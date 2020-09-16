京东集团申请“东哥”“强东”商标

企查查APP显示，京东集团( JD.NASDAQ)于 8 月 28 日申请注册“强东”、“东哥”商标，其中国际分类包含 39 类 运输贮藏、 40 类 材料加工、 44 类 医疗园艺等多个分类。
企查查APP显示，京东集团( JD.NASDAQ)于 8 月 28 日申请注册“强东”、“东哥”商标，其中国际分类包含 39 类 运输贮藏、 40 类 材料加工、 44 类 医疗园艺等多个分类。
天眼查App显示，从 8 月起，刘强东已卸任多个京东关联公司的高管职务，包括江苏圣开世纪投资有限公司、江苏荣欣世嘉投资有限公司、江苏荣昌投资有限公司等。
据天眼查APP显示，近日，京东关联公司西藏京邦达物流科技有限公司发生工商变更，刘强东退出公司总经理一职，由毛卫娜接任，与此同时，张霁退出执行董事，同样由毛卫娜接任，此外，李娅云退出监事，由李帅接任。西藏京邦达物流科技有限公司成立于2017年9月，注册资本3000万，公司经营范围包括普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、货运代理服务、仓储服务、货物装卸服务等。天眼
根据上交所公布的最新信息，京东数字科技集团的科创板IPO上市审核状态已经变更为“已受理”。根据同时披露的招股说明书，京东数科本次拟募资200亿元，发行不超过5.38亿股，占发行后
2020 疫情肆虐，酒旅行业无疑成了重灾区，加上强敌环伺，对于携程来说，流年不利加重了竞争焦虑。梁建章今年一直在为携程纾困而奔忙，从亲自上阵开了 20 多场直播带货，到四处“找朋友”解围。
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增多条商标信息，其中包括多条 “京东电竞”商标，申请日期在2020年7月，涉及国际分类有科学仪器、教育娱乐、健身器材、广告销售等。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成立于2007年4月，法定代表人为刘强东，注册资本9.2亿人民币，经营范围包括批发、零售机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品及卫
凤凰网科技讯 8月18日下午消息，京东日前回应禁止卖家用申通快递发货一事。京东称，与申通的合同已经过期，且并未就续约达成一致。不过，更主要的原因与阿里有关。京东表示，自去年阿里巴巴战略投资成为申通的实际大股东后，京东物流对等提出入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今未得到响应，双方无法就续约问题达成一致，只能暂停合作。以下是京东回应全文：1、京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未?
据《香港经济日报》报道，京东计划分拆京东健康于香港上市，集资 10 亿美元(约 78 亿港元)，预期京东健康最快明年上市，目前已委任美林、海通及瑞银为上市负责行。
今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后
8月16日下午消息，京东与携程宣布达成战略合作，携程核心产品链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据双方达成的战略合作协议，携程将为京东集团提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格。京东集团将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应链提供全方位的支持。双方共同
受疫情的影响，虽然各行各业受到了极大的冲击，但是也让一些新兴产业遇到了新的机遇，现在随着我国5G网络时代的到来，大家把眼光聚焦在了5G手机上，而5G手机的炙手可热也成就了它居高不下的价格。这对于很多年轻人来说，预算就受到了影响。但这并不用担心，上京东购买手机不仅可以享受到大额津贴，同时还可以使用京东白条免息服务，让你告别资金局限，尽情选购。现在，功能强大，网速流畅的5G手机已经推出，你还在犹豫什么呢?去京?
近日，针对“京东暂停与申通合作”一事，有京东平台的商家回应称，依然可以选择由申通快递发货，不过8月31日之后无法看到申通的物流信息。京东客服表示，在京东平台上，属于京东自营商家默认京东快递，不是自营的商家则自行安排快递。
近日，一封京东于今年 7 月发布的公告在网络流传，公告内容显示，由于京东开放平台与佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期， 2020 年 8 月 31 日之后，上述物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示。
9月10日，iQOO和京东联合开展读书日活动，对于喜欢看书和玩游戏的小伙伴们而言，是一次不错的机会。而且在活动期间，上京东购买iQOO品牌的产品就会有相应的优惠福利。福利诸多，京东读书VIP月卡让人心动现在只要进京东iQOO官方旗舰店购买iQOO产品，用户就可以享受全场至高立减400元、全场至高24期免息等诸多优惠。这样的优惠福利，对于任何人而言都有很大的吸引力。不仅如此，在活动期间，用户进店加入会员就可以免费领取京东读书V
“未来 5 年，京东健康的家庭医生要服务 5000 万个家庭。” 8 月 18 日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。（京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军）在疫情后时期，国民健康意识迅速提升，医疗健康话题也受到空前关注。作为百姓健康守门人的家庭医生，被赋予越来越重要的使命。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力
