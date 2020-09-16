准备好了？任天堂将于9月17日举办迷你直面会 介绍第三方厂商作品

“Hi米娜桑，我是李楠，一个在东京写代码，却要跑回国做品牌，每年用演唱会卖掉 200 亿手机，骗了马爸爸5. 9 个亿美金，却还要说自己是stay true的嘻哈男人。”作为Up主“李楠或kkk”的李楠，在B站有 10 万粉丝。这段长长的串词就是他每期视频开头的自我介绍，是今年年轻人中很流行的“半佛仙人式”话语风格。自从 2019 年 7 月宣布自己已离开魅族后，外界对李楠的创业去向众说纷纭。如今，这个“呼吸都在营销”的男人带着价值三千