这天的问题是“冷板凳来源于哪个行当？”这个属于冷门知识，但是冷板凳猜的话也能大概的..
业内普遍认为，折叠屏将成为未来智能手机未来发展的主要形态。此前，三星、京东方等众多国内外显示屏厂商，均已纷纷推出了旗下的折叠屏产品。当然..
16日，京东工业品发布智能零售门店，将提供门店数字化解决方案。京东介绍，一方面，京东工业品将一站式输出京东在零售创新方面积累的成熟解决方案..
9月16日，美国微软公司创始人比尔盖茨的家族当天发表讣告称，比尔盖茨的父亲威廉亨利盖茨二世（William H. Gates II）因阿尔茨海默病于14日在其位..
9月16日，荣耀举办智慧生活秋季新品发布会。发布会上，荣耀正式面向国内推出了荣耀手表GSPro、荣耀手表ES。荣耀手表GSPro定位于年轻人的城市户外探..
文化和旅游部最新公布的《在线旅游经营服务管理暂行规定》将于今年10月1日起正式施行。规定明确，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，侵..
字节跳动不会将TikTok的美国业务卖给微软，这家中国公司最后选择了甲骨文作为其 "值得信赖的技术合作伙伴"，现在出现了更多软件巨人在视频共享服务..
不少消费者在准备网购的时候，会优先选择口碑和服务好的平台，因为他们想获得更好的购物体验。日前，中国商业联合会和中华商业信息中心联合发布了..
中国信息通信研究院发布《中国网络安全产业白皮书（ 2020 年）》。其中提到，全球网络安全产业规模增长放缓， 2019 年全球网络安全产业规模达12..
2020 年 9 月 16 日， 2020 中国网络版权保护与发展大会在京召开。中国信息通信研究院副总工程师史德年代表中国信通院发布了《 2019 年中国网络版..
近日，文化和旅游部印发《关于深化“放管服”改革促进演出市场繁荣发展的通知》。其中，《通知》明确坚持包容审慎监管的理念，建立适应新业态发展..
【TechWeb】9月16日消息，工信微报今日发布消息称，根据《电信网码号资源管理办法》（原信息产业部令第28号）有关规定，经公示且无异议，我部现收..
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，爆料人士此前曾透露，芯片代工商台积电，计划在今年向苹果交付8000万颗A14处理器，用于后者将推出的iPh..
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正在美国加州建设一个新的大型超级充电站。据悉，这个超级充电站将配有56个充电桩..
DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，据外媒报道，亚马逊最新推出的奢侈品在线商店已经正式启动。目前，只有亚马逊的高级会员才能进行购物。早..
9月14日，海底捞创始人、董事长张勇在《张磊老友记》对话节目中表示，他选合作伙伴肯定从老员工里选，多年来海底捞怎么对他、他怎么对海底捞，从细..
自从手机行业进入全面屏时代之后，前置摄像头的安放位置就成了手机厂商要解决的首要问题。为此市面上先后出现了刘海屏、水滴屏、挖孔屏、弹出屏、..
据国内媒体报道，此前有消息称，特斯拉正在与华米公司合作开发特斯拉品牌的智能手表。对于此传言，特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）予以否认，并..