下沉市场鏖战正酣，前有淘宝拼多多短兵相接，后有京东苏宁相继入局。在这个已成为兵家必争之地的新兴领域，京东的打法和所有友商都有点不同——京东的下沉，是全渠道、全链路的体系性下沉，线上针对不同细分人群上线京喜、京东极速版，线下已在县镇市场铺设出 15000 家京东家电专卖店。而伴随着全资控股五星电器，将后者的线下资源收入囊中，京东对下沉市场的全渠道布局或将持续加速。
8 月 10 日，携手共赢美好生活——国美零售·京东百亿联合采购战略签约发布会在京举行。国美零售与京东共同宣布启动 300 亿元联合采购计划，这是今年以来，由零售平台发起的最大规模家电和消费电子行业采购。这次联合采购发布会几乎集合了家电、3C等领域所有的一线品牌，同时也邀请了中国家用电器协会副理事长徐东生先生作为见证。合作方国美零售总裁王俊洲、京东集团高级副总裁/京东零售集团3C家电零售事业群总裁闫小兵出席，包括
近年来，随着消费方式的不断变化和人们生活水平的提高，越来越越多的消费者开始选择超前消费、超前支付，而京东数科、微众银行、蚂蚁金服这些金融行业内老牌企业根据用户消费需求，打造了快捷、安全、容易下款的小额贷款产品。所以如果问大家现在最安全的借贷方式是什么? 那么京东金条、微粒贷、借呗的大名一定是消费者提到最多的。京东金条小额贷款平台脱颖而出京东金条是京东金融旗下的现金借款产品，为信用良好的京东用户提供小
继拼多多大战特斯拉之后，申通和京东又搞起来了，果然这些老板天天不睡觉，原来都忙着打嘴炮。
DoNews8月16日消息（记者 翟继茹）16日，京东集团与携程集团正式签署战略合作协议，按照协议约定，携程核心产品供应链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据此次京东与携程签署的战略合作协议，携程将为京东提供实时产品库存，京东将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。未来，双方将共同聚焦于生活旅行业务的深度探索，通过旅行和实物
每年的八月都是电脑数码品类的销售旺季，各种新品层出不穷，也激发了大家对电脑数码装备大焕新的冲动。 8 月 19 日，京东电脑数码超级品类日预热开启，不仅涵盖了高性能游戏本、电子书阅读器、投影仪以及游戏外设等各类电脑数码产品，联合各大品牌推出了“京东甄选 熊猫定制礼盒”，趁着暑假末掀起了一轮“萌哒哒”的国宝风暴，同时更有至高 24 期白条免息，潮玩神器直降 10000 元等重磅福利，而在 8 月 25 日高潮期更是上线万件好
据工信部网站9月6 日消息，工信部发布通告，收回 186 个电信网码号资源，涉及二六三网络通信股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司等多家公司..
相信每一个iPhone用户都知道苹果自家的“保险服务”AppleCare+，对于如今的手机用户们而言，损坏维修的价格可不是谁都想承担的。 近日苹果方面更新..
2020年9月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，周四这天的问题是“冷板凳来源于哪个行当？”这个属于冷门知识，但是冷板凳猜的话也能大概的..
业内普遍认为，折叠屏将成为未来智能手机未来发展的主要形态。此前，三星、京东方等众多国内外显示屏厂商，均已纷纷推出了旗下的折叠屏产品。当然..
16日，京东工业品发布智能零售门店，将提供门店数字化解决方案。京东介绍，一方面，京东工业品将一站式输出京东在零售创新方面积累的成熟解决方案..
9月16日，美国微软公司创始人比尔盖茨的家族当天发表讣告称，比尔盖茨的父亲威廉亨利盖茨二世（William H. Gates II）因阿尔茨海默病于14日在其位..
9月16日，荣耀举办智慧生活秋季新品发布会。发布会上，荣耀正式面向国内推出了荣耀手表GSPro、荣耀手表ES。荣耀手表GSPro定位于年轻人的城市户外探..
文化和旅游部最新公布的《在线旅游经营服务管理暂行规定》将于今年10月1日起正式施行。规定明确，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，侵..
字节跳动不会将TikTok的美国业务卖给微软，这家中国公司最后选择了甲骨文作为其 "值得信赖的技术合作伙伴"，现在出现了更多软件巨人在视频共享服务..
不少消费者在准备网购的时候，会优先选择口碑和服务好的平台，因为他们想获得更好的购物体验。日前，中国商业联合会和中华商业信息中心联合发布了..
中国信息通信研究院发布《中国网络安全产业白皮书（ 2020 年）》。其中提到，全球网络安全产业规模增长放缓， 2019 年全球网络安全产业规模达12..
2020 年 9 月 16 日， 2020 中国网络版权保护与发展大会在京召开。中国信息通信研究院副总工程师史德年代表中国信通院发布了《 2019 年中国网络版..
近日，文化和旅游部印发《关于深化“放管服”改革促进演出市场繁荣发展的通知》。其中，《通知》明确坚持包容审慎监管的理念，建立适应新业态发展..
【TechWeb】9月16日消息，工信微报今日发布消息称，根据《电信网码号资源管理办法》（原信息产业部令第28号）有关规定，经公示且无异议，我部现收..
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，爆料人士此前曾透露，芯片代工商台积电，计划在今年向苹果交付8000万颗A14处理器，用于后者将推出的iPh..
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正在美国加州建设一个新的大型超级充电站。据悉，这个超级充电站将配有56个充电桩..
DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，据外媒报道，亚马逊最新推出的奢侈品在线商店已经正式启动。目前，只有亚马逊的高级会员才能进行购物。早..
9月14日，海底捞创始人、董事长张勇在《张磊老友记》对话节目中表示，他选合作伙伴肯定从老员工里选，多年来海底捞怎么对他、他怎么对海底捞，从细..
自从手机行业进入全面屏时代之后，前置摄像头的安放位置就成了手机厂商要解决的首要问题。为此市面上先后出现了刘海屏、水滴屏、挖孔屏、弹出屏、..
据国内媒体报道，此前有消息称，特斯拉正在与华米公司合作开发特斯拉品牌的智能手表。对于此传言，特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）予以否认，并